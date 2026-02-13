Getty/GOAL
Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, Atletico Madrid'e karşı alınan feci yenilgide Diego Simeone tarafından alay konusu oldu
Simeone, Yamal'a skoru hatırlattı.
Atletico, İspanya'nın başkentinde oynanan ağır sıklet mücadelesinde hızlı bir başlangıç yaptı ve Eric Garcia, 7. dakikada kendi kalesine gol atmak zorunda kaldı. Eski Barça forveti Antoine Griezmann, 14. dakikada Rojiblancos'un üstünlüğünü ikiye katladı.
Ocak ayında transfer edilen Ademola Lookman, yarım saatin biraz üzerinde üçüncü golü attı ve bu golün ardından Simeone, yedek kulübesindeki hareketleriyle dikkatleri üzerine çekti. Karizmatik Arjantinli teknik adam, kutlama için saha kenarında koşmaya başladı.
Teknik alana geri döndüğünde, genç süperstar Yamal yanından geçerken, Simeone Barcelona'nın kanat oyuncusuna doğru üç parmağını kaldırdı ve yüzünde bir gülümseme belirdi.
Son zamanlarda ayrılacağına dair söylentiler çıkan Julian Alvarez, ilk yarının uzatma dakikalarında Atletico'yu 4-0 öne geçirdi. Simeone'nin takımı, 4 Mart'ta Camp Nou'da oynanacak rövanş maçı öncesinde artık rakiplerinden uzaklaşmış durumda.
Yamal'ı nasıl durduracaksınız? La Liga koçu bir planı var
Simeone, Yamal'ın oluşturduğu çok bariz tehdidi kontrol altına almak konusunda doğru fikre sahip olabilir. Meslektaşı Girona teknik direktörü Michel, geçtiğimiz günlerde Ballon d'Or adayı oyuncuyu sinirlendirmenin, onun savunmayı parçalamasını engellemenin en iyi yolu olduğunu iddia etti.
Michel, Pazartesi günü Barça'nın Girona ile karşılaşacağı maç öncesinde şunları söyledi: "Bence tüm teknik direktörler Barça'nın hücumunu durdurmanın yollarını arıyor. Sağ kanatları, Lamine Yamal sayesinde en güçlü silahlarından biri. O LaLiga'ya geldiğinde yarattığı etkiyi gördüğümde, onun dünya çapında bir dönemi tanımlayacak oyunculardan biri olabileceğini söylemiştim.
"Onu durdurmak çok zor, çünkü artık bireysel becerisinin yanı sıra pas yeteneği de var. Çoğu dribblingci, uzağı görmekte ve o çapraz pası veya ileri pası atmakta zorlanır, ancak Lamine'de, ona bir santim bile boşluk verirseniz, size karşı karşıya gelemez ve pasını atar. Pasını ayağının dışıyla atar ve çapraz pasını atar. Ve sonra, ona çok yakın durursanız, sizi geçip gider. Yani, oyunun gidişatını değiştiren bir oyuncudan bahsediyoruz.
"Size ipucu vermek istemiyorum, ama elbette baskı uygulamanız çok önemli. Lamine Yamal'a biraz zorluk çıkarmalısınız."
Simeone, dominant performanstan memnun
Atletico, Barcelona'yı mağlup ederek bunu başardı. Hansi Flick, Blaugrana'nın Pau Cabarsi'nin attığı tek golünün, yarı otomatik ofsayt teknolojisindeki bir arıza nedeniyle sekiz dakika süren VAR kontrolü sonucunda geçersiz sayılmasıyla daha da üzüldü.
Simeone, takımının büyük bir iç saha galibiyeti elde etmesini izledikten sonra gazetecilere şunları söyledi: "Bence halkımız bu kutlamalara ihtiyaç duyuyor. Karşılaşacağımız rakibin kim olduğu belli. Pes edemeyiz. Rövanş maçına kadar uzun bir yol var ama bugün bunu hak eden halkımız için büyük bir sevinç yaşadık."
Flick ve Barcelona, Copa del Rey finaline ulaşmak için zorlu bir görevle karşı karşıya
Flick, profesyonel koçluk kariyerinin en kötü yenilgisini yaşarken, Eric Garcia'nın maçın bitimine beş dakika kala Barça'dan kırmızı kart görmesi hakkında şunları söyledi: “İyi oynamadık. İkinci maça çıkmalıyız. Çok zor olacak ama mücadele edeceğiz. Devre arasında farklı durumlar hakkında konuştuk ve daha iyi oynamamız gerektiğini söyledik. İlk yarıda görmek istediğim takımı göremedik. Neden ofsayt olduğunu soruyorum. Neye karar verdiklerini bilmiyorum. Kabul etmek zorundayız ama ben aynı fikirde değilim.”
Barcelona için tek teselli, ezici yenilginin, Raphinha, Gavi, Pedri, Marcus Rashford ve Andreas Christensen gibi birçok önemli oyuncunun sahada olmaması nedeniyle yaşanmış olmasıdır.
