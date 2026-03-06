Barcelona, Tottenham'dan genç stoperle sözleşme imzalamak için görüşmelere başladı

Camp Nou'nun ilgisinin artmasına rağmen, Vuskovic'in Hamburg'da kalması için güçlü bir duygusal çekim var. Defans oyuncusunun kardeşi Mario da Hamburg'da ve şu anda doping cezası çekiyor, ancak Kasım ayında sahalara dönmesi bekleniyor. Şubat ayında konuşan Luka, kardeşi ile birlikte oynamak için büyük bir motivasyon olduğunu itiraf etti. "Mario sonbaharda tekrar oynayabilirse, onunla birlikte oynama şansım olacak, bu şu anda en büyük dileğim" dedi. "Bu benim için bir hayalin gerçekleşmesi olur."

Hamburg'un profesyonel futbol direktörü Claus Costa, durumla ilgili gerçekçi bir tavır sergiledi. Sport1'e verdiği demeçte, "Sözleşme açısından kalma şansı yok. Bu tamamen bir kiralama ve Luka'yı HSV'de uzun vadede tutacak hiçbir imkanımız yok" dedi. Yetkili, "Elbette, Luka'nın bir gün kardeşi Mario ile birlikte oynayacağına dair romantik bir düşünce var" diye de ekledi.