Barcelona maça alışılmadık bir şekilde gergin başladı ve Villarreal ev sahibi takımın savunmasına erken baskı uyguladı. Konuk takımın Alejandro Balde'ye karşı el ile oynama itirazları haklı olarak reddedildi, ancak bu tehlikeli pozisyon Barcelona'ya canlanma fırsatı verdi. Hansi Flick'in oyuncuları tempoyu artırdı ve Pape Gueye gereksiz bir ayak hareketinin ardından topu kaybettiğinde üstünlüğünü skora yansıttı. Fermin Lopez, Senegalli oyuncudan topu çaldı ve Yamal'a pas verdi. Yamal, 28. dakikada vücudunu açarak topu alt köşeye gönderdi.

Dokuz dakika sonra, göz kamaştırıcı kanat oyuncusu kendi ve Barcelona'nın skorunu ikiye katladı. Sağ kanatta topu alan Yamal, Sergi Cardona'ya doğru ilerledi, bir stepover ile bek oyuncusunu geçti ve ardından Alberto Moleiro'nun uzattığı ayağının üzerinden topu geçirdi. Top kanat oyuncusuna uygun bir şekilde geldi ve o da sağ üst köşeye sert bir şut göndererek skoru 2-0 yaptı.

Villarreal, devre arasından sonra hemen toparlandı ve birkaç dakika içinde farkı yarıya indirdi. Barcelona, Nicolas Pepe'nin köşe vuruşunu uzaklaştıramadı ve top, Raphinha'nın ofsayt pozisyonunda oynamasına izin verdiği Gueye'ye geldi ve Gueye, Joan Garcia'yı yakın mesafeden geçerek golü attı. 54. dakikada, Ayoze Perez hızla ilerleyip Garcia'yı geçerek golü attı, ancak şutu dışarıya gitti.

Maçın açılma tehlikesi ortaya çıkınca Flick, Olmo'yu Pedri ile değiştirdi ve Pedri kontrolü ele alarak maçı kesinleştirdi. 69. dakikada orta saha oyuncusu Yamal'ı buldu ve Yamal içeriye doğru kesip bir kez daha sol alt köşeye şutunu gönderdi. Puanlar garantilendiğinde Jules Kounde, Villarreal savunmasının arkasına sızdı ve Robert Lewandowski'yi buldu. Lewandowski, uzatma dakikalarında boş kaleye şutunu göndererek skoru 4-1'e getirdi.

GOAL, Spotify Camp Nou'daki Barcelona oyuncularını değerlendiriyor...