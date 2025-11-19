Barcelona'ya büyük vaat: "Lionel Messi'yi arayacağım"

Lionel Messi, 2004 yılında Barcelona’nın ünlü La Masia akademisinden A takıma yükseldi ve kısa sürede futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri hâline geldi. Özellikle Pep Guardiola döneminde “sahte dokuz” rolüne evrilmesi, hem kariyerinde bir dönüm noktası oldu hem de modern hücum futbolunu yeniden tanımladı.

Camp Nou’daki 17 muhteşem yıl boyunca Messi, Barcelona’yı 10 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı. Bireysel olarak ise Katalan kulübünde oynadığı dönemde sekiz Altın Top’un yedisini kazandı. 2021’de kulübün mali sıkıntıları nedeniyle Barcelona, tarihinin en büyük oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kaldı.

Messi, bu zorunlu ayrılığın ardından Paris Saint-Germain’e bedelsiz olarak transfer oldu. Fransa’daki iki sezonunun ardından 2023’te MLS ekibi Inter Miami’ye imza atarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı ve küresel etkisini daha da büyüttü.

Miami ile olan sözleşmesini 2028’e kadar uzatmış olmasına rağmen Messi, geçen günlerde sosyal medya hesabından Camp Nou ziyaretine dair bir fotoğraf paylaşıp şu ifadeleri kullandı: “Umarım bir gün geri dönerim. Sadece veda etmek için değil; çünkü bir oyuncu olarak bunu hiç yapamadım.”