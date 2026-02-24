Barcelona, yaz transfer döneminde Erling Haaland veya Julian Alvarez için transfer hamlesine 'hazır'

2021'den beri Joan Laporta'nın yönetim kurulunda görev yapan önemli bir isim olan Joan Soler, kulübün bu kadar yüksek kaliteli bir transferi gerçekleştirebilme kabiliyeti hakkında önemli bir güncelleme yaptı. Cadena Ser'e konuşan Soler, kulübün modern futbolun elit forvetleriyle ilişkili muazzam maliyetleri karşılama kapasitesine sahip olduğunu doğruladı. Yorumları, yıllarca süren "ekonomik önlemler" ve maaş kesintilerinin, özellikle Laporta'nın yeniden seçilmeye çalıştığı bu dönemde, Laporta'nın mevcut başkanlığını belirleyebilecek bir yaz transfer döneminin önünü açtığını gösteriyor.

Norveçli fenomenin veya Arjantinli Dünya Kupası şampiyonunun potansiyel transferini tartışan Soler, kulübün hazırlığı konusunda oldukça şeffaf davrandı. Soler, "Evet, Julián Álvarez veya Haaland gibi oyuncuları transfer edebiliriz. Bu transferler beş yıl içinde kendini amorti eder ve Barça'nın finansmanı böyle bir şey için hazır. Sonuçta Barça, maaş giderleri açısından hangi transferleri yapacağı konusunda çok dikkatli olmalı. Kendimize bir limit belirledik ve bunu aşmayacağız. Maaş skalamızı göz önünde bulundurarak, piyasa fiyatlarından oyuncular transfer etmeliyiz."