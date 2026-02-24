Barcelona, Norwich'ten 16 yaşındaki genç yeteneği transfer etmek için yoğun rekabeti geride bıraktı

Norwich City spor direktörü Ben Knapper, samimi bir açıklamada şunları söyledi: "Ajay gibi yetenekli bir genç akademi oyuncusunu kaybetmekten dolayı çok üzgünüz, ancak bununla birlikte büyük bir gurur da duyuyoruz. Ajay'ın gösterdiği ilerleme, onun yolculuğuna etki eden ve bu harika başarıya katkıda bulunan akademimizle bağlantılı herkesin fantastik çalışmalarının bir kanıtıdır... Onun dünya futbolunun en ikonik futbol kulüplerinden ve akademilerinden birine bu adımı attığını görmekten daha fazla gurur duyamazdık.

"12 yaş altı takımımıza katıldığından beri, Ajay bizimle geçirdiği süre boyunca beklentileri sürekli olarak aştı ve ona verdiğimiz sayısız zorluğun üstesinden geldi. 15 yaş altı takımında, 16 yaş altı Premier League ulusal finalist takımımızın bir parçasıydı ve ayrıca 18 yaş altı takımımızın da düzenli oyuncusu oldu. Ayrıca 21 yaş altı takımımızda da forma giydi ve 2025 yazında FC Volendam ile oynadığımız sezon öncesi hazırlık maçında 15 yaşında ilk takımımızda da forma giydi.

"Uluslararası düzeyde, İngiltere'yi 15 yaş altı, 16 yaş altı ve 17 yaş altı seviyelerinde temsil etti ve önümüzdeki yıllarda hem kulüp hem de ülke için büyük adımlar atmaya devam edeceğinden hiç şüphemiz yok. O, önünde heyecan verici bir gelecek olan harika bir genç. Bu adım, akademimizde yapılan çok iyi çalışmaların bir kutlamasıdır ve hepimiz onun ilerlemesini büyük bir gururla takip etmeye devam edeceğiz."