Anthony Gordon'ın Barcelona'daki sahneye damgasını vurması uzun sürmedi. Geçtiğimiz mayıs ayında Katalan devine transfer olduğundan bu yana yalnızca beş maça çıkan İngiliz kanat oyuncusu, yeni takımının taraftarlarına net bir mesaj vermeye başladı: 70 milyon sterlinlik bu transfer, yazın en başarılı transferlerinden biri olabilir.

Newcastle United'dan gelen Gordon, Barcelona'daki ilk golünü henüz atmış değil; ancak bunu dikkat çekici rakamlarla telafi etti. İlk maçlarında dört asist yaparak, teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki takımın hücumundaki etkisini hızla ortaya koydu.

Dikkat çeken nokta ise 25 yaşındaki oyuncunun yalnızca sahada uyum sağlamakla kalmayıp, saha dışında da Barcelona taraftarının gönlünü kazanmaya başlaması. Hoş geldin konuşmasını İspanyolca yaptı; bu dili Newcastle'daki İspanyol sağlık ekibinden birinin yardımıyla öğrenmişti. Ardından taraftarlarla konuşurken Katalanca da birkaç cümle ekledi.

Transferin bedeli, gerçekleştiği sırada birçok soru işareti yaratmıştı; ancak artık Barcelona taraftarlarının tribünlerde neden Gordon'ın adını haykırmaya başladığını anlamak çok daha kolay. Bu bilgiler "BBC Sport" tarafından aktarıldı.