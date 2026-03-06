Barcelona, tecrübeli defans oyuncusuyla iki yıllık sözleşme teklifiyle sözleşme uzatma görüşmelerine başladı

Barcelona, Christensen ile yeni bir sözleşme için resmi görüşmelere başladı. 29 yaşındaki oyuncu, 2022 yılında Chelsea'den bedelsiz transfer olarak kulübe katılmış ve şu anda sakatlık nedeniyle forma giyemese de soyunma odasında güvenilir bir figür haline gelmiştir.

Spor direktörü Deco, kısa süre önce oyuncunun temsilcisi Simon Oliveira ile bir araya gelerek resmi bir teklif sundu. Christensen'in mevcut sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olması nedeniyle kulüp, Robert Lewandowski gibi takım arkadaşlarını bedelsiz kaybetmemek için hızlı hareket ediyor.