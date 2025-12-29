Sözleşmesi sona ermek üzere olan Lewandowski, bu yıl birkaç sakatlık sorununu atlattıktan sonra, 2025-26 sezonundan sonra Katalonya'daki kariyerine devam edip etmeyeceğine dair henüz net bir karar verilmediğini kabul etti.

Bu ayın başlarında Polonyalı gazeteci Bogdan Rymanowski ile konuşan Lewandowski, durumunu samimi bir şekilde değerlendirdi ve hem düşünceli hem de ihtiyatlı olduğunu ortaya koydu. Lewandowski, "Karar vermek için hala zamanım var. Şu anda nerede oynamak istediğimi bilmiyorum. Henüz bunu düşünmeye gerek yok. Hangi yöne gideceğimi bilmiyorum, ama herhangi bir baskı hissetmiyorum" dedi.

Lewandowski, Barcelona yönetimi ile görüşmelerin gergin değil, uzak olduğunu ve finansal hususların belirleyici faktör olmadığını vurguladı ve şunları ekledi: "İlgilenen kulüpler hakkında teknik direktörle konuşmuyorum. Mesele maaşımın yarı yarıya kesilmesi değil. Çok şey kulübün planına ve benim isteklerime bağlı."

Bu arada Fenerbahçe de Lewandowski ile ilgilenen kulüpler arasında.