Barcelona ve Real Madrid'e şok Harry Kane uyarısı!

Kane'in yakın geleceğinin nasıl olacağı sorulduğunda, eski Real Madrid ve İngiltere forveti Owen, GOAL'a şunları söyledi: "Oh, vay canına. Bunun için tek bir şansın var. Mesele şu ki, kariyerinde, hayatında en iyi planları yapabilirsin - önemli olan seni kimin ihtiyaç duyduğu, kimin istediği, zamanlamanın mükemmel olması. Tüm bu farklı şeyler aynı anda gerçekleşir - yaşın, tüm bu şeyler.

“Sekiz yıl önce Harry Kane'e 'Bayern Münih'te oynayacağını düşünüyor musun?' diye sorsaydınız, muhtemelen hayır derdi. Belki Manchester United, belki Manchester City, hatta belki Real Madrid veya Barcelona, ama Bayern Münih'in oynamayı hayal ettiği ilk altı takım arasında olacağını sanmıyorum.

"Ancak Manchester United o dönemde gerçekten zorlanıyordu, o zaman pek kazanamayacak gibi görünen bir kulübe gitmek ister miydin? Paraları da vardı mı bilmiyorum. Manchester City, [Erling] Haaland'ı yeni satın almıştı. [Kylian] Mbappe, yine ayrılabileceği bir anda Real Madrid ile sözleşme imzaladı. [Robert] Lewandowski ise Barcelona'ya transfer oldu. Her şeyin mükemmel bir şekilde bir araya gelmesi gerekiyor.

"Harry Kane'in şu anki sorunu, o hala inanılmaz bir oyuncu, ama Harry Kane'i satın alırsanız, bu gerçekten boşa giden para olur. Onu şu an için satın alıyorsunuz, peki kaç yıl oynayabilecek? Bir, iki, üç, dört? Bilmiyorum. Açıkçası yaşlanma belirtisi göstermiyor. Kim bilir."

Getty Images