Barcelona patronu Hansi Flick, Xabi Alonso'nun kovulmasına tepki gösterdi

Alonso’nun sezonun yarısına bile gelmeden gönderilmesi La Liga’da büyük yankı uyandırırken, Flick ateşe körükle gitmemeye özen gösterdi.

Real Madrid başkanı Florentino Pérez’in bu kararıyla ilgili görüşü sorulduğunda, teknik direktörlüğün zorluklarına dikkat çekti ve Alonso’ya duyduğu kişisel saygıyı vurguladı.

“Bu benim meselem değil,” diyen Flick sözlerini şöyle sürdürdü: “Xabi ile çok iyi bir ilişkim var. Leverkusen’de tanıştık ve hâlâ görüşüyoruz. Harika bir teknik direktör. Bir sonraki büyük projesinde ona en iyisini diliyorum.”

Flick, her teknik direktörün yüzleşmek zorunda olduğu acı gerçeğin de altını çizdi: Üst yönetimin ve takımın tam desteği olmadan bu işin yürümesi mümkün değil. “Bu futbolun bir parçası,” diye ekledi.

“Kulübün sana inanması gerekir, takımın da öyle. Karar verici konumda olanlar bu kararları almak zorunda. Ama tekrar ediyorum, bu benim işim değil. Bu konuda konuşmak istemiyorum çünkü teknik direktörlük çok zor bir meslek ve omuzlarımızda çok büyük sorumluluklar var.”