Barcelona ve Real Madrid, La Liga'nın özel 'retro maç günü' planını reddetti. Clasico devleri, ikonik formalarını giymeyi reddetti
Anılarla dolu bölünmüş bir yolculuk
İspanyol futbolu, 10-13 Nisan tarihleri arasında nostaljik bir dönüşüm geçirecek. La Liga, Avrupa'nın önde gelen profesyonel futbol liglerinde ilk kez "Retro Maç Günü" düzenleyecek. Bu girişim kapsamında, en üst iki ligdeki 38 kulüp, tarihlerinin efsanevi dönemlerinden esinlenerek tasarlanan yeni formalar giyecek. Maç görevlileri de özel olarak tasarlanmış vintage tarzı üniformalarla bu etkinliğe katılacak. Ancak, mirasın toplu kutlaması tam bir fikir birliği sağlamış değil; ligin büyük çoğunluğu bu etkinliğe katılırken, Barcelona, Real Madrid, Getafe ve Rayo Vallecano sahada eski formaları giymeyecek. Barca ve son iki kulüp lojistik engelleri gerekçe gösterirken, Madrid'in bu projeden tamamen uzaklaştığı bildiriliyor.
- Getty Images Sport
Yaşayan bir miras yaratmak
Lig yetkilileri, bu projeyi farklı dönemlerin taraftarları arasında hayati bir duygusal köprü olarak tanımladılar. La Liga Kulüp Ofisi direktörü Jaime Blanco, "Retro Günü, kulüplerimizin tarihine ve birkaç nesil taraftarı şekillendiren sembollere saygı göstermenin eşsiz bir fırsatıdır. Bu, geçmişi bugüne taşımak, deneyimler yaratmaya devam etmek ve taraftarlarla duygusal bir bağ kuran bir miras oluşturmak için bir yoldur. Bu koleksiyonu Büyük İspanyol Moda Haftası'nda sunmak, bu kimliği saha dışına taşımak ve futbolu kültürel ve yaratıcı tartışmaların ön saflarına taşımak için ideal bir yol."
Tam bir görsel-işitsel sıfırlama
"42 Miras, 42 Kazanma Yolu" başlıklı kampanya, oyuncuların kıyafetlerinin çok ötesine geçen sürükleyici bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Televizyon yayınları, izleyicileri geçmişe götürmek için retro tarzı grafikler ve özel bir görsel kimlik içeren stilistik bir yenilenmeden geçecek. Bu çapraz proje, efsaneleri, sponsorları ve "Legends, The Home of Football" müzesini içeren, dijital ve fiziksel platformlarda tarihsel anlatıyı güçlendirmeyi amaçlıyor. Ancak, Barcelona ve Madrid gibi İspanya'nın en başarılı iki kulübünün formaların tanıtımına katılmayı reddetmesi, İspanyol futbolunun ortak kimliğini kutlamayı amaçlayan projenin kolektif etkisini zayıflatıyor.
- Getty Images Sport
Podyumdan sahaya
Katılımcı takımların formaları, 19 Mart'ta Mercedes-Benz Madrid Moda Haftası kapsamında düzenlenecek önemli bir etkinlikte tanıtılacak. Bu kültürel gösterinin ardından, taraftarlar La Liga'nın 31. haftası ve Segunda Division'un 35. haftasında yeniden tasarlanan klasik formaları sahada görme fırsatı bulacak. Ligin çoğu bu stil değişikliğini benimserken, dört takım 2025-26 sezonunun standart formaları giymeye devam edecek. Böyle koordineli bir girişimi gerçekleştiren tek büyük Avrupa ligi olan La Liga, "retro" formaları düzenli olarak kullanıp kullanmayacağına karar vermek için ticari etkiyi ve taraftar katılımını değerlendirecek.
