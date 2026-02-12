Goal.com
Mark Doyle

Barcelona'nın ideal 9 numarası mı, yoksa Premier Lig'e geri dönüş mü? Julian Alvarez, Atletico Madrid'de iki aydır gol atamamasına rağmen aranan bir oyuncu.

Metropolitano sahası, Atletico Madrid'in Barcelona ile oynayacağı Copa del Rey yarı final ilk maçı öncesinde önemli bir tartışma konusu haline geldi. Koke, Pazar günü Real Betis'e evinde yenildikten sonra "Dürüst olmak gerekirse, saha iyi durumda değil" dedi. "Kayıyoruz, çimler çıkıyor. Elbette daha iyi oynamalıyız, bu bir mazeret değil, ama bizden yüksek performans bekleniyor ve bunu başarabilmek için aynı kalitede bir sahaya ihtiyacımız var."

Belki de kötü saha zemini, Atleti'nin yıldız forveti Julian Alvarez'in son zamanlarda neden bu kadar kötü performans gösterdiğini açıklıyor. Ancak, kulübün bazı taraftarları, Arjantinli oyuncunun iki aydır süren gol orucunun, Metropolitano'daki saha koşullarından çok zihinsel durumuyla ilgili olduğunu düşünüyor. Alvarez şu anda, Perşembe gecesi Madrid'de karşılaşacakları rakip de dahil olmak üzere, Avrupa'nın en iyi takımlarından birine yaz transferi yapacağı söylentileriyle gündemde.

Peki, Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun formundaki dramatik düşüşün arkasında ne var? Sezon sonunda Atleti'den ayrılıp La Liga rakibi Barcelona'ya transfer olabilir mi? Yoksa eski Manchester City oyuncusunu yakında Premier League'de görebilir miyiz? GOAL, 2026'nın en ilgi çekici transfer hikayelerinden biri olmaya aday olan bu konunun derinlerine inmeye çalışıyor...

    Katkı sorgulandı

    Alvarez, Atletico'ya sadece 18 ay önce katıldı. Diego Simeone'nin takımı, 188 milyon avro (163 milyon sterlin/223 milyon dolar) tutarında yaz transfer döneminde en dikkat çeken yeni transfer oldu ve şampiyonluk için en güçlü adaylardan biri olarak gösterildi. Ancak, 2024-25 sezonunun ortasında sekiz maçlık galibiyet serisiyle ligin zirvesine yükselen Atleti, sezonun ikinci yarısında çöktü ve tek bir kupa bile kazanamadı.

    Simeone "istikrar" eksikliğinden yakındı, ancak bazı taraftarlar ve yorumcular Alvarez'in katkısını sorguladı. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda şehir rakibi Real Madrid'e karşı oynanan ve kalpleri kıran penaltı atışlarında talihsiz bir şekilde çift dokunuşlu penaltı kaçırması dışında, yapabileceği başka bir şey yoktu. Ayrıca, tüm turnuvalarda kariyerinin en yüksek seviyesi olan 29 golle sezonu tamamladı.

    Ancak Manchester City'den 75 milyon euro (65 milyon sterlin/89 milyon dolar) karşılığında transfer edilen Alvarez, La Liga'da takım arkadaşı Alexander Sorloth'un gerisinde kaldı. Sorloth, Alvarez'den 15 maç daha az forma giymesine rağmen 3 gol daha fazla attı (20-17).

    Simeone, Arjantin'in Katar 2022'deki zaferinde gördüğümüz aynı tehditkarlık ve özverili tavırla takımın hücumunu yöneten Alvarez'e yöneltilen eleştirilere şaşırmıştı.

    "Birçok olumlu şey var ve bunları görmek isteyen herkes bunları bulacaktır" dedi teknik direktör Mayıs ayında gazetecilere. "Julian'ın gösterdiği çaba inanılmaz. O kaliteli, varlığı hissedilen ve sadeliği olan bir oyuncu ve gol atabilmesine rağmen takım arkadaşına pas vermeyi tercih ediyor. Julian'a ihtiyacımız var. O, çok para ödeyerek transfer ettiğimiz bir oyuncu ve burada mutlu olmasını umuyoruz. Hepimiz onun yeteneğini daha fazla sergilemesi için ona yardım etmeliyiz."

    Atletico'nun yetkilileri de aynı fikirdeydi ve bir kez daha, liderlerine yakışır bir destek kadrosu oluşturmak için 180 milyon avrodan biraz fazla para harcadı. Alex Baena, Jhonny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, David Hancko, Santiago Mourino, Giacomo Raspadori ve Nico Gonzalez, geçen yaz İspanya'nın başkentine transfer oldu.

    'Olağanüstü'

    Maalesef, Atletico hala çok ilginç ve sinir bozucu bir şekilde tutarsız bir takım olmaya devam ediyor. Örneğin, geçen hafta Rojiblancos, Copa del Rey çeyrek finalinde Real Betis'i kendi sahasında 5-0 mağlup etti, ancak üç gün sonra aynı takıma kendi sahasında 1-0 yenildi. Ancak, Atletico'nun performansları kafa karıştırıcı olsa da, Alvarez'inkilerle karşılaştırıldığında hiçbir şey sayılmaz.

    Bu sezonun ilk beş La Liga maçında sadece bir gol atan Alvarez, açılış haftasında Espanyol'a karşı gol attıktan sonra, Eylül ayının sonlarında Rayo Vallecano'yu 3-2 yendikleri maçta hat-trick yaparak patlama yaşadı ve ardından Metropolitano'da Real'i 5-2 yendikleri derbide iki gol attı.

    Bu, onun sadece Atletico'da huzursuz olduğu değil, önceki hafta sonu Mallorca ile oynanan maçın 62. dakikasında onu oyundan alan Simeone'ye de kızgın olduğu iddialarına en kesin yanıt oldu. Dahası, zorlu bir teknik direktör olarak tanınan Simeone, Madrid derbisinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Alvarez'den hiç de memnuniyetsizmiş gibi görünmüyordu. Aksine, onu takımında görmekten dolayı kendini şanslı hissettiği izlenimini verdi.

    Alvarez, Real Madrid'e karşı penaltıdan gol attıktan sonra muhteşem bir serbest vuruşla fileleri havalandırdıktan sonra Atleti teknik direktörü, "Julian olağanüstü bir oyuncu" diyerek heyecanını dile getirdi. "Ama onun hakkında en çok değer verdiğim şey, gördüğünüz her şeyin ötesinde, alçakgönüllülüğü. Dünya Kupası şampiyonu olarak, rakibimiz kim olursa olsun, tüm maç boyunca Atletico Madrid'de koşmak, çalışmak için gösterdiği alçakgönüllülük.

    "Ona iyi bakmalıyız, böylece uzun yıllar burada kalabilir ve bu kulübün tarihinde büyük bir oyuncu olabilir."

    Kısa vadeli düşünme

    Simone'nin uyarısının da vurguladığı gibi, Alvarez'in durumu yeni sezonun başlamasından bir ay sonra tartışma konusu olmuştu ve forvetin derbi sonrası yaptığı açıklamalar, geleceği hakkındaki spekülasyonları tamamen yatıştırmadı.

    26 yaşındaki oyuncu, "Sadece kısa vadeli düşünüyorum, daha ötesini değil" dedi. "Ama Atleti'de çok iyi bakıldığımı hissediyorum, burada çok mutluyum. Bu yüzden her gün kendimi geliştirmek ve takıma yardımcı olmak için çalışıyorum. Sezon çok uzun, hala oynanacak çok maç var."

    Ancak Metropolitano'da, Atletico'nun bir kez daha sezonu eli boş bitireceği endişesi artıyor, özellikle de Alvarez'in Madrid derbisinden bu yana La Liga'da sadece bir kez gol attığı ve bu golün de 1 Kasım'da Sevilla'yı 3-0 yendikleri maçta olduğu düşünülürse.

    O zamandan beri Şampiyonlar Ligi'nde üç gol attı, ancak 9 Aralık'tan bu yana hiçbir turnuvada gol atamadı. Atleti'nin inişli çıkışlı formunu Alvarez'in gol suskunluğuna bağlamak haksızlık olur, ancak bu durumun La Liga lideri Barcelona'nın 13 puan gerisinde kalmalarında önemli bir faktör olduğu kesin.

    Ancak, gol önünde yaşadığı zorluklara rağmen - hatta belki de bu zorluklar yüzünden - Alvarez, giderek artan transfer söylentilerinin konusu haline geldi.

    "Arsenal'de Alvarez olsaydı oyun biterdi."

    Alvarez, menajerinin 2024'te Madrid'e gelmeden önce Paris Saint-Germain'e transferi için şartları görüştüğünü kendisi de itiraf etti ve haberlere göre, Ousmane Dembele geçen yıl "sahte dokuz numara" rolünde başarılı olsa da, Luis Enrique Alvarez'i transfer etmek konusunda hâlâ istekli.

    Doğal olarak, Atletico bu yaz Alvarez'i transfer için serbest bırakırsa, İngiltere'nin elit kulüplerinin muazzam serveti göz önüne alındığında, Premier League'e dönüş ihtimali var. Ancak Liverpool, geçen yaz Hugo Ekitike ve Alexander Isak'ı transfer ettikten sonra Arjantinli oyuncuya olan uzun süredir devam eden ilgisini yeniden canlandırmayacak ve Pep Guardiola, Alvarez'i özlediğini hiç saklamamış olsa da, Erling Haaland hala kulüpteyken onun Etihad'a geri dönme şansı yok.

    Ancak, hem Arsenal hem de Chelsea'nin çok istekli olduğu söyleniyor ve bu tamamen mümkün. Aslında, Gunners'ın Alvarez ile ilgilenmemesi sürpriz olur, çünkü onu Atletico'ya transfer eden, kulübün şu anki sportif direktörü Andrea Berta'ydı. Buna ek olarak, formunda bir iyileşme olmasına rağmen, Viktor Gyokeres hala elit düzeydeki bir kulübün forveti olmanın getirdiği baskı ile mücadele ediyor gibi görünüyor - Gary Lineker, Alvarez için bunun bir sorun olmayacağına inanıyor.

    Eski İngiltere milli futbolcusu, Stick to Football podcast'inde "O, Dünya Kupası şampiyonu" dedi. "O, büyük maçlarda başa çıkabileceğini bildiğiniz türden bir oyuncu ve Arsenal'de böyle birinin olması, maçın bittiği anlamına gelir."

    Belki de Chelsea de benzer bir görüşe sahiptir, çünkü Blues'un Alvarez'in Arsenal gibi uzun süredir eksikliğini duydukları üretken bir 9 numara olduğuna inandığına dair spekülasyonlar artıyor. Alvarez, sınırlı yetenekli Liam Delap'tan çok daha etkili bir şekilde çok yönlü Joao Pedro ile uyum sağlayabilecek hareketli bir santrfor.

    Lewandowski'nin yerine geçecek kişi?

    Ancak, Alvarez'i transfer etmek için yarışta önde olduğu söylenen takım Barcelona. Blaugrana'nın bütçe kısıtlamaları ve Atletico'nun iddia edilen dokuz haneli fiyatı göz önüne alındığında, bu elbette saçma geliyor. Katalanların Juventus forveti Dusan Vlahovic'i bedelsiz transfer etmek istediği söylentisi çok daha mantıklı, ancak Alvarez'in Barça'ya transfer olacağı söylentisi bir türlü ortadan kalkmıyor.

    Perşembe günkü maç öncesinde merkez savunma oyuncusu Ronald Araujo'ya bile bu konu soruldu. Uruguaylı oyuncu, "O harika bir oyuncu ve benim için dünyanın en iyi forvetlerinden biri" dedi. "Onun kalitesini görebilirsiniz ve en iyi oyuncular en iyi kulüpte oynamalı, o da biziz. Bu çok açık. Ama bu işi yapmak veya bu kararı vermek benim işim değil."

    Bu sorumluluk Laporta ve sportif direktör Deco'ya ait. Yıllarca yaratıcı muhasebe ve ruh satışı yaptıktan sonra, Barça'yı La Liga'nın mali düzenlemelerine tam olarak uymaya yaklaştırıyorlar. Sezon sonunda bu hedefe ulaşırlarsa, Alvarez'i transfer etmek imkansız olmayacaktır.

    Barcelona, son transfer dönemlerinde daha garip şeyler de başardı ve Alvarez'in, yaz aylarında Camp Nou'dan ayrılması beklenen 37 yaşındaki forvet Robert Lewandowski'nin yerine harika bir alternatif olacağına şüphe yok.

    Alvarez'i Barça'ya kaptırmak, Atleti taraftarlarını elbette çok üzecektir, ancak bu, Antoine Griezmann'ın 2019'da Blaugrana'ya katılması kadar büyük bir ihanet olarak algılanmayacaktır. Alvarez, Madrid'de kendini rahat hissettiğini söylese de, transfer spekülasyonlarından uzak durmak için pek bir şey yapmadı.

    "Barcelona'da mı yoksa PSG'de mi oynamayı planlıyorum? Dürüst olmak gerekirse, bilmiyorum," dedi forvet geçen Kasım ayında L'Equipe'e. "Sosyal medyada insanların ne dediğini görüyorum ve İspanya'da insanlar benimle ve Barcelona ile ilgili çok konuşuyor. Şu an için Atletico'ya odaklandım ve sezon sonunda durumu yeniden değerlendireceğiz."

    'Julian'a ihtiyacımız var'

    Alvarez, bir sonraki hamlesini düşünmek için biraz zaman ayırma hakkına sahip olduğu açıktır. City'de üçlü kupayı kazanan takımın bir parçası olarak, Atletico'da büyük kupalar kazanma arzusunu hiç gizlememiştir ve Rojiblancos'un sezonu bir kez daha tam da yanlış zamanda bozulma riski çok açıktır.

    Copa'da Barcelona ile karşılaşacakları maçta açık ara dezavantajlı durumdalar, Club Brugge ise lig aşamasındaki son maçında Bodo/Glimt'e yenilen bir takım için oldukça zorlu bir Şampiyonlar Ligi son 16 rakibi. Sonuç olarak, Atleti, son iki aydır formsuz ve etkisiz görünen, genellikle hırslı bir forveti taşıyacak donanıma sahip olmadığı için, Alvarez'in gol serisini bir an önce sürdürmesi gerçekten işine yarayabilir.

    Olumlu tarafı ise, Atleti kış transfer döneminde daha fazla oyuncu transfer etti ve Ademola Lookman, hızı ve hünerleriyle hücuma yepyeni bir boyut katabilecek gibi görünüyor. Griezmann'ın yaşı nihayet onu yakalamaya başladı ve Sorloth bu sezon geçen sezonki kadar etkili olamadı. Pubill'in iyi formuna rağmen savunmanın ortasında da sorunlar var, ayrıca yeri doldurulamaz Pablo Barrios'un sakatlığı orta saha için büyük bir darbe oldu.

    Endişe verici bir şekilde, neredeyse her zaman forma giyen Alvarez de son haftalarda bazı fiziksel sorunlar yaşadı ve hastalık nedeniyle Betis maçını kaçırdı, bu nedenle Simeone, Barça maçında onun geri dönmesini çok istiyor.

    "Julian'a ihtiyacımız var," diye tekrarladı teknik direktör bu sezon defalarca. "O bizim için çok önemli bir oyuncu, sahip olduğumuz en iyi futbolcu ve umarım Perşembe günü tamamen iyileşir. Önümüzde çok önemli bir maç var."

    Sonuçta Copa, Atleti'nin bu sezon kupa kazanma şansı en yüksek olan turnuva ve sahanın durumu önemli olsa da, fiziksel ve zihinsel olarak mümkün olan en iyi durumda olması gereken oyuncu Alvarez.

    GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.

