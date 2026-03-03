AFP
Çeviri:
Barcelona'nın maaş sınırı büyük ölçüde artırıldı, ancak yeni La Liga maaş sınırları açıklandığında Real Madrid'in bütçesinin hala çok gerisinde kaldı
Real Madrid, La Liga'da finansal üstünlüğünü koruyor
La Liga tarafından yayınlanan son rakamlara göre, Madrid harcama kapasitesi açısından tartışmasız liderliğini sürdürüyor. Kulüp, sezon başından bu yana sabit kalan 761 milyon avroluk devasa bir maaş sınırına sahip olmaya devam ediyor. Bu muazzam finansal güç, başkent kulübünün transfer piyasasında benzersiz bir özgürlükle hareket etmesini sağlayarak, dünya futbolunda en pahalı ve rekabetçi kadrolardan birini sürdürmesini garanti ediyor.
- Getty Images Sport
Barselona, istikrarlı bir finansal toparlanma belirtileri gösteriyor.
Güncellenen rakamlar, Eylül ayında 351 milyon avrodan Mart ayında 432,8 milyon avroya çıkan limitiyle Barcelona'ya taze bir soluk getiriyor. Bu 81,5 milyon avroluk artış, büyük ölçüde kulübün Camp Nou'ya dönüşüne ve bunun getirdiği hayati gelir akışına atfedilebilir. Bu ilerleme, Barça'nın yıllarca süren ciddi kısıtlamalar ve ekonomik belirsizlikten sonra yavaş yavaş finansal normale döndüğünü gösteriyor.
Ancak, bu iyimser eğilime rağmen, kulüp hala aşırı bir durumda, yani 500 milyon avronun üzerinde olduğu tahmin edilen gerçek maaş giderleri hala ligin belirlediği sınırı aşıyor. Sonuç olarak, Blaugrana, gelir ve giderleri arasındaki farkı tamamen kapatana kadar, %50 veya %60 yeniden yatırım maddeleri gibi kısıtlayıcı transfer kuralları altında faaliyet göstermeye devam etmek zorunda. Stadyumun tamamen yeniden açılması, bu kalıcı finansal kısıtlamalardan kurtulmak için gerekli son kilometre taşı olmaya devam ediyor.
En üst düzey kulüplerin toplam harcamaları artıyor
Athletic Club, Valencia ve Girona dahil olmak üzere on bir kulüp, lig ekonomisindeki genel yükseliş eğilimini yansıtarak maaş tavanlarını başarıyla yükseltti. Bu toplu büyüme, İspanyol kulüplerinin zorlu küresel ekonomik ortama rağmen ticari haklarını ve maç günü gelirlerini optimize etmenin yollarını bulduğunu gösteriyor.
Bu arada, Atletico Madrid 336 milyon avroluk sınırla üçüncü sırada yer alıyor ve bu rakam yaklaşık 10 milyon avroluk bir artışa tekabül ediyor. Rojiblancos'un bu artışı, Ademola Lookman'ın yüksek profilli transferiyle öne çıkan proaktif bir kış transfer döneminin ardından geldi. Buna karşılık, Sevilla gibi diğer tarihi kulüpler, 22 milyon avro ile zorlanmaya devam ediyor ve bu da elit kulüpler ile diğerleri arasındaki finansal uçurumun giderek genişlediği iki hızda bir lig olduğunu gösteriyor.
- Getty Images Sport
Maaş sınırının işleyişini anlamak
Kadro Maliyet Limiti, bir kulübün oyuncular, baş antrenörler ve fitness personeli dahil olmak üzere "kayıt edilebilir" kadrosu için harcayabileceği maksimum tutarı temsil eder. Bu rakam, kulübün TV hakları, pazarlama ve bilet satışlarından elde ettiği toplam gelirden yapısal giderler ve borç geri ödemeleri çıkarılarak hesaplanır. La Liga'nın iç Doğrulama Kurulu'nun sıkı denetimi ve nihai onayı tabidir.
Bir kulüp sezonu harcama açığıyla bitirirse, yeni oyuncuların kaydı veya mevcut sözleşmelerin yenilenmesi konusunda derhal kısıtlamalarla karşı karşıya kalır. Ligin ekonomik kontrolü, kulüplerin sahip olmadıkları parayı harcamalarını önleyerek İspanyol futbolunun uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu sistem çok katı olduğu için eleştirilse de, daha önce İspanya birinci ve ikinci liglerindeki birçok tarihi kurumu tehdit eden türden mali iflasları etkili bir şekilde önlemiştir.
Reklam