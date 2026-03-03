Barcelona'nın maaş sınırı büyük ölçüde artırıldı, ancak yeni La Liga maaş sınırları açıklandığında Real Madrid'in bütçesinin hala çok gerisinde kaldı

Güncellenen rakamlar, Eylül ayında 351 milyon avrodan Mart ayında 432,8 milyon avroya çıkan limitiyle Barcelona'ya taze bir soluk getiriyor. Bu 81,5 milyon avroluk artış, büyük ölçüde kulübün Camp Nou'ya dönüşüne ve bunun getirdiği hayati gelir akışına atfedilebilir. Bu ilerleme, Barça'nın yıllarca süren ciddi kısıtlamalar ve ekonomik belirsizlikten sonra yavaş yavaş finansal normale döndüğünü gösteriyor.

Ancak, bu iyimser eğilime rağmen, kulüp hala aşırı bir durumda, yani 500 milyon avronun üzerinde olduğu tahmin edilen gerçek maaş giderleri hala ligin belirlediği sınırı aşıyor. Sonuç olarak, Blaugrana, gelir ve giderleri arasındaki farkı tamamen kapatana kadar, %50 veya %60 yeniden yatırım maddeleri gibi kısıtlayıcı transfer kuralları altında faaliyet göstermeye devam etmek zorunda. Stadyumun tamamen yeniden açılması, bu kalıcı finansal kısıtlamalardan kurtulmak için gerekli son kilometre taşı olmaya devam ediyor.