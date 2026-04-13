Barcelona'nın Hollandalı yıldızla görüşmeleri askıya alındı

Barcelona, Rod Nystad transferini askıya aldı

Twente'nin savunma oyuncusu Rod Nystad, Barcelona'nın spor yönetiminin ilgisini çeken ve transferi gündemde olan Avrupa futbolcularından biri.

Hollandalı savunma oyuncusu bir süredir Katalan kulübünün radarında yer alıyor ve adı Barça koridorlarında hala büyük saygı görüyor.

18 yaşındaki Twente'nin savunma oyuncusu, Hollanda'da kendi neslinin en önemli yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Genç yaşına rağmen elit seviyede deneyim kazanmaya başlamış olan oyuncu, 1,93 metre boyuyla güçlü bir fiziksel yapıya sahip. Ceza sahası içinde belirgin bir varlığı olan Nystad, Avrupa seviyesinde umut vaat eden bir kariyere işaret eden potansiyele sahip.

    Teventi, Nystad'ın fiyatını belirledi... Barcelona ise beklemeyi tercih ediyor

    "Sport" gazetesi, Barcelona'nın Rod Nystad transferini, müzakerelerin geçici olarak durma noktasına gelmesinin ardından beklemeye aldığını bildirdi.

    Barcelona, şu an Nystad'ı kadrosuna katmak için resmi adım atmanın uygun bir zaman olmadığını düşünüyor, ancak bu, Tuvente'nin savunma oyuncusunun Katalan ekibinin gündeminden tamamen çıktığı anlamına gelmiyor.

    Sport gazetesi, "Ana neden sadece mali açıdan değil, Teventi'nin oyuncunun fiyatını 8 milyon euro olarak belirlemesine rağmen, Barcelona bu rakamın bu tür bir transferi tamamlamak için yüksek olduğunu düşünüyor, özellikle de oyuncu büyük yeteneğine rağmen hala genç ve gelişme aşamasında olduğu için" diye ekledi.

    Barcelona, Nystad'ın gündemden çıkmadığını ve bunun ilgisizlikten değil, zamanlama, planlama ve stratejiyle ilgili olduğunu vurguluyor. 

    Barça, şu an bu büyüklükte bir transfer için uygun bir zaman olmadığını düşünüyor ve sezonun gidişatı netleşene kadar beklemeyi tercih ediyor.

