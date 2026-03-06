Getty Images
Çeviri:
Barcelona, Tottenham'dan genç stoperle sözleşme imzalamak için görüşmelere başladı
Yükselen yıldız yarışı
Sky'ın haberine göre, Flick'in savunma takviyesi arayışları Barcelona'yı Hamburg'a yönlendirdi. Tottenham'dan kiralık olarak oynayan Vuskovic, burada muhteşem bir çıkış yakaladı. 23 maçta forma giyen ve 4 gol atan 19 yaşındaki oyuncu, HSV savunmasının temel direği haline geldi ve her iki alanda da tehdit oluşturuyor. İstatistikleri de aynı derecede etkileyici: %84 pas isabet oranı ve bireysel mücadelelerin %68'ini kazanma oranı. Hamburg, Hırvatistan U21 milli takımının oyuncusunu kadrosunda tutmak için çaba sarf ediyor, ancak Avrupa'nın büyük kulüplerine kıyasla finansal gücü yetersiz olduğu için oyuncunun Almanya'da kalıcı olarak kalması giderek zorlaşıyor.
- Getty Images
Romantik bir rüya ile gerçeklik
Camp Nou'nun ilgisinin artmasına rağmen, Vuskovic'in Hamburg'da kalması için güçlü bir duygusal çekim var. Defans oyuncusunun kardeşi Mario da Hamburg'da ve şu anda doping cezası çekiyor, ancak Kasım ayında sahalara dönmesi bekleniyor. Şubat ayında konuşan Luka, kardeşi ile birlikte oynamak için büyük bir motivasyon olduğunu itiraf etti. "Mario sonbaharda tekrar oynayabilirse, onunla birlikte oynama şansım olacak, bu şu anda en büyük dileğim" dedi. "Bu benim için bir hayalin gerçekleşmesi olur."
Hamburg'un profesyonel futbol direktörü Claus Costa, durumla ilgili gerçekçi bir tavır sergiledi. Sport1'e verdiği demeçte, "Sözleşme açısından kalma şansı yok. Bu tamamen bir kiralama ve Luka'yı HSV'de uzun vadede tutacak hiçbir imkanımız yok" dedi. Yetkili, "Elbette, Luka'nın bir gün kardeşi Mario ile birlikte oynayacağına dair romantik bir düşünce var" diye de ekledi.
Flick'in Blaugrana için vizyonu
Flick'in bu yaz, mevcut kadroya rekabet getirmek için en az bir önemli savunma oyuncusu transfer etmesi bekleniyor. 2030 yılına kadar Tottenham ile sözleşmesi bulunan Vuskovic, hızlı bir çözümden ziyade uzun vadeli bir yatırım olarak görülüyor. Spurs, birçok üst düzey kulübü geride bırakarak onunla sözleşme imzalamıştı ve kulüp, kuzey Londra'da genç ve dinamik bir takım kurmayı hedeflediğinden, Barcelona, Premier League ekibini en değerli varlıklarından birinden vazgeçmeye ikna etmekte zorlanabilir.
- Getty
Spurs için çok önemli bir karar
Vuskovic'in öncelikli hedefi, Hamburg'un sezon hedeflerine ulaşması için takımıyla sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak. Kiralama süresi dolduğunda, top tamamen Tottenham'ın sahasında olacak. Spurs, genç oyuncuyu sezon öncesi hazırlık kampında A takım kadrosuna dahil edip etmeyeceğine ya da başka bir kiralama anlaşması yapıp yapmayacağına karar vermeli. Bu durumda Vuskovic kardeşler romantik bir şekilde yeniden bir araya gelebilir. Barcelona için önümüzdeki birkaç hafta, ilgilerini resmileştirmekle geçecek, ancak dört yıl daha sürecek bir sözleşme olduğu için, herhangi bir anlaşma için önemli bir transfer ücreti gerekecek. Yaz transfer dönemi, La Liga'nın cazibesinin Premier League'deki kariyer beklentilerinden daha ağır basıp basmayacağını ortaya çıkaracak.
Reklam