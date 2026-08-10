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Barcelona, Rodri transferiyle Real Madrid'in gururunu yerle bir ediyor

Transfers
Rodri
Neymar
S. Busquets
Real Madrid
Barcelona
M.City
Dünya Kupası
La Liga
Premier Lig
İspanya
Brezilya
İngiltere

Güç dengelerinde değişim

Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'e karşı İspanyol yıldız Rodri'nin transferinde üstünlük sağlaması, El Clasico'daki güç dengelerinde köklü bir dönüşümü temsil ediyor. Katalan kulübü, transfer piyasasında yalnızca piyasa koşullarına uyum sağlayan bir taraf olmaktan çıkıp dünyanın büyük yıldızları için birinci tercih olarak yeniden söz sahibi konumuna döndüğünü teyit eden güçlü bir mesaj vermiş olacak.

İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, Barcelona'nın Rodri'nin transferi çapındaki büyük bir anlaşmada Real Madrid'e üstünlük sağlaması fikri, çok da uzak olmayan bir zamanda hayali ve ihtimal dışı görünürdü.

  • imago-sport-1078492076.jpgZUMA Press Wire

    Katalan çilesi

    Son yaz transfer dönemlerinde Barcelona, yeni oyuncuları kadroya kaydettirip kaydettiremeyeceği sorusuyla boğuşurken, El Clasico'daki rakibi dünyanın en büyük yıldızlarını belirleyip onlarla sözleşme imzalamakla yetiniyordu.

    Real Madrid'in 2023 yılında Jude Bellingham ve 2024 yılında Kylian Mbappe ile anlaşması, Avrupa'nın en iyi oyuncuları bir yol ayrımına geldiğinde Santiago Bernabeu Stadı'nın kaçınılmaz rotaları olacağı yönündeki yaygın kanıyı güçlendirdi.

    Katalan kulübü, Lionel Messi'nin 2021 yılındaki hüzünlü ayrılığından bu yana bazı önemli oyuncuları kadrosuna katmayı başardı; Barca'nın mali koşulları, kulübü tarihin en büyük oyuncusundan vazgeçmeye zorlamış, Messi de daha sonra Paris Saint-Germain'e katılmıştı.

    Robert Lewandowski 2022 yılının Ağustos ayında katılırken, Dani Olmo 2024 yılında geldi; ayrıca Dünya Kupası öncesinde Newcastle United'dan 80 milyon euroluk bir bedelle Anthony Gordon ile de anlaşma sağlandı.

    Barcelona yönetimi, Kamp Nou Stadı'na dönüşün ardından artan gelirler sayesinde kulübün artık mali açıdan daha güçlü bir konumda olduğunu ve Manchester City'nin değerini yaklaşık 80 milyon euro olarak belirlediği Rodri'yi kadroya katma girişimlerinin, Atletico Madrid oyuncusu Julian Alvarez ile anlaşma çabalarını etkilemediğini vurguluyor.

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  • Joan Laporta AFP/Josep Lago

    Acı bir geçmiş

    Barcelona, yıllarca La Liga'nın harcama kurallarıyla başa çıkmak ve Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edebilecek bir takım kurmaya çalışırken bu kurallarla eş zamanlı olarak yaratıcı mali çözümler üretmek zorunda kaldı.

    Barcelona, transfer piyasasını kontrol etmek yerine mevcut fırsatları arayan bir kulübe dönüştü; stratejisi artık bonservissiz oyunculara, mavi-kırmızılı formayı giymek için maaşlarında indirime razı olanlara, ayrıca kariyerlerinin sonuna yaklaşan tecrübeli profesyonellere ve gelecek vadeden genç oyunculara dayanıyordu.

    Barcelona'nın hesabına yazılması gereken bir nokta ise bu stratejinin sahada başarısını kanıtlamış olması.

    Barcelona, La Liga'da son dört şampiyonluğun üçünü, La Masia genç akademisinin yetiştirdiği en iyi nesillerden birinin ortaya çıkışıyla birleşen bu yaklaşım sayesinde kazandı; 2023-2024 sezonu şampiyonunun Real Madrid olduğunu, Katalan takımının ise nihayet kıtasal elit müsabakalarda ileri turlara geri döndüğünü belirtmek gerekir.

    Bu başarılı adımlar, Barcelona'nın itibarını tümüyle geri kazandırmaya yeterli olmadı ve işte tam da bu noktada Rodri transferinin büyük önemi öne çıkıyor.

    Barcelona'nın Rodri ile anlaşması, teknik direktör Hansi Flick'e büyük olasılıkla dünya futbolunun en iyi defansif orta saha oyuncusunu kazandıracak; kendisi modern çağda Barcelona efsanesi Sergio Busquets'e en yakın oyuncu.

    Bu transferin asıl büyük önemi başka noktalarda yatıyor. 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi ve Dünya Kupası'nı kazanan milli takımın kaptanı olan, uzun süredir Real Madrid'in beğenisini toplayan ve tam da bu kulübün anlaşmaya alışkın olduğu oyuncu profilini temsil eden bir ismi, onun yerine Barcelona'yı seçmeye ikna etmek, herkese son derece sert bir mesaj gönderecek.

  • imago-sport-29334858.jpgIcon Sportswire

    Neymar maçı

    Benzer bir adımı atan son gerçek yıldız, 2013 yılında Neymar olarak kabul ediliyor. Brezilyalı forvet, 21 yaşındayken Real Madrid'in ciddi ilgisini çekmesine rağmen, Santos'tan Camp Nou'ya transfer olmayı tercih etti.

    Barcelona o dönemde tamamen farklı bir güç oluşturuyordu; 2009'da üçlü kupayı kazanmış, ardından aynı başarıyı Messi, Luis Suárez ve Neymar'ın göz kamaştırıcı performanslarıyla 2015'te tekrarlamıştı. Taraftarların geri dönmesini özlemle beklediği o günleri, Barcelona başkanı Joan Laporta da çok iyi biliyor.

    Laporta'nın hayal satma konusunda profesyonel bir yeteneğe sahip olduğu inkâr edilemez bir gerçek. Bu işin inceliklerini iyi biliyor, taraftarların ne duymak istediğini biliyor ve bunu onlara ustalıkla sunuyor.

    64 yaşındaki başkan, kulübün mali durumu göz önüne alındığında, son dönemde ustaca popülist söylemlerini sınırlandırmak zorunda kaldı; ancak Rodri transferi ona yeniden güçlü bir çıkış yapma fırsatı verecek.

    Final maçında Arjantin'i yendikten sonra Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen 30 yaşındaki İspanya Milli Takımı kaptanı, Barcelona'nın bir zamanlar yapabildiğini neredeyse unuttuğu türden transferleri temsil ediyor.

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  • FC Barcelona v RCD Mallorca - LaLiga SantanderGetty Images Sport

    Busquets'in halefi

    Barcelona sportif direktörü Deco, 2024 yılının Şubat ayında TV3 kanalına verdiği röportajda şunları söyledi: "Sergio Busquets'in yerini doldurmak neredeyse imkânsız."

    Deco sözlerine şöyle devam etti: "O çok özel ve son derece eşsiz bir oyuncu. Piyasada onun gibi biri yok, olsa bile onu satmayacakları için gelmez. Ona en yakın oyuncu, City'de forma giyen Rodri; ancak City'nin onu bize ya da bir başkasına satmayacağını tahmin ediyorum."

    Deco'nun o dönemdeki sözleri, Rodri'nin kalitesine dair bir değerlendirmeden çok Barcelona'nın acı gerçekliğini yansıtır gibiydi. İşin ilginç yanı, Barcelona artık defansif orta saha oyuncusu arayışında çaresiz değil.

    Xavi, Busquets'in halefini bulmak için iki yıl harcadı ve sonunda onun yokluğuna uyum sağladı. Bu süreçte Marc Casado, Flick yönetiminde iyi bir performans sergiledi; Marc Bernal umut vadeden harika bir yetenek olarak öne çıktı; Eric Garcia defansif orta saha rolünde ustalıkla oynadı ve son olarak Frenkie de Jong'un en iyi seviyesine tanık olduk.

    Kulübün bu bağlamda önceliklerini başka mevkilere kaydırdığı görülüyor. Gordon ve Karim Adeyemi'nin gelişi hücum hattının ihtiyacını karşıladı ve de Jong'un yaşadığı son sakatlıktan önce orta saha, takımın en kalabalık bölgesi hâline geldi.

    Dolayısıyla Rodri, Barcelona'nın elindeki seçeneklerin yetersizliğinden ötürü gelmeyecek; onun gibi bir statüye ve değere sahip oyuncularla anlaşma fırsatları spor sahnesinde nadiren ortaya çıktığı için gelecek.

    Rodri'nin gelmesiyle Barcelona'nın temel yapısı değişmeyecek; ayrıca güçlü dönüşlerini kanıtlamak için de ona ihtiyaçları yok, çünkü Flick yönetiminde kazanılan kupalar bunun büyük bir kısmını zaten sağladı.

    Barcelona, yıllar sonra ilk kez transfer piyasasının gündemini belirleyen ve yönlendiren kulüp olacak; diğer kulüplere yetişmeye ve onlara ayak uydurmaya çalışan taraf olmaktan çıkacak.

    Bu durum, tüm zamanların en büyük zaferini temsil edebilir; zira mesele yalnızca dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biriyle anlaşmakla sınırlı değil, aynı zamanda Rodri çapında büyük oyuncuların yeniden tercih ettiği kulüp olmaya geri dönmekle ilgili.