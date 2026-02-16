Goal.com
Harry Sherlock

Çeviri:

Barcelona'nın Girona maçındaki oyuncu puanları: Lamine Yamal penaltıyı kaçırdı ve Pau Cubarsi, tartışmalı son dakika golüyle Katalanların şampiyonluk umutlarını suya düşürürken kahramandan sıfıra düştü

Girona, Pazartesi günü Montilivi'de Barcelona'yı 2-1 yenerek La Liga'da büyük bir sürpriz yarattı. Lamine Yamal penaltı kaçırdı ve Hansi Flick'in takımı tartışmalı bir son dakika golüyle öfkelendi. Katalan takımı, zirvede ezeli rakibi Real Madrid ile kıyasıya bir mücadele verirken şampiyonluk yarışında önemli puanlar kaybetti.

17 dakika sonra, Lamine Yamal yedek kaleci Paulo Gazzaniga ile karşı karşıya kaldı ve Raphinha'nın da aynı derecede iyi bir fırsatı kaçırmasının ardından, eski Tottenham kalecisine doğru şutunu gönderdi.

Barça, Girona'nın forveti Vladyslav Vanet ofsayt tuzağını aşıp Garcia'dan mükemmel bir kurtarış koparmadan önce birçok kez öne geçme şansı yakaladı. Bu, Barça için bir uyarı atışıydı.

Vanat, Bryan Gil'in sol kanattan yaptığı şeytani ortada golü atmalıydı, ancak Ukrayna milli oyuncusu topa dokunamadı.

İlk yarının bitimine az kala Raphinha'nın şutu direkten döndü, ardından Dani Olmo, Daley Blind tarafından ceza sahasında düşürüldü ve penaltı verildi; Yamal penaltıyı kullandı ama top direkten döndü.

60. dakikada Barça nihayet golü buldu. Pau Cubarsi, Jules Kounde'nin ortasında üst köşeye muhteşem bir kafa vuruşu yaptı. Bu, savunmacının kulüp için attığı ilk lig golüydü.

Ancak bir dakika içinde, Cubarsi'nin topu etkili bir şekilde uzaklaştırmayı başaramaması üzerine Thomas Lemar'ın yakın mesafeden vuruşuyla Girona skoru eşitledi.

Girona bundan sonra bambaşka bir takım gibi göründü ve Garcia, 87. dakikada Fran Beltran'a yenilene kadar Barça'nın üstünlüğünü korumak zorunda kaldı. VAR incelemesi yapıldı ve hakem, Jules Kounde'ye yapılan faul nedeniyle golü iptal edecek gibi göründü, ancak hakem golü geçerli saydı ve Barça yedek kulübesini öfkelendirdi.

Barça, son dakikada beraberliği yakaladığını sandı, ancak Robert Lewandowski ofsayt pozisyonunda olduğu için gol geçersiz sayıldı ve Girona, La Liga şampiyonluk yarışında büyük bir sürpriz yaptı.

GOAL, Montilivi'deki Barça oyuncularını değerlendirdi...

  

    Kaleci ve Savunma

    Joan Garcia (7/10):

    Cubarsi'nin korkunç pasıyla zor durumda kaldı. Vernat'ın golünü muhteşem bir kurtarışla engelledi, ancak forvet ofsayttaydı, tabii Garcia bunu bilemezdi. Beltran tarafından geçildi, ancak pozisyonun oluşumunda faul vardı.

    Jules Kounde (7/10):

    Cubarsi'nin açılış golünde muhteşem bir asist yaptı. Gil'i kilitledi; Barça'nın en iyi savunmacısıydı. Beltran'ın golünden önce faul yapıldı, ancak bu faul verilmedi.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Barça'yı öne geçiren muhteşem bir kafa vuruşu yaptı. Lemar'ın beraberlik golünden önce topu uzaklaştırmayı başaramayarak hemen ardından büyük bir hata yaptı.

    Eric Garcia (5/10):

    Atletico'nun ortalığı kasıp kavurduğu hafta ortasında olduğu gibi, zaman zaman beceriksizdi. Vitor Reis'e geç yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. İkinci yarıda oyundan alındı ve gözle görülür şekilde üzgündü; performansının kötü olduğunu biliyordu.

    Gerard Martin (6/10):

    Bazen savunmada zorlanıyor gibi görünüyordu. Mümkün olduğunda topa müdahale etti ama Balde ile değiştirildi.

  

    Orta saha

    Fermin Lopez (6/10):

    Her zaman ileriye doğru sürmek ve şut atmak istiyordu, ancak istediği kadar topa ulaşamadı.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Savunma ve hücum arasında köprü görevi gördü. Her zamanki gibi, topun içindeyken daha iyiydi.

    Dani Olmo (7/10):

    Güzel bir şutla penaltı kazandı. Topa her dokunduğunda muhteşemdi, ancak oyundan çıkarıldı ve Barça bundan sonra tüm ritmini kaybetti.

  

    Saldırı

    Lamine Yamal (5/10):

    Bire bir pozisyonda, bitirişi düşünmek için çok fazla zamanı varmış gibi göründüğü için korkunç bir kaçırış yaptı. Kötü bir penaltı vuruşuyla direğe çarptı. Her zaman topa girmek ister ama bu gece onun gecesi değildi.

    Ferran Torres (6/10):

    Olabildiğince görünmezdi. Oyundan çıkarıldı. Lewandowski kadar etkili bir şekilde forvet hattını yönetemiyor.

    Raphinha (7/10):

    İlk yarıda birden fazla fırsatı kaçırdı ama tek kaçıran o değildi. İlk yarı bitmeden önce direğe çarptı. Bardghji ile değiştirildi. Bazı mükemmel yaklaşımlara rağmen hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi.

  

    Yedekler ve Menajer

    Alejandro Balde (5/10):

    Girona'nın beraberlik golünün ardından Martin'in yerine oyuna girdi. Benzer şekilde zorlandı.

    Roony Bardghji (4/10):

    Raphinha'nın yerine oyuna girdi. Garip bir değişiklikti, çünkü oyuna hiçbir şekilde etki edemedi.

    Ronald Araujo (5/10):

    Garcia'nın yerine oyuna girdi. Maçın sonlarına doğru forvette oynadı ve çok iyi bir gol fırsatını kaçırdı.

    Robert Lewandowski (5/10):

    Ferran'ın yerine oyuna girdi. Şut çekemedi.

    Marc Bernal (N/A):

    Olmo'nun yerine oyuna girdi.

    Hansi Flick (2/10):

    Eyvah. Yaptığı oyuncu değişiklikleri neredeyse tamamen yanlıştı - Raphinha'yı oyundan almak kendi kendine bir yaraydı - ve Barça, Girona'nın ikinci yarıdaki baskısına cevap veremedi. Atletico Madrid'e karşı aldıkları ağır yenilginin ardından, baskı giderek artıyor.

