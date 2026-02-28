Goal.com
Barcelona'nın Villarreal maçındaki oyuncu puanları: Lamine Yamal ilk hat-trickini yaptı ve İspanyol genç yetenek Blaugrana'yı La Liga şampiyonluk yarışında dört puan farkla liderliğe taşıdı

Lamine Yamal'ın hat-trick'i, Barcelona'nın Cumartesi günü Villarreal'i 4-1'lik etkileyici bir skorla mağlup ederek La Liga'nın zirvesindeki liderliğini dört puana çıkarmayı garantiledi. Kanat oyuncusu, üç gol atarak kariyerinin ilk maç topunu elde ederek muhteşem bir performans sergiledi. Barcelona, bu sezon İspanya'nın en iyi üçüncü takımı karşısında kolay bir galibiyet elde ederek Pazartesi günü oynayacak olan Real Madrid üzerindeki avantajını artırdı.

Barcelona maça alışılmadık bir şekilde gergin başladı ve Villarreal ev sahibi takımın savunmasına erken baskı uyguladı. Konuk takımın Alejandro Balde'ye karşı el ile oynama itirazları haklı olarak reddedildi, ancak bu tehlikeli pozisyon Barcelona'ya canlanma fırsatı verdi. Hansi Flick'in oyuncuları tempoyu artırdı ve Pape Gueye gereksiz bir ayak hareketinin ardından topu kaybettiğinde üstünlüğünü skora yansıttı. Fermin Lopez, Senegalli oyuncudan topu çaldı ve Yamal'a pas verdi. Yamal, 28. dakikada vücudunu açarak topu alt köşeye gönderdi.

Dokuz dakika sonra, göz kamaştırıcı kanat oyuncusu kendi ve Barcelona'nın skorunu ikiye katladı. Sağ kanatta topu alan Yamal, Sergi Cardona'ya doğru ilerledi, bir stepover ile bek oyuncusunu geçti ve ardından Alberto Moleiro'nun uzattığı ayağının üzerinden topu geçirdi. Top kanat oyuncusuna uygun bir şekilde geldi ve o da sağ üst köşeye sert bir şut göndererek skoru 2-0 yaptı.

Villarreal, devre arasından sonra hemen toparlandı ve birkaç dakika içinde farkı yarıya indirdi. Barcelona, Nicolas Pepe'nin köşe vuruşunu uzaklaştıramadı ve top, Raphinha'nın ofsayt pozisyonunda oynamasına izin verdiği Gueye'ye geldi ve Gueye, Joan Garcia'yı yakın mesafeden geçerek golü attı. 54. dakikada, Ayoze Perez hızla ilerleyip Garcia'yı geçerek golü attı, ancak şutu dışarıya gitti. 

Maçın açılma tehlikesi ortaya çıkınca Flick, Olmo'yu Pedri ile değiştirdi ve Pedri kontrolü ele alarak maçı kesinleştirdi. 69. dakikada orta saha oyuncusu Yamal'ı buldu ve Yamal içeriye doğru kesip bir kez daha sol alt köşeye şutunu gönderdi. Puanlar garantilendiğinde Jules Kounde, Villarreal savunmasının arkasına sızdı ve Robert Lewandowski'yi buldu. Lewandowski, uzatma dakikalarında boş kaleye şutunu göndererek skoru 4-1'e getirdi.

GOAL, Spotify Camp Nou'daki Barcelona oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Joan Garcia (6/10):

    Garcia, savunmada hakim bir varlık gösterdi, ancak sahada mahsur kaldığında Perez'in şutunun dışarıya çıkmasıyla inanılmaz bir şans yakaladı.

    Jules Kounde (8/10):

    Fransız savunma oyuncusu, Barcelona'nın sağ kanadında bir o yana bir bu yana koştu, Lewandowski'nin golünü hazırladı ve kendisi de gol atabilirdi.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Defans oyuncusu, Barcelona savunmasını nadiren tehdit eden Villarreal tarafından büyük ölçüde rahatsız edilmedi.

    Eric Garcia (6/10):

    Eski Manchester City oyuncusu, Cubarsi ile birlikte rahat bir öğleden sonra geçirdi.

    Alejandro Balde (6/10):

    Maçın başında penaltı kararıyla ilgili bir tartışmadan kurtuldu, ancak maçın büyük bir bölümünde hareketli Pepe'yi kontrol altında tuttu.

    Orta saha

    Marc Bernal (7/10):

    Bazen orta sahayı domine etti ve topun içinde olduğu kadar topun dışında da etkileyiciydi.

    Fermin Lopez (8/10):

    İlk yarıda iki asist yaptı ve hücum orta saha partnerini gölgede bıraktı.

    Dani Olmo (5/10):

    Maçta bir saat oynadıktan sonra Pedri ile değiştirildi.

    Saldırı

    Lamine Yamal (10/10):

    Kanat oyuncusu sakin bir şekilde skoru açtı ve ikinci golüyle dünya klasmanındaki yeteneğini sergiledi. Etkileyici bir hat-trick yapmayı hak etti.

    Ferran Torres (5/10):

    İspanyol forvet, Raphinha'nın harika pasından gelen altın bir fırsatı kaçırarak gol önünde israfçı davrandı.

    Raphinha (6/10):

    Brezilyalı oyuncu yorulmak bilmedi ve yaratıcı bir güç oldu, ancak köşe vuruşunda tembel savunması Villarreal'e golü hediye etti.

    Yedekler ve Menajer

    Pedri (8/10):

    Olmo'nun yerine girerek, konuk takımın beraberliği yakalaması en olası göründüğü anda bir dereceye kadar kontrol sağladı.

    Ronald Araujo (6/10):

    Barcelona'nın üçüncü golünden hemen önce oyuna girdi ve sorunsuz bir performans sergiledi.

    Robert Lewandowski (7/10):

    Torres'in yerine oyuna girdi ve Polonyalı forvet maçın sonlarında skoru 4-1'e getiren golü attı.

    Marcus Rashford (6/10):

    Barcelona, İngiliz oyuncuyu kulübe kalıcı olarak transfer etmek istiyor, ancak Rashford yedek kulübesinde kaldı. Oyuna girdiğinde parlak bir performans sergiledi.

    Roony Bardghji (5/10):

    Hat-trick kahramanı Yamal'ın yerine oyuna girdi, ancak İspanyol oyuncunun mükemmelliğini tekrarlayamadı.

    Hansi Flick (8/10):

    Alman teknik adam görevini başarıyla yerine getirdi. Villarreal'i uzak tutmak için doğru zamanda değişiklikler yaptı.

