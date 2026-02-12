Barcelona'nın ideal 9 numarası mı, yoksa Premier Lig'e geri dönüş mü? Julian Alvarez, Atletico Madrid'de iki aydır gol atamamasına rağmen aranan bir oyuncu.

Alvarez, bir sonraki hamlesini düşünmek için biraz zaman ayırma hakkına sahip olduğu açıktır. City'de üçlü kupayı kazanan takımın bir parçası olarak, Atletico'da büyük kupalar kazanma arzusunu hiç gizlememiştir ve Rojiblancos'un sezonu bir kez daha tam da yanlış zamanda bozulma riski çok açıktır.
Copa'da Barcelona ile karşılaşacakları maçta açık ara dezavantajlı durumdalar, Club Brugge ise lig aşamasındaki son maçında Bodo/Glimt'e yenilen bir takım için oldukça zorlu bir Şampiyonlar Ligi son 16 rakibi. Sonuç olarak, Atleti, son iki aydır formsuz ve etkisiz görünen, genellikle hırslı bir forveti taşıyacak donanıma sahip olmadığı için, Alvarez'in gol serisini bir an önce sürdürmesi gerçekten işine yarayabilir.
Olumlu tarafı ise, Atleti kış transfer döneminde daha fazla oyuncu transfer etti ve Ademola Lookman, hızı ve hünerleriyle hücuma yepyeni bir boyut katabilecek gibi görünüyor. Griezmann'ın yaşı nihayet onu yakalamaya başladı ve Sorloth bu sezon geçen sezonki kadar etkili olamadı. Pubill'in iyi formuna rağmen savunmanın ortasında da sorunlar var, ayrıca yeri doldurulamaz Pablo Barrios'un sakatlığı orta saha için büyük bir darbe oldu.
Endişe verici bir şekilde, neredeyse her zaman forma giyen Alvarez de son haftalarda bazı fiziksel sorunlar yaşadı ve hastalık nedeniyle Betis maçını kaçırdı, bu nedenle Simeone, Barça maçında onun geri dönmesini çok istiyor.
"Julian'a ihtiyacımız var," diye tekrarladı teknik direktör bu sezon defalarca. "O bizim için çok önemli bir oyuncu, sahip olduğumuz en iyi futbolcu ve umarım Perşembe günü tamamen iyileşir. Önümüzde çok önemli bir maç var."
Sonuçta Copa, Atleti'nin bu sezon kupa kazanma şansı en yüksek olan turnuva ve sahanın durumu önemli olsa da, fiziksel ve zihinsel olarak mümkün olan en iyi durumda olması gereken oyuncu Alvarez.
