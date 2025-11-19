Getty Images
Barcelona'ya büyük vaat: "Lionel Messi'yi arayacağım"
Messi’nin efsanevi kariyeri ve Camp Nou’ya dönüşü
Lionel Messi, 2004 yılında Barcelona’nın ünlü La Masia akademisinden A takıma yükseldi ve kısa sürede futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri hâline geldi. Özellikle Pep Guardiola döneminde “sahte dokuz” rolüne evrilmesi, hem kariyerinde bir dönüm noktası oldu hem de modern hücum futbolunu yeniden tanımladı.
Camp Nou’daki 17 muhteşem yıl boyunca Messi, Barcelona’yı 10 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı. Bireysel olarak ise Katalan kulübünde oynadığı dönemde sekiz Altın Top’un yedisini kazandı. 2021’de kulübün mali sıkıntıları nedeniyle Barcelona, tarihinin en büyük oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kaldı.
Messi, bu zorunlu ayrılığın ardından Paris Saint-Germain’e bedelsiz olarak transfer oldu. Fransa’daki iki sezonunun ardından 2023’te MLS ekibi Inter Miami’ye imza atarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı ve küresel etkisini daha da büyüttü.
Miami ile olan sözleşmesini 2028’e kadar uzatmış olmasına rağmen Messi, geçen günlerde sosyal medya hesabından Camp Nou ziyaretine dair bir fotoğraf paylaşıp şu ifadeleri kullandı: “Umarım bir gün geri dönerim. Sadece veda etmek için değil; çünkü bir oyuncu olarak bunu hiç yapamadım.”
Victor Font’un vaadi
Mundo Deportivo’ya konuşan Barcelona başkan adayı Victor Font, seçimi kazanması hâlinde yapacağı ilk telefonun Messi’ye olacağını söyledi.
Messi’nin emekli olmadan önce Barça’ya dönüş ihtimali sorulduğunda Font şu açıklamayı yaptı: “Bir Barça taraftarı olarak tüylerim diken diken oluyor, ama elbette bu ona bağlı. Yapmamamız gereken şey onu siyasi malzeme olarak kullanmak. Laporta bunu yaptı, hem de defalarca, üstelik yanlış şekilde. En bariz örnek seçim dönemiydi. Bu da verilen sözlerin yine tutulmadığını gösteriyor. Messi kullanılmamalı ama şunu bilmesi gerekiyor: Seçimi kazandığım gün yapacağım ilk şey telefonu kaldırıp onu aramak olacak. Yapacağım ilk arama bu.”
Font, kulübün geleceğine katkı sağlayabilecek herkesle iletişimde olmanın önemine vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim sorumluluğumuz, geleceğe katkı sağlayabilecek herkesle konuşmak. Niyetlerini bilmemiz gerekiyor. Ama şunu da unutmamak lazım: Bu insanlar kulübün değerleridir. Onları kullanmak anlamsız. Yine de söylüyorum; seçimi kazandığımız gün ilk telefonum Leo Messi’ye olacak.”
Victor Font’tan Laporta’ya Eleştiri: “Messi’yi Hak Ettiği Yere Getirmeliyiz”
2026 yılında yapılması planlanan Barcelona başkanlık seçimleri (Mart-Mayıs döneminde) heyecan kazanmaya başladı. Başkan adayı Victor Font, resmi olarak Joan Laporta’ya karşı yarışacağını duyurarak büyük bir mücadeleyi başlattı. Font’un kampanyası, efsane futbolcu Xavi’nin etkinliğini ziyaret edip destek açıklaması yapmasıyla önemli bir ivme kazandı. Seçim kampanyasının başlamasıyla birlikte Font, Laporta yönetimini sert bir şekilde eleştirdi.
Mevcut yönetimi, 80 milyon euroluk zararı gizlemekle suçlayan Font, Camp Nou yeniden inşaat projesinin Limak İnşaat’a verilme sürecinde şeffaflığın eksik olduğunu da vurguladı. Font, Laporta’nın 2021 başkanlık seçiminde verdiği en büyük sözlerden birinin Messi’yi Barcelona’da tutmak olduğunu hatırlattı. Ancak Laporta, mali kısıtlamalar nedeniyle bu sözü yerine getiremedi ve Messi kulüpten ayrılmak zorunda kaldı.
Bu durum, eski Barcelona yöneticisi Xavier Vilajoana’nın Laporta’yı yalan söylemekle suçlamasına yol açtı.
Font, Messi konusundaki vizyonunu şöyle özetledi: “Leo Messi’yi kucaklamalı ve mümkün olan her şeyi yapmalıyız. En kısa sürede, geçen hafta söylediği gibi, Barça’da istediği rolü almasını sağlamalıyız; tüm Barça taraftarları için bu büyük bir mutluluk olur. Onun heykelini yapmak bunun sadece başlangıcıdır.”
Laporta mı, Font mu? Kazanan kim olacak?
Laporta’nın başkanlığı, 2021 seçimlerinde verdiği birçok sözü yerine getirememesi nedeniyle eleştiriler altında. Stadyumun hâlâ tamamlanmamış olması ve kulübün mali ile oyuncu tescil sorunlarını çözememesi, Font’un adaylığını güçlendiren faktörler arasında yer alıyor. Seçim 2026’da yapılacak ve Barcelona taraftarları Laporta’nın devam edip etmeyeceğine veya Font’un yeni bir dönemi başlatıp başlatamayacağına karar verecek.
Bu arada, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, iki yıl aradan sonra Camp Nou’daki ilk maçını Cumartesi günü Athletic Club’a karşı oynayacak. Bu maç, kulüp için hem sportif hem de sembolik açıdan büyük önem taşıyor.
