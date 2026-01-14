Getty/GOAL
Barcelona patronu Hansi Flick, Xabi Alonso'nun kovulmasına tepki gösterdi
Barcelona yenilgisi Alonso’nun sonunu getirdi
Xabi Alonso’nun sürpriz şekilde görevden alınmasının ardından Real Madrid’deki iç dengelere girmekten kaçınan Hansi Flick, sadece birkaç gün önce kulübede karşı karşıya geldiği meslektaşı için üzüntü duyduğunu gizlemedi. Barcelona’nın yaklaşan Kral Kupası maçı öncesinde konuşan Flick, İspanya Süper Kupa’daki galibiyetlerinin, Alonso’nun Bernabéu’daki dönemine vurulan son çivi olduğunu da dolaylı olarak kabul etmiş oldu. Madrid’de teknik direktörlük koltuğu bir kez daha sert biçimde sallanırken, Flick kendisini çok daha güçlü bir konumda buluyor. Barcelona, João Cancelo’nun Al-Hilal’den kiralık olarak dönüşüyle kadrosunu güçlendirirken, Katalan ekip iç sahadaki üstünlüğünü sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan ezeli rakipleri Real Madrid ise beklenmedik değişimin ardından dengeyi yeniden bulmaya çalışıyor.
Flick’ten empati var, Madrid kaosuna mesafe var
Alonso’nun sezonun yarısına bile gelmeden gönderilmesi La Liga’da büyük yankı uyandırırken, Flick ateşe körükle gitmemeye özen gösterdi.
Real Madrid başkanı Florentino Pérez’in bu kararıyla ilgili görüşü sorulduğunda, teknik direktörlüğün zorluklarına dikkat çekti ve Alonso’ya duyduğu kişisel saygıyı vurguladı.
“Bu benim meselem değil,” diyen Flick sözlerini şöyle sürdürdü: “Xabi ile çok iyi bir ilişkim var. Leverkusen’de tanıştık ve hâlâ görüşüyoruz. Harika bir teknik direktör. Bir sonraki büyük projesinde ona en iyisini diliyorum.”
Flick, her teknik direktörün yüzleşmek zorunda olduğu acı gerçeğin de altını çizdi: Üst yönetimin ve takımın tam desteği olmadan bu işin yürümesi mümkün değil. “Bu futbolun bir parçası,” diye ekledi.
“Kulübün sana inanması gerekir, takımın da öyle. Karar verici konumda olanlar bu kararları almak zorunda. Ama tekrar ediyorum, bu benim işim değil. Bu konuda konuşmak istemiyorum çünkü teknik direktörlük çok zor bir meslek ve omuzlarımızda çok büyük sorumluluklar var.”
Taktik eksen değişimi: Neden bir stoper değil de Cancelo?
Real Madrid kaos içindeyken Barcelona transfer piyasasında oldukça aktif. 2023-24 sezonunu Katalonya’da kiralık olarak geçiren João Cancelo’nun dönüşü bu hafta resmen açıklandı.
Ancak bu hamle, sakatlıklar nedeniyle kulübün önceliğinin stoper takviyesi olduğu yönündeki beklentiler düşünüldüğünde bazı soru işaretleri yarattı. Hansi Flick ise bu tercihin arkasında net bir plan olduğunu belirtti.
Alman teknik direktör, mevcut savunma seçeneklerine güvendiğini vurgularken, genç oyuncuların yükselişi ve kadronun çok yönlülüğünün Cancelo’nun hücum katkısını ön plana çıkarmasında belirleyici olduğunu ifade etti.
Portekizli oyuncunun planlarındaki rolü sorulduğunda Flick, yalnızca savunma sigortası değil, hücumda fark yaratacak bir silaha ihtiyaç duyduğunu açıkça söyledi:
“Bunu daha önce de söyledim, şu anda neye ihtiyacımız olduğuna karar vermeliyiz,” dedi Flick. “Stoper bölgesinde [Pau] Cubarsí, Gerard [Martín] ve Eric [Garcia] ile gayet iyiyiz.” Flick için mesele, taktik esneklik ve kapalı savunmaları açabilecek özel bir profile sahip olmaktı, Cancelo’nun en güçlü olduğu alan tam da burası. “Cancelo birçok pozisyonda oynayabiliyor, bu anlamda harika bir oyuncu,” diye ekledi.
“Hücumda kaliteye sahip ve buna da ihtiyacımız var. Son bölgede kalite olmazsa olmaz.”
Transferin sezon ortasında, Suudi Arabistan Pro Ligi’nden gelmesi Cancelo’nun fiziksel durumu hakkında soru işaretleri doğurmuştu. Ancak Flick bu konuda da net konuştu ve 31 yaşındaki oyuncunun hemen süre alabilecek durumda olduğunu belirtti.
Barcelona, Kral Kupası’nda Racing Santander deplasmanına giderken, Flick bu maçı Cancelo’yu yeniden sisteme entegre etmek için ideal bir fırsat olarak görüyor.
“Bence Santander’de bazı dakikalar oynayabilir,” diyen Flick, kadroya alınıp alınmayacağı sorusuna da yanıt verdi: “Planımız, belli bir süre alması yönünde.”
Şampiyonluk yarışında çok yönlü bir silah
Cancelo’nun yeniden kadroya katılması, sezonun geri kalanı için taktiksel bir ustalık hamlesi olarak değerlendiriliyor. Modern futbolda bek pozisyonu en fazla fiziksel ve zihinsel yük taşıyan rollerden biri ve Cancelo’nun sahip olduğu beceri seti oldukça nadir. Flick’in “birçok pozisyonda oynayabilir” vurgusu; onun iki kanatta da görev alabilmesine, hatta zaman zaman orta sahaya kayabilmesine işaret ediyor. Bu özellik, Barcelona’nın topa sahip olmayı merkeze alan oyun anlayışıyla birebir örtüşüyor.
Cubarsí ve Garcia’nın merkezde dengeyi sağlamasıyla birlikte Cancelo’nun gelişi, Barcelona’nın kanatlarda sayısal üstünlük kurmasını ve Robert Lewandowski ile Lamine Yamal gibi isimler için daha fazla gol fırsatı üretmesini mümkün kılıyor. Bu transfer, tamamen hücum odaklı bir mesaj taşıyor. İspanya Süper Kupası zaferine rağmen Flick’in rehavete kapılmadığı açık. Real Madrid, Alvaro Arbeloa yönetiminde yeni bir kimlik arayışındayken; Barcelona kendi oyununu daha da derinleştiriyor. João Cancelo ise bu süreçte, üçleme hedefinin kilit parçalarından biri olmaya hazırlanıyor.
