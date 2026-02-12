Barcelona'nın ideal 9 numarası mı, yoksa Premier Lig'e geri dönüş mü? Julian Alvarez, Atletico Madrid'de iki aydır gol atamamasına rağmen aranan bir oyuncu.

Alvarez, Atletico'ya sadece 18 ay önce katıldı. Diego Simeone'nin takımı, 188 milyon avro (163 milyon sterlin/223 milyon dolar) tutarında yaz transfer döneminde en dikkat çeken yeni transfer oldu ve şampiyonluk için en güçlü adaylardan biri olarak gösterildi. Ancak, 2024-25 sezonunun ortasında sekiz maçlık galibiyet serisiyle ligin zirvesine yükselen Atleti, sezonun ikinci yarısında çöktü ve tek bir kupa bile kazanamadı.

Simeone "istikrar" eksikliğinden yakındı, ancak bazı taraftarlar ve yorumcular Alvarez'in katkısını sorguladı. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda şehir rakibi Real Madrid'e karşı oynanan ve kalpleri kıran penaltı atışlarında talihsiz bir şekilde çift dokunuşlu penaltı kaçırması dışında, yapabileceği başka bir şey yoktu. Ayrıca, tüm turnuvalarda kariyerinin en yüksek seviyesi olan 29 golle sezonu tamamladı.

Ancak Manchester City'den 75 milyon euro (65 milyon sterlin/89 milyon dolar) karşılığında transfer edilen Alvarez, La Liga'da takım arkadaşı Alexander Sorloth'un gerisinde kaldı. Sorloth, Alvarez'den 15 maç daha az forma giymesine rağmen 3 gol daha fazla attı (20-17).

Simeone, Arjantin'in Katar 2022'deki zaferinde gördüğümüz aynı tehditkarlık ve özverili tavırla takımın hücumunu yöneten Alvarez'e yöneltilen eleştirilere şaşırmıştı.

"Birçok olumlu şey var ve bunları görmek isteyen herkes bunları bulacaktır" dedi teknik direktör Mayıs ayında gazetecilere. "Julian'ın gösterdiği çaba inanılmaz. O kaliteli, varlığı hissedilen ve sadeliği olan bir oyuncu ve gol atabilmesine rağmen takım arkadaşına pas vermeyi tercih ediyor. Julian'a ihtiyacımız var. O, çok para ödeyerek transfer ettiğimiz bir oyuncu ve burada mutlu olmasını umuyoruz. Hepimiz onun yeteneğini daha fazla sergilemesi için ona yardım etmeliyiz."

Atletico'nun yetkilileri de aynı fikirdeydi ve bir kez daha, liderlerine yakışır bir destek kadrosu oluşturmak için 180 milyon avrodan biraz fazla para harcadı. Alex Baena, Jhonny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, David Hancko, Santiago Mourino, Giacomo Raspadori ve Nico Gonzalez, geçen yaz İspanya'nın başkentine transfer oldu.