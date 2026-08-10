Barcelona, Rodri transferiyle Real Madrid'in gururunu yerle bir ediyor

Barcelona sportif direktörü Deco, 2024 yılının Şubat ayında TV3 kanalına verdiği röportajda şunları söyledi: "Sergio Busquets'in yerini doldurmak neredeyse imkânsız."
Deco sözlerine şöyle devam etti: "O çok özel ve son derece eşsiz bir oyuncu. Piyasada onun gibi biri yok, olsa bile onu satmayacakları için gelmez. Ona en yakın oyuncu, City'de forma giyen Rodri; ancak City'nin onu bize ya da bir başkasına satmayacağını tahmin ediyorum."
Deco'nun o dönemdeki sözleri, Rodri'nin kalitesine dair bir değerlendirmeden çok Barcelona'nın acı gerçekliğini yansıtır gibiydi. İşin ilginç yanı, Barcelona artık defansif orta saha oyuncusu arayışında çaresiz değil.
Xavi, Busquets'in halefini bulmak için iki yıl harcadı ve sonunda onun yokluğuna uyum sağladı. Bu süreçte Marc Casado, Flick yönetiminde iyi bir performans sergiledi; Marc Bernal umut vadeden harika bir yetenek olarak öne çıktı; Eric Garcia defansif orta saha rolünde ustalıkla oynadı ve son olarak Frenkie de Jong'un en iyi seviyesine tanık olduk.
Kulübün bu bağlamda önceliklerini başka mevkilere kaydırdığı görülüyor. Gordon ve Karim Adeyemi'nin gelişi hücum hattının ihtiyacını karşıladı ve de Jong'un yaşadığı son sakatlıktan önce orta saha, takımın en kalabalık bölgesi hâline geldi.
Dolayısıyla Rodri, Barcelona'nın elindeki seçeneklerin yetersizliğinden ötürü gelmeyecek; onun gibi bir statüye ve değere sahip oyuncularla anlaşma fırsatları spor sahnesinde nadiren ortaya çıktığı için gelecek.
Rodri'nin gelmesiyle Barcelona'nın temel yapısı değişmeyecek; ayrıca güçlü dönüşlerini kanıtlamak için de ona ihtiyaçları yok, çünkü Flick yönetiminde kazanılan kupalar bunun büyük bir kısmını zaten sağladı.
Barcelona, yıllar sonra ilk kez transfer piyasasının gündemini belirleyen ve yönlendiren kulüp olacak; diğer kulüplere yetişmeye ve onlara ayak uydurmaya çalışan taraf olmaktan çıkacak.
Bu durum, tüm zamanların en büyük zaferini temsil edebilir; zira mesele yalnızca dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biriyle anlaşmakla sınırlı değil, aynı zamanda Rodri çapında büyük oyuncuların yeniden tercih ettiği kulüp olmaya geri dönmekle ilgili.