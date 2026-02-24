Getty Images Sport
Barcelona, Norwich'ten 16 yaşındaki genç yeteneği transfer etmek için yoğun rekabeti geride bıraktı
Barça, FIFA'nın onayının ardından Tavares ile sözleşme imzaladı
Anlaşma, birkaç aydır İngiltere genç milli takımını takip eden Blaugrana için önemli bir zafer anlamına geliyor. Finansal ayrıntılar açıklanmasa da, Canaries, 12 yaş altı seviyesinden beri yetiştirdikleri oyuncu için tazminat paketi almaya hak kazanıyor. Raporlara göre, transferin resmileştirilebilmesi için FIFA'nın onayı son aşamaydı ve bu da genç oyuncunun yakın geleceğine ilişkin kısa süreli belirsizliği sona erdirdi.
Kanarya Adaları için acı tatlı bir veda
Norwich City spor direktörü Ben Knapper, samimi bir açıklamada şunları söyledi: "Ajay gibi yetenekli bir genç akademi oyuncusunu kaybetmekten dolayı çok üzgünüz, ancak bununla birlikte büyük bir gurur da duyuyoruz. Ajay'ın gösterdiği ilerleme, onun yolculuğuna etki eden ve bu harika başarıya katkıda bulunan akademimizle bağlantılı herkesin fantastik çalışmalarının bir kanıtıdır... Onun dünya futbolunun en ikonik futbol kulüplerinden ve akademilerinden birine bu adımı attığını görmekten daha fazla gurur duyamazdık.
"12 yaş altı takımımıza katıldığından beri, Ajay bizimle geçirdiği süre boyunca beklentileri sürekli olarak aştı ve ona verdiğimiz sayısız zorluğun üstesinden geldi. 15 yaş altı takımında, 16 yaş altı Premier League ulusal finalist takımımızın bir parçasıydı ve ayrıca 18 yaş altı takımımızın da düzenli oyuncusu oldu. Ayrıca 21 yaş altı takımımızda da forma giydi ve 2025 yazında FC Volendam ile oynadığımız sezon öncesi hazırlık maçında 15 yaşında ilk takımımızda da forma giydi.
"Uluslararası düzeyde, İngiltere'yi 15 yaş altı, 16 yaş altı ve 17 yaş altı seviyelerinde temsil etti ve önümüzdeki yıllarda hem kulüp hem de ülke için büyük adımlar atmaya devam edeceğinden hiç şüphemiz yok. O, önünde heyecan verici bir gelecek olan harika bir genç. Bu adım, akademimizde yapılan çok iyi çalışmaların bir kutlamasıdır ve hepimiz onun ilerlemesini büyük bir gururla takip etmeye devam edeceğiz."
Tavares transferinin ardındaki gizli silah
Barcelona'nın İngiliz rakiplerini geride bırakarak Tavares'i kadrosuna katabilmesinde önemli bir yasal avantajın etkisi oldu. Kanat oyuncusu Portekiz pasaportuna sahip olduğu için, kulüp Brexit sonrası transfer düzenlemelerini atlatabildi. Bu düzenlemeler, genellikle İngiliz oyuncuların 18 yaşına gelene kadar Avrupa Birliği kulüplerine transfer olmasını engelliyor. Avrupa vatandaşı olması, onu Barça'nın transfer departmanının en önemli hedefi haline getirdi. Departman, onun diğer oyuncuların çok daha önce İspanyol futbolunun zorluklarına uyum sağlayabileceğini düşünüyordu.
Barça DNA'sına giden yol
Tavares, Marcus McGuane ve Louie Barry'nin izinden giderek Barcelona'da kendini sınayan az sayıdaki İngiliz yeteneklerden en sonuncusu. Barry, İspanya'da geçirdiği bir yılın ardından Aston Villa ile İngiltere'ye geri dönse de, Barça yetkilileri Tavares'in fiziksel hazırlığı sayesinde farklı bir yol izleyeceğini umuyor. İlk plan, Pol Planas yönetimindeki Juvenil A kadrosuna katılması ve ardından hızlı bir şekilde yedek takım olan Barca Atletic'e terfi etmesidir.
Tavares, 31 Ocak'ta Chelsea'ye karşı Norwich'in genç takımında son maçına çıktı ve şimdi ünlü Barca DNA'sının teknik gerekliliklerini yerine getirebileceğini kanıtlamak için nihai mücadeleye başlıyor.
