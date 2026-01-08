Getty
Barcelona ve Real Madrid'e şok Harry Kane uyarısı!
Kane, kupa lanetini bozmak için Bayern'e katıldı
Kuzey Londra'da somut bir başarı elde etmek için beklemekten yorulan Kane, büyük başarılara ulaşmak için konfor alanından çıktı. 2024-25 sezonunda Bundesliga şampiyonu olarak nihayet kupa hasretine son verdi.
Şimdi, 32 yaşındaki Kane'in 2026'da başka bir meydan okumaya girişebileceği öne sürülüyor. Alan Shearer'ın tüm zamanların gol rekoru hâlâ kırılmayı beklerken, İngiltere'ye dönüşü gündeme geldi. Camp Nou ve Santiago Bernabeu'daki La Liga devlerinin de Kane'e ilgi duyduğu iddia ediliyor.
Real Madrid veya Barcelona, Kane transferine ilgi duymalı mı?
Kane'in yakın geleceğinin nasıl olacağı sorulduğunda, eski Real Madrid ve İngiltere forveti Owen, GOAL'a şunları söyledi: "Oh, vay canına. Bunun için tek bir şansın var. Mesele şu ki, kariyerinde, hayatında en iyi planları yapabilirsin - önemli olan seni kimin ihtiyaç duyduğu, kimin istediği, zamanlamanın mükemmel olması. Tüm bu farklı şeyler aynı anda gerçekleşir - yaşın, tüm bu şeyler.
“Sekiz yıl önce Harry Kane'e 'Bayern Münih'te oynayacağını düşünüyor musun?' diye sorsaydınız, muhtemelen hayır derdi. Belki Manchester United, belki Manchester City, hatta belki Real Madrid veya Barcelona, ama Bayern Münih'in oynamayı hayal ettiği ilk altı takım arasında olacağını sanmıyorum.
"Ancak Manchester United o dönemde gerçekten zorlanıyordu, o zaman pek kazanamayacak gibi görünen bir kulübe gitmek ister miydin? Paraları da vardı mı bilmiyorum. Manchester City, [Erling] Haaland'ı yeni satın almıştı. [Kylian] Mbappe, yine ayrılabileceği bir anda Real Madrid ile sözleşme imzaladı. [Robert] Lewandowski ise Barcelona'ya transfer oldu. Her şeyin mükemmel bir şekilde bir araya gelmesi gerekiyor.
"Harry Kane'in şu anki sorunu, o hala inanılmaz bir oyuncu, ama Harry Kane'i satın alırsanız, bu gerçekten boşa giden para olur. Onu şu an için satın alıyorsunuz, peki kaç yıl oynayabilecek? Bir, iki, üç, dört? Bilmiyorum. Açıkçası yaşlanma belirtisi göstermiyor. Kim bilir."
Getty Images
Owen, Kane'in Premier Lig'den ayrılma nedenini sorguluyor
Liverpool, Newcastle, Manchester United ve Stoke'da forma giydiği dönemde Premier Lig'de 150 gol atan Owen, Kane'in kupa lanetini kırmak için İngiliz futboluna veda etmesine ilişkin şunları ekledi: "O zamanlar bu konuda çok açık sözlüydüm, onun Premier Lig'de kalmasını çok isterdim - Tottenham'da bir yıl daha oynasın ve gerçekten gitmek istiyorsa, Bosman kuralına göre transfer olsun. Elinde tüm kozlar varken, bunları oldukça ucuza verdiğini düşündüm. O zaman da böyle demiştim.
"O gidip bir lig şampiyonluğu kazandı, bir sürü gol attı, birçok rekor kırdı, ama bence bu başarılar Premier Lig'de çok daha büyük bir anlam ifade ederdi - şu anda Alan Shearer'ın rekoruna çok yaklaşmış olurdu. Ama bu geriye dönüp bakınca anlaşılan bir şey.
"Komik olan şey, son turnuvada [Euro 2024] İngiltere taraftarlarının yarısı onun yedek kulübesinde kalması gerektiğini ve yaşlandığını söylüyordu. Şimdi ise, eğer sakatlanırsa mahvoluruz diye düşünmeye başladık. Bu da, [Mohamed] Salah ve tüm bu olaylar gibi, futbolun ne kadar değişken olduğunu ve bir anda her şeyin değişebileceğini gösteriyor."
- Getty
Kane'in geleceği: Bir başka transfer mi, yoksa yeni bir sözleşme mi?
Kane, Bayern'de düzenli olarak mutluluğunu dile getiriyor ve 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Mevcut işverenleri, kulüp için 121 maçta 115 gol kaydeden kanıtlanmış bir 9 numara ile ayrılmak istememesi anlaşılabilir bir durum olduğundan, Kane yeni bir başlangıç yapmak yerine orada yeni şartları kabul edebilir.
Reklam