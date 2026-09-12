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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Barcelona'nın şüpheli transferi rakiplerin başına dert oldu

FEATURES
A. Gordon
M. Rashford
H. Flick
Levante - Barcelona
Levante
Barcelona
La Liga
İngiltere
Almanya
İspanya

Barcelona taraftarı yalnızca 5 maçtan sonra neden Gordon'un adını haykırdı?

Anthony Gordon'ın Barcelona'daki sahneye damgasını vurması uzun sürmedi. Geçtiğimiz mayıs ayında Katalan devine transfer olduğundan bu yana yalnızca beş maça çıkan İngiliz kanat oyuncusu, yeni takımının taraftarlarına net bir mesaj vermeye başladı: 70 milyon sterlinlik bu transfer, yazın en başarılı transferlerinden biri olabilir.

Newcastle United'dan gelen Gordon, Barcelona'daki ilk golünü henüz atmış değil; ancak bunu dikkat çekici rakamlarla telafi etti. İlk maçlarında dört asist yaparak, teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki takımın hücumundaki etkisini hızla ortaya koydu.

Dikkat çeken nokta ise 25 yaşındaki oyuncunun yalnızca sahada uyum sağlamakla kalmayıp, saha dışında da Barcelona taraftarının gönlünü kazanmaya başlaması. Hoş geldin konuşmasını İspanyolca yaptı; bu dili Newcastle'daki İspanyol sağlık ekibinden birinin yardımıyla öğrenmişti. Ardından taraftarlarla konuşurken Katalanca da birkaç cümle ekledi.

Transferin bedeli, gerçekleştiği sırada birçok soru işareti yaratmıştı; ancak artık Barcelona taraftarlarının tribünlerde neden Gordon'ın adını haykırmaya başladığını anlamak çok daha kolay. Bu bilgiler "BBC Sport" tarafından aktarıldı.

  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Tartışmalı bir transferden olağanüstü bir başlangıca

    Gordon bu yaz Barcelona'ya transferini tamamladığında, 1986 yılında Barcelona forması giyen efsane Gary Lineker'ın ardından, Katalan kulübüne kalıcı bir transferle katılan yalnızca ikinci İngiliz oyuncu oldu.

    Transfer birçok soru işaretiyle çevriliydi; özellikle Barcelona'nın, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki dikkat çekici performansına rağmen Premier Lig dönemi boyunca performansında bazı iniş çıkışlar yaşayan bir oyuncunun hizmetlerini almak için yaklaşık 70 milyon sterlin ödemesi bu soruları artırıyordu.

    Newcastle, Premier Lig'de sezonu on ikinci sırada tamamlarken, Gordon 26 maçta yalnızca altı gol atıp iki asist yaptı; üstelik altı golünden üçünü penaltıdan kaydetti.

    Bu nedenle, Barcelona'nın ilk on birine doğrudan girme ve dünyanın en büyük kulüplerinden birinin formasını giymenin getirdiği devasa baskıyla başa çıkma becerisiyle ilgili haklı sorular ortaya çıktı.

    Ancak Gordon, Barcelona'ya transferinden birkaç ay önce, İspanya'da kendisini bekleyen hayata dair erken bir ipucu edinmişti.

    Newcastle, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona'nın sahasını ziyaret ettiğinde, İngiliz takımı 7-2'lik ağır bir skorla mağlup oldu ve iki maçın toplamı Barcelona lehine 8-3 oldu.

    Skorun ağırlığına rağmen o gece, daha sonra yeni takımının sahası olacak stadyumda Gordon için erken bir deneyim niteliği taşıdı; sanki birkaç ay sonra kendisini bekleyene bir giriş gibiydi.

    Ama daha da önemlisi, Avrupa'daki istatistikleri iç sahadaki verimliliğinden tamamen farklıydı. Şampiyonlar Ligi'nde Gordon 12 maçta 10 gol kaydetti ve kıtanın büyükleriyle karşılaştığında seviyesini gözle görülür şekilde yükseltti.

    Turnuvanın gol krallığı yarışında onu yalnızca 15 golle Real Madrid forveti Kylian Mbappé ile 14 gol atan Bayern Münih forveti Harry Kane geçti.

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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Gordon, Flick'in fikirlerine hızla adapte oluyor

    Gordon kısa sürede Hansi Flick'in sistemine adapte oldu ve Barcelona'nın oyun tarzına mükemmel şekilde uyan bir dizi özellik sayesinde Katalan hücumunun etkili bir unsuru hâline geldi.

    Hızı, doğrudan oyun kurabilme yeteneği, defans oyuncularının arkasına yaptığı hareketler ve boşluklara yaptığı hücumlar, sol kanat mevkisinde ona net bir üstünlük sağlayan etkenlerin başında geliyor. Bu mevkide geçen sezon, Barcelona'ya kiralık olarak geldiği dönemde çoğu zaman Marcus Rashford görev yapmıştı.

    Barcelona'nın sportif direktörü Deco, Rashford yerine neden Gordon'ın tercih edildiği sorulduğunda, İngiliz oyuncunun oyun tarzının teknik ekibin aradığı fikirlere daha çok uyduğunu net bir şekilde ifade etti.

    Deco, Gordon'ın oyun tarzının teknik direktörün istediğiyle örtüştüğünü söyledi; yeni sezonun ilk maçları da bunu sahada teyit etmeye başladı.

    Gordon ise Barcelona'ya geldiğinden bu yana duyduğu rahatlığı gizlemedi. Şehrin harika olduğunu, takım arkadaşlarının kendisini evinde gibi hissetmesine yardımcı olduğunu vurgulayan oyuncu, takımla birlikte geçirdiği süre uzadıkça seviyesinin daha da yükseleceğini beklediğine dikkat çekti.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Işıkların peşinden koşmadan farkı yaratan kanat oyuncusu

    Gordon çoğunlukla sol tarafta konumlanıyor, ancak maç boyunca sabit bir pozisyonda kalmıyor. Rakip bekle birebir mücadeleye girmek için kanat çizgisinde kalabildiği gibi, savunma hattının arkasına doğru koşu yapabiliyor veya takım arkadaşlarıyla hücum ortaklığı kurmak için içeriye, derinlere sokulabiliyor.

    Bu esneklik, özellikle Lamine Yamal ve Raphinha'nın da varlığıyla Flick'e hücum üçlüsünde ekstra bir silah kazandırıyor. Ayrıca Gordon'un topsuz hareketleri takım arkadaşlarına alan açarken, hızı da top hakimiyetini daha tehlikeli ataklara dönüştürmede yardımcı oluyor.

    Etkisi topa sahip olduğu anlarla da sınırlı kalmıyor; topu kaybettikten hemen sonra rakibe anında baskı yapma isteğiyle de öne çıkıyor ki bu, Flick'in felsefesiyle büyük ölçüde örtüşen noktalardan biri.

    Alman teknik adam, bir forvetin doğal olarak gol atmak istediğini, Gordon'un da halihazırda bazı fırsatlar yakalayıp harcadığını, ancak buna karşılık gollerin yapımına katkı sağlayan son pası verdiğini ve bunun takım için son derece önemli bir husus olduğunu ifade etti.

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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Elche maçında erken mesaj

    Elche maçı belki de Barcelona taraftarına Gordon'ın karakteri hakkında çok şey gösteren an oldu. İngiliz kanat oyuncusu, La Liga'daki ilk maçında yalnızca dört dakika içinde iki gole imza atarak Katalan macerasına mükemmel bir başlangıç yaptı.

    Gordon, Elche kalecisiyle karşı karşıya kaldığında Barcelona forması altındaki ilk golünü atabilirdi, ancak oyuncunun aldığı karar zihniyeti hakkında çok şey ortaya koydu.

    İlk maçında kişisel bir şan ve bir gol peşinde koşarak şut çekmek yerine, topu kale önünde ortalayarak Fermin Lopez'e aktarmayı seçti; o da topu ağlara göndermekte hiç zorlanmadı.

    Gordon bireysel çözümü tercih edebilirdi, ancak takıma hizmet eden seçeneği yeğledi. Maçın ardından oyuncu, kendisi için hedefin galibiyet elde etmek olduğunu ve özellikle Barcelona büyüklüğünde bir kulüp söz konusu olduğunda takımın çıkarının her zaman ilk sırada geldiğini vurguladı.

    İşte tam da bu an taraftara önemli bir mesaj taşıdı; zira Gordon yalnızca kişisel rakamların ya da ışıkların peşinde koşan bir oyuncu gibi görünmüyor, aksine gruba hizmet edecek ve takımı başarıya taşıyacak işi yapmayı amaçlıyor.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RAYO VALLECANOAFP

    5 maçta 22 gol: Barcelona hücumda coştu

    Gordon'un güçlü başlangıcı Barcelona'nın genel tablosundan ayrı değildi. Flick'in takımı sezona muhteşem bir hücum görüntüsüyle başladı ve ilk beş maçta yalnızca üç gol yerken 22 gol kaydetti.

    Bu başlangıç, Flick'in Mayıs 2024'te takımın sorumluluğunu üstlenmesinden bu yana Barcelona'nın en güçlü hücum çıkışı olarak kabul ediliyor. Hücumdaki parlaklık ise birden fazla oyuncudan geldi.

    Takımın gol krallığı listesinin başında sekiz golle Raphinha yer alıyor, onu beş golle Lamine Yamal takip ediyor. Ancak Gordon, etkisinin illa gol atmayı gerektirmediğini kanıtlamaya başladı.

    Savunmacıların arkasına sarkma, sürekli baskı yapma, alanları doldurma ve fırsat üretme becerisi, Barcelona'ya son üçlü bölgede çok sayıda seçenek sunuyor.

    Kanatta kalıp bekin geri çekilmesini zorlayabilir, savunmanın arkasındaki boşluğa hücum edebilir ya da içeriye kayarak kaleye yakın bölgede sayısal üstünlük yaratabilir.

    Barcelona topu kaybettiğinde ise Gordon hızla bir baskı unsuruna dönüşüyor; bu da takımın topu ileri bölgelerde geri kazanmasına yardımcı oluyor.


  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Soru değişti: Gordon Barcelona'da yerini hak ediyor mu?

    Sadece beş maçın ardından Gordon'ın Barcelona serüveni hakkında kesin bir hüküm vermek için henüz erken. Zira sezon uzun ve aynı hız, enerji ve konsantrasyon seviyesini aylar süren müsabakalar boyunca korumak tamamen farklı bir meydan okuma olacak.

    Ayrıca dört gol atıp dört asist yapmak, hatta güçlü bir başlangıç yapmak, transferle ilgili tüm soruların sonsuza dek ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Ancak kesin olan bir şey var ki, soru belirgin biçimde değişti.

    Transferinden önce tartışma, Gordon'ın Barcelona forması giyme kapasitesi ve kulübün onun hizmetlerini almak için abartılı bir meblağ ödeyip ödemediği üzerine dönüyordu. Şimdiyse tartışma çok daha heyecan verici başka bir noktaya kaydı: Gordon, Flick'in projesinde ne ölçüde önemli bir oyuncu haline gelebilir?

    Beş maç, Katalan taraftarlara gerçek anlamda iyimserlik için sebepler sunmaya yetti. İngiliz kanat oyuncusu henüz ilk golünü atmadı ancak belirleyici pasları veriyor, koşuyor, baskı yapıyor, alanları açıyor ve takımın çıkarını kişisel şöhretin üzerinde tutuyor.

    Kanıtlaması gereken daha çok şey olsa da, Gordon'ın Barcelona içinde yeni bir bölüm yazmaya çoktan başladığı görülüyor; bu bölüm, başlangıçta şüpheler uyandıran bir transferi sezonun en etkili transferlerinden birine dönüştürebilir.

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