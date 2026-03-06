Getty Images Sport
Barcelona, tecrübeli defans oyuncusuyla iki yıllık sözleşme teklifiyle sözleşme uzatma görüşmelerine başladı
Blaugrana, Danimarkalı savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti
Barcelona, Christensen ile yeni bir sözleşme için resmi görüşmelere başladı. 29 yaşındaki oyuncu, 2022 yılında Chelsea'den bedelsiz transfer olarak kulübe katılmış ve şu anda sakatlık nedeniyle forma giyemese de soyunma odasında güvenilir bir figür haline gelmiştir.
Spor direktörü Deco, kısa süre önce oyuncunun temsilcisi Simon Oliveira ile bir araya gelerek resmi bir teklif sundu. Christensen'in mevcut sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olması nedeniyle kulüp, Robert Lewandowski gibi takım arkadaşlarını bedelsiz kaybetmemek için hızlı hareket ediyor.
Yeni anlaşmanın şartları
Katalan devi, iki yıllık bir sözleşme uzatması teklif etti, ancak bu teklif kulübün katı mali gerçekliğini yansıtıyor. Mundo Deportivo'ya göre, Barcelona'nın maaş harcamalarını kısmaya devam etmesi nedeniyle teklif edilen maaş, oyuncunun şu anki kazancından önemli ölçüde düşük.
Christensen ve ailesi Katalonya'ya yerleşmiş durumda ve onun önceliği Blaugrana'da kalmak. Ancak savunma oyuncusu şimdi maaş kesintisini kabul etmek mi, yoksa Avrupa'nın başka yerlerinde veya Suudi Pro Ligi'nde daha kazançlı fırsatları araştırmak mı kararını vermek zorunda.
Flick için çok yönlü bir varlık
Kulüp yönetimi, Christensen'in taktiksel esnekliği nedeniyle onun değerine hala inanıyor. Hansi Flick yönetiminde Danimarkalı oyuncu, hem stoper hem de ön libero pozisyonunda üst düzey performans gösterebilen önemli bir kadro üyesi olarak görülüyor.
Birçok Avrupa kulübü onun durumunu takip ederken, Christensen sezon bitmeden formunu kanıtlamaya kararlı. Flick'e, genç bir savunma hattını yönetebilecek yüksek seviyeli bir oyuncu olduğunu göstermek istiyor.
Zindelik için zamanla yarış
Eski Chelsea oyuncusu, sezon sonunda forma giyebilmek için geçen yılın sonunda geçirdiği bağ yaralanmasından kurtulmaya odaklanmış durumda. Nisan sonu veya Mayıs başında sahalara dönmesi bekleniyor. Bu sezon, tüm turnuvalarda sadece 17 maçta forma giydi ve bir gol attı.
Barcelona şu anda La Liga'da, ezeli rakibi Real Madrid'in dört puan önünde lider durumda. Blaugrana, önümüzdeki hafta Newcastle United ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçından önce Athletic Club'ı ziyaret edecek.
