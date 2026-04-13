Barcelona'nın Hollandalı yıldızla görüşmeleri askıya alındı

"Sport" gazetesi, Barcelona'nın Rod Nystad transferini, müzakerelerin geçici olarak durma noktasına gelmesinin ardından beklemeye aldığını bildirdi.

Barcelona, şu an Nystad'ı kadrosuna katmak için resmi adım atmanın uygun bir zaman olmadığını düşünüyor, ancak bu, Tuvente'nin savunma oyuncusunun Katalan ekibinin gündeminden tamamen çıktığı anlamına gelmiyor.

Sport gazetesi, "Ana neden sadece mali açıdan değil, Teventi'nin oyuncunun fiyatını 8 milyon euro olarak belirlemesine rağmen, Barcelona bu rakamın bu tür bir transferi tamamlamak için yüksek olduğunu düşünüyor, özellikle de oyuncu büyük yeteneğine rağmen hala genç ve gelişme aşamasında olduğu için" diye ekledi.

Barcelona, Nystad'ın gündemden çıkmadığını ve bunun ilgisizlikten değil, zamanlama, planlama ve stratejiyle ilgili olduğunu vurguluyor.

Barça, şu an bu büyüklükte bir transfer için uygun bir zaman olmadığını düşünüyor ve sezonun gidişatı netleşene kadar beklemeyi tercih ediyor.

Yamal'ın çalımları Mbappé ve Vinícius'u gölgede bıraktı