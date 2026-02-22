Barcelona'nın Levante maçındaki oyuncu puanları: Joao Cancelo eski günlerine geri dönerken, Frenkie de Jong nadir bir gol attı ve Blaugrana La Liga zirvesine geri döndü

Barça hızlı başladı. Jules Kounde, Cancelo'nun ortasını vole ile kale üstüne gönderdi. Dördüncü dakikada ise Eric Garcia'nın köşe vuruşundan sonra altı metre çizgisinde bulunan Bernal skoru açtı.

Levante, kendi ceza sahası kenarında topu kaptırarak Barca'ya ikinci golü hediye etmek üzereydi, ancak Maty Ryan Raphinha'nın şutunu kurtardı ve Robert Lewandowski'nin rebound şutu boş kaleye gitti. Konuk takım, uzun paslarla sorun yaratmaya çalıştı ve Joan Garcia, Jon Olasagasti'nin eşitliği sağlayan golünü engellemek için hızlı bir şekilde kaleden çıktı.

Cancelo, Barça'nın sol kanadında sorun yaratmaya devam etti ve ceza sahası içindeki herkesi atlatan alaycı bir ortayla direği vurduktan kısa süre sonra, ceza sahasına gönderdiği alçak topu De Jong ağlara göndererek Blaugrana'yı rahat bir üstünlüğe taşıdı.

Barcelona üstünlüğünü sürdürdü, ancak Fermin'in 25 metreden direğe çarparak ağlara giden şutuyla skoru garantiledi ve Barça'nın büyük rakibi Madrid'in bir puan önünde La Liga'nın zirvesine geri dönmesini sağladı. Yedek oyuncu, Raphinha'nın kafa vuruşunu Levante kalecisi Ryan'ın kurtarmasının ardından, yakın mesafeden Ryan tarafından engellenen ikinci golü nasıl kaçırdığını merak ediyor olabilir.

GOAL, Camp Nou'daki Barça oyuncularını değerlendiriyor...