Getty/GOAL
Çeviri:
Barcelona, yaz transfer döneminde Erling Haaland veya Julian Alvarez için transfer hamlesine 'hazır'
Barça yapbozunun son parçası
Yıllar süren mali kısıtlamaların ardından, Camp Nou'dan gelen mesajlar, Blaugrana'nın nihayet yeniden dünya futbolunun en büyük isimleri için rekabet edebilecek bir konuma geldiğini gösteriyor.
Bu potansiyel transferlere ilişkin iyimserlik, kulüp içindeki üst düzey isimlerin mevcut ekonomik yeniden yapılanmanın bir dönüm noktasına ulaştığına inanmasından kaynaklanıyor. Bu hedeflerin yüksek profilli doğasına rağmen, Barcelona'nın üst yönetimi, hem La Liga'nın sıkı maaş sınırını hem de satıcı kulüplerin taleplerini karşılayan bir anlaşma yapabileceklerinden emin görünüyor. Hansi Flick'in takımı sahada yüksek performans gösterirken, dünya çapında bir "dokuz numara"nın eklenmesi, Barca'yı kıtasal futbolun zirvesine geri döndürmek için yapbozun son parçası olarak görülüyor.
- Getty Images Sport
Önemli bir transfer için finansal yeşil ışık
2021'den beri Joan Laporta'nın yönetim kurulunda görev yapan önemli bir isim olan Joan Soler, kulübün bu kadar yüksek kaliteli bir transferi gerçekleştirebilme kabiliyeti hakkında önemli bir güncelleme yaptı. Cadena Ser'e konuşan Soler, kulübün modern futbolun elit forvetleriyle ilişkili muazzam maliyetleri karşılama kapasitesine sahip olduğunu doğruladı. Yorumları, yıllarca süren "ekonomik önlemler" ve maaş kesintilerinin, özellikle Laporta'nın yeniden seçilmeye çalıştığı bu dönemde, Laporta'nın mevcut başkanlığını belirleyebilecek bir yaz transfer döneminin önünü açtığını gösteriyor.
Norveçli fenomenin veya Arjantinli Dünya Kupası şampiyonunun potansiyel transferini tartışan Soler, kulübün hazırlığı konusunda oldukça şeffaf davrandı. Soler, "Evet, Julián Álvarez veya Haaland gibi oyuncuları transfer edebiliriz. Bu transferler beş yıl içinde kendini amorti eder ve Barça'nın finansmanı böyle bir şey için hazır. Sonuçta Barça, maaş giderleri açısından hangi transferleri yapacağı konusunda çok dikkatli olmalı. Kendimize bir limit belirledik ve bunu aşmayacağız. Maaş skalamızı göz önünde bulundurarak, piyasa fiyatlarından oyuncular transfer etmeliyiz."
Erling Haaland: Laporta'nın hayalindeki hedef
Haaland'ın peşinde koşmak Katalonya'da yeni bir hikaye değil, ancak yeni bir ivme kazanıyor. Manchester City'nin forveti, 2022'de Premier Lig'e geldiğinden beri korkutucu bir formda ve sadece 184 maçta 153 gol ve 28 asistle şaşırtıcı bir performans sergiliyor. Doğal olarak, bu rakamlar onu Avrupa'daki tüm büyük kulüplerin birincil hedefi haline getirdi, ancak Laporta uzun süredir 25 yaşındaki oyuncuyu İspanya'ya getirmek istiyor. Başkanın daha önce forveti transfer etmenin "imkansız olmadığını" iddia etmesi, şimdi daha sağlam bir mali temele dayandığını gösteriyor.
Haaland'ın Etihad Stadyumu'ndaki mevcut durumu, özellikle sözleşmesinde yer alabilecek çıkış maddeleriyle ilgili olarak yoğun spekülasyonların konusu olmaya devam ediyor. Barcelona'nın, bu yaz fırsat çıkarsa onu büyük bir transfer için ana hedef olarak belirlediği bildiriliyor. Bu sezon şimdiden 29 gol ve 7 asistle inanılmaz bir katkı sağlayan Haaland'ın değeri hiç bu kadar yüksek olmamıştı, bu da olası bir transferi İspanya liginin lideri için gerçek bir "ifade" transferi haline getiriyor.
Barselona'nın yeni hedefi
Haaland'ın transferi çok zor olursa, Barcelona'nın Alvarez gibi mükemmel bir alternatifi var. Haaland'ın City'deki eski takım arkadaşı olan Arjantinli forvet, daha düzenli olarak ilk 11'de yer alabilmek için Ağustos 2024'te İngiliz ekibinden Atletico Madrid'e transfer oldu. Ancak Camp Nou'nun cazibesi hala güçlü ve Barça'nın İspanya'nın başkentindeki gelişimini yakından takip ettiği bildiriliyor. Alvarez, çok yönlülüğü ve çalışma temposuyla Haaland'dan farklı bir profil sunuyor ve Hansi Flick'in yüksek pres sistemine ideal bir uyum sağlıyor.
Madrid'e transfer olduğundan bu yana Alvarez, neden oyundaki en iyi forvetlerden biri olarak kabul edildiğini göstermeye devam ediyor. Forvet hattını yönetme veya destekleyici bir rol oynama yeteneği, Barcelona'ya çok değerli olacak taktiksel esneklik sağlıyor. Atletico, doğrudan bir rakibe oyuncu satmaktan hoşlanmayacak olsa da, Barcelona'nın yenilenen finansal güveni, rakiplerinin kararlılığını test etmeye hazır oldukları anlamına geliyor. Her iki oyuncunun da transferi, kulübün kemer sıkma döneminin kesin olarak sona erdiğini ve geleneksel harcama alışkanlıklarına geri döndüğünü gösterecektir.
- AFP
Camp Nou'da hesapları dengelemek
Önemli olan, bu büyüklükteki bir süperstar için yapılacak herhangi bir hamlenin, kulübün uzun vadeli sürdürülebilirliği ile dengelenmesi gerektiğidir. Soler, kulübün harcama yapmaya "hazır" olduğunu, ancak geçmişte kurumu neredeyse çökertmeye neden olan pervasız mali alışkanlıklara geri dönmeyeceklerini vurguladı. Strateji, transfer ücretlerinin birkaç yıla yayılması ve maaş giderlerinin kendi belirledikleri sınır içinde kalmasını sağlamayı içeriyor. Bu disiplinli yaklaşım, Haaland gibi bir oyuncunun transferinin diğer önemli kadro üyelerinin veya gelecekteki akademi mezunlarının kayıtlarını tehlikeye atmamasını sağlamak amacıyla benimsenmiştir.
Bu açıklamaların zamanlaması, kulüpte yaklaşan seçimler göz önüne alındığında özellikle dikkat çekicidir. Laporta ve yönetim kurulu, yeniden seçim süreci kapsamında kısa süre önce istifa etti ve Haaland veya Alvarez gibi önemli bir oyuncuyu transfer etme sözü vermek, kulüp üyelerinin desteğini kazanmanın kanıtlanmış bir yoludur. Bunun gerçekleştirilebilir bir gerçeklik mi yoksa iddialı bir kampanya mı olduğu henüz belli değil, ancak yönetim kurulunun resmi tutumu açık: Barcelona, dünyanın en iyi oyuncularını transfer etmek için yeniden yarışa girdi ve bunu kanıtlayacak paraya sahip.
Reklam