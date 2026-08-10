Barcelona, Rodri transferiyle Real Madrid'in gururunu yerle bir ediyor

Barcelona, yıllarca La Liga'nın harcama kurallarıyla başa çıkmak ve Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edebilecek bir takım kurmaya çalışırken bu kurallarla eş zamanlı olarak yaratıcı mali çözümler üretmek zorunda kaldı.

Barcelona, transfer piyasasını kontrol etmek yerine mevcut fırsatları arayan bir kulübe dönüştü; stratejisi artık bonservissiz oyunculara, mavi-kırmızılı formayı giymek için maaşlarında indirime razı olanlara, ayrıca kariyerlerinin sonuna yaklaşan tecrübeli profesyonellere ve gelecek vadeden genç oyunculara dayanıyordu.

Barcelona'nın hesabına yazılması gereken bir nokta ise bu stratejinin sahada başarısını kanıtlamış olması.

Barcelona, La Liga'da son dört şampiyonluğun üçünü, La Masia genç akademisinin yetiştirdiği en iyi nesillerden birinin ortaya çıkışıyla birleşen bu yaklaşım sayesinde kazandı; 2023-2024 sezonu şampiyonunun Real Madrid olduğunu, Katalan takımının ise nihayet kıtasal elit müsabakalarda ileri turlara geri döndüğünü belirtmek gerekir.

Bu başarılı adımlar, Barcelona'nın itibarını tümüyle geri kazandırmaya yeterli olmadı ve işte tam da bu noktada Rodri transferinin büyük önemi öne çıkıyor.

Barcelona'nın Rodri ile anlaşması, teknik direktör Hansi Flick'e büyük olasılıkla dünya futbolunun en iyi defansif orta saha oyuncusunu kazandıracak; kendisi modern çağda Barcelona efsanesi Sergio Busquets'e en yakın oyuncu.

Bu transferin asıl büyük önemi başka noktalarda yatıyor. 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi ve Dünya Kupası'nı kazanan milli takımın kaptanı olan, uzun süredir Real Madrid'in beğenisini toplayan ve tam da bu kulübün anlaşmaya alışkın olduğu oyuncu profilini temsil eden bir ismi, onun yerine Barcelona'yı seçmeye ikna etmek, herkese son derece sert bir mesaj gönderecek.