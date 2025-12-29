Getty Images
Barcelona, Robert Lewandowski'nin yerine 86 milyon euroluk yıldızı getiriyor!
Lewandowski geleceği konusunda hâlâ kararsız
Sözleşmesi sona ermek üzere olan Lewandowski, bu yıl birkaç sakatlık sorununu atlattıktan sonra, 2025-26 sezonundan sonra Katalonya'daki kariyerine devam edip etmeyeceğine dair henüz net bir karar verilmediğini kabul etti.
Bu ayın başlarında Polonyalı gazeteci Bogdan Rymanowski ile konuşan Lewandowski, durumunu samimi bir şekilde değerlendirdi ve hem düşünceli hem de ihtiyatlı olduğunu ortaya koydu. Lewandowski, "Karar vermek için hala zamanım var. Şu anda nerede oynamak istediğimi bilmiyorum. Henüz bunu düşünmeye gerek yok. Hangi yöne gideceğimi bilmiyorum, ama herhangi bir baskı hissetmiyorum" dedi.
Lewandowski, Barcelona yönetimi ile görüşmelerin gergin değil, uzak olduğunu ve finansal hususların belirleyici faktör olmadığını vurguladı ve şunları ekledi: "İlgilenen kulüpler hakkında teknik direktörle konuşmuyorum. Mesele maaşımın yarı yarıya kesilmesi değil. Çok şey kulübün planına ve benim isteklerime bağlı."
Bu arada Fenerbahçe de Lewandowski ile ilgilenen kulüpler arasında.
Barça, Lewandowski'nin yerine Vlahovic'i belirledi
Lewandowski'nin geleceği belirsizliğini korurken, Barcelona Polonyalı forvetin yerini alacak oyuncuyu aramaya başladı. Marca'ya göre, Katalan devi Lewandowski'nin yerine Juventus'un yıldızı Dusan Vlahovic'i belirledi. Vlahovic'in Torino'daki mevcut sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar geçerli ve bu tarihten sonra serbest oyuncu olacak. Yıldız futbolcuya şu ana kadar toplamda 86 milyon euro bonservis ücreti ödendi.
Hansi Flick, Ferran Torres'i Lewandowski'nin yerine ilk 11'de oynayacak mükemmel bir seçenek olarak görse de, kulüp ayrıca hücumu güçlendirecek ve gelecek yaz Lewandowski'nin ayrılmasıyla oluşan boşluğu dolduracak birini istiyor.
Vlahovic, bu sezon form ve kondisyon sorunları ile boğuşuyor ve Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece üç gol attı. Ayrıca bir ay önce adduktor kasında sakatlık geçirdi ve en azından 2026'nın ilk maçına kadar sahalara dönemeyecek.
Bayern, Vlahovic ile ilgileniyor
Chelsea'den kiralık olarak Bayern Münih'te forma giyen Nicolas Jackson, kiralık sözleşmesinin süresi dolduğunda gelecek yaz kulüpten ayrılabilir, çünkü Bavyera devi onun transferini kalıcı hale getirme olasılığı düşük. Jackson'ın geleceği belirsizken, Alman şampiyonu başka seçeneklere yönelmeye başladı ve Fabrizio Romano, Bayern'in Ekim ayında Juventus'un forveti Vlahovic'in temsilcileriyle görüşmeler yaptığını iddia etti. 25 yaşındaki Sırp forvet, güçlü bir aday olarak görülüyor ve özellikle sözleşmesinin önümüzdeki yaz sona erecek olması nedeniyle daha uygun fiyatlı bir seçenek olacak gibi görünüyor.
Lewandowski Suudi Arabistan'a gidebilir
Camp Nou'da belirsiz bir gelecek varken, Lewandowski'ye olan ilgi dünya çapında artıyor. İspanyol basını AS'a göre, menajeri Pini Zahavi, Ocak transfer dönemi öncesinde Suudi Pro Ligi yetkilileriyle yeni görüşmeler yapacak. Raporda, ilgili kulüplerin kimlikleri açıklanmasa da, bir teklifin masaya yatırıldığı iddia ediliyor. Orta Doğu'nun cazibesi ortada. Suudi Pro Ligi, Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo, Al-Ittihad'da Karim Benzema ve N'Golo Kante gibi sporun en tanınmış isimlerinden bazılarını çoktan kadrosuna kattı.
Lewandowski için, hızla büyüyen bir ligde önemli bir maddi ödülün eşlik ettiği son bir bölümün olasılığı çekici görünüyor. Suudi Arabistan, değerlendirilen tek seçenek değil.
Bu ayın başlarında BBC, Lewandowski'nin temsilcilerinin Major League Soccer'a olası bir transfer için Chicago Fire ile görüşmeler yaptığını bildirdi. Chicago Fire, bir dünya yıldızını transfer etme arzusunu gizlemiyor ve birkaç aydır Lewandowski'yi öncelikli hedef olarak belirlediği düşünülüyor.
