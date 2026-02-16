Barcelona'nın Girona maçındaki oyuncu puanları: Lamine Yamal penaltıyı kaçırdı ve Pau Cubarsi, tartışmalı son dakika golüyle Katalanların şampiyonluk umutlarını suya düşürürken kahramandan sıfıra düştü

17 dakika sonra, Lamine Yamal yedek kaleci Paulo Gazzaniga ile karşı karşıya kaldı ve Raphinha'nın da aynı derecede iyi bir fırsatı kaçırmasının ardından, eski Tottenham kalecisine doğru şutunu gönderdi.

Barça, Girona'nın forveti Vladyslav Vanet ofsayt tuzağını aşıp Garcia'dan mükemmel bir kurtarış koparmadan önce birçok kez öne geçme şansı yakaladı. Bu, Barça için bir uyarı atışıydı.

Vanat, Bryan Gil'in sol kanattan yaptığı şeytani ortada golü atmalıydı, ancak Ukrayna milli oyuncusu topa dokunamadı.

İlk yarının bitimine az kala Raphinha'nın şutu direkten döndü, ardından Dani Olmo, Daley Blind tarafından ceza sahasında düşürüldü ve penaltı verildi; Yamal penaltıyı kullandı ama top direkten döndü.

60. dakikada Barça nihayet golü buldu. Pau Cubarsi, Jules Kounde'nin ortasında üst köşeye muhteşem bir kafa vuruşu yaptı. Bu, savunmacının kulüp için attığı ilk lig golüydü.

Ancak bir dakika içinde, Cubarsi'nin topu etkili bir şekilde uzaklaştırmayı başaramaması üzerine Thomas Lemar'ın yakın mesafeden vuruşuyla Girona skoru eşitledi.

Girona bundan sonra bambaşka bir takım gibi göründü ve Garcia, 87. dakikada Fran Beltran'a yenilene kadar Barça'nın üstünlüğünü korumak zorunda kaldı. VAR incelemesi yapıldı ve hakem, Jules Kounde'ye yapılan faul nedeniyle golü iptal edecek gibi göründü, ancak hakem golü geçerli saydı ve Barça yedek kulübesini öfkelendirdi.

Barça, son dakikada beraberliği yakaladığını sandı, ancak Robert Lewandowski ofsayt pozisyonunda olduğu için gol geçersiz sayıldı ve Girona, La Liga şampiyonluk yarışında büyük bir sürpriz yaptı.

GOAL, Montilivi'deki Barça oyuncularını değerlendirdi...