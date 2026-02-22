Goal.com
Barcelona GFX
Tom Maston

Çeviri:

Barcelona'nın Levante maçındaki oyuncu puanları: Joao Cancelo eski günlerine geri dönerken, Frenkie de Jong nadir bir gol attı ve Blaugrana La Liga zirvesine geri döndü

Barcelona, Pazar günü Levante'yi 3-0 mağlup ederek galibiyet serisine geri döndü ve 24 saat önce Real Madrid'in Osasuna'ya yenilmesinden yararlanarak La Liga'nın zirvesine geri döndü. İlk yarıda orta saha ikilisi Marc Bernal ve Frenkie de Jong'un golleri ev sahibi takımı öne geçirdi, ardından Fermin Lopez muhteşem bir gol attı. Joao Cancelo ise günün gerçek yıldızı oldu.

Barça hızlı başladı. Jules Kounde, Cancelo'nun ortasını vole ile kale üstüne gönderdi. Dördüncü dakikada ise Eric Garcia'nın köşe vuruşundan sonra altı metre çizgisinde bulunan Bernal skoru açtı.

Levante, kendi ceza sahası kenarında topu kaptırarak Barca'ya ikinci golü hediye etmek üzereydi, ancak Maty Ryan Raphinha'nın şutunu kurtardı ve Robert Lewandowski'nin rebound şutu boş kaleye gitti. Konuk takım, uzun paslarla sorun yaratmaya çalıştı ve Joan Garcia, Jon Olasagasti'nin eşitliği sağlayan golünü engellemek için hızlı bir şekilde kaleden çıktı.

Cancelo, Barça'nın sol kanadında sorun yaratmaya devam etti ve ceza sahası içindeki herkesi atlatan alaycı bir ortayla direği vurduktan kısa süre sonra, ceza sahasına gönderdiği alçak topu De Jong ağlara göndererek Blaugrana'yı rahat bir üstünlüğe taşıdı.

Barcelona üstünlüğünü sürdürdü, ancak Fermin'in 25 metreden direğe çarparak ağlara giden şutuyla skoru garantiledi ve Barça'nın büyük rakibi Madrid'in bir puan önünde La Liga'nın zirvesine geri dönmesini sağladı. Yedek oyuncu, Raphinha'nın kafa vuruşunu Levante kalecisi Ryan'ın kurtarmasının ardından, yakın mesafeden Ryan tarafından engellenen ikinci golü nasıl kaçırdığını merak ediyor olabilir.

GOAL, Camp Nou'daki Barça oyuncularını değerlendiriyor...

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-LEVANTEAFP

    Kaleci ve Savunma

    Joan Garcia (7/10):

    Fazla işi yoktu ama Olasagasti'nin beraberliği yakalamasını engellemek için tetikteydi.

    Jules Kounde (6/10):

    Maçın başında iyi bir fırsatı kaçırdı ama ilerlemeye devam etti ve Yamal ile iyi bir uyum sergiledi. Ryan'ın müdahale etmek zorunda kaldığı birkaç zorlu orta yaptı.

    Eric Garcia (7/10):

    Bernal'ın golünde iyi bir soğukkanlılık gösterdi ve sonrasında Barça'nın savunmasını iyi yönetti.

    Gerard Martin (5/10):

    Merkez savunmada oynamaktan pek rahat görünmüyordu. Birkaç kez yakalandı ve kendisine ceza almasına neden olan bir sarı kart gördü.

    Joao Cancelo (9/10):

    Olağanüstüydü. Kounde'nin gol fırsatını hazırladıktan sonra Bernal'ın golünde de rol oynadı. Sol kanatta birçok sorun yarattı, tehlikeli bir ortayla direği vurdu ve De Jong'un golünü hazırladı. Barça'nın Ocak ayında onu transfer ederken tam da istediği şeydi.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-LEVANTEAFP

    Orta saha

    Frenkie de Jong (8/10):

    Orta sahada gösterdiği iyi performansı, Cancelo'nun ortasına koşarak sezonun ilk lig golünü atmasıyla taçlandırdı.

    Marc Bernal (7/10):

    Yakın mesafeden attığı golle skoru açtı ve orta sahada fiziksel ve sakin bir performans sergiledi. İkinci yarının ortasında oyundan çıkmadan önce sarı kart gördü.

    Dani Olmo (5/10):

    Barça'nın ritmini korudu ancak son üçte birde gerçek bir kalite sergileyemedi.

  • FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Saldırı

    Lamine Yamal (6/10):

    Bazen Levante savunmasını oynaştı, ancak bir kez olsun son pası veya şutu gerekli seviyede değildi.

    Robert Lewandowski (4/10):

    Gol önünde tüm güvenini kaybetmiş gibi görünüyor. Skoru 2-0'a getirecek büyük bir fırsatı kaçırdı ve diğer çabaları da zayıftı. İkinci yarıda oyundan alınması hayal kırıklığı yarattı.

    Raphinha (7/10):

    Cancelo'nun koşularından yararlanarak boşlukları doldururken birçok sorun yarattı. Her iki yarıda da Ryan tarafından golü engellendi.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-LEVANTEAFP

    Yedekler ve Menajer

    Ferran Torres (5/10):

    Lewandowski'nin yerine oyuna girdi ancak tek gerçek şansı Ryan'a doğru kafayla vurdu.

    Pedri (6/10):

    Sakatlığından sonra sahalara dönerek ev sahibi taraftarları sevindirdi ve orta sahada göz alıcı paslar yaptı.

    Fermin Lopez (7/10):

    Kadroya alınmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğramış olsa da, muhteşem bir uzun mesafe golüyle mükemmel bir yanıt verdi. Ryan'ın yakın mesafeden golünü engellediği için ikinci golü nasıl atamadığını merak edecektir.

    Ronald Araujo (N/A):

    Son üç dakikada oyuna girdi.

    Roony Bardghji (N/A):

    Yamal'a son dakikalarda dinlenme fırsatı verdi.

    Hansi Flick (7/10):

    Ligin ikinci sırasından aşağıda yer alan takımı yenmek övünülecek bir şey değil, ancak arka arkaya alınan yenilgilerin ardından takımını toparladı ve işi halletti.

