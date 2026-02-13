Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, Atletico Madrid'e karşı alınan feci yenilgide Diego Simeone tarafından alay konusu oldu

Simeone, Yamal'ın oluşturduğu çok bariz tehdidi kontrol altına almak konusunda doğru fikre sahip olabilir. Meslektaşı Girona teknik direktörü Michel, geçtiğimiz günlerde Ballon d'Or adayı oyuncuyu sinirlendirmenin, onun savunmayı parçalamasını engellemenin en iyi yolu olduğunu iddia etti.

Michel, Pazartesi günü Barça'nın Girona ile karşılaşacağı maç öncesinde şunları söyledi: "Bence tüm teknik direktörler Barça'nın hücumunu durdurmanın yollarını arıyor. Sağ kanatları, Lamine Yamal sayesinde en güçlü silahlarından biri. O LaLiga'ya geldiğinde yarattığı etkiyi gördüğümde, onun dünya çapında bir dönemi tanımlayacak oyunculardan biri olabileceğini söylemiştim.

"Onu durdurmak çok zor, çünkü artık bireysel becerisinin yanı sıra pas yeteneği de var. Çoğu dribblingci, uzağı görmekte ve o çapraz pası veya ileri pası atmakta zorlanır, ancak Lamine'de, ona bir santim bile boşluk verirseniz, size karşı karşıya gelemez ve pasını atar. Pasını ayağının dışıyla atar ve çapraz pasını atar. Ve sonra, ona çok yakın durursanız, sizi geçip gider. Yani, oyunun gidişatını değiştiren bir oyuncudan bahsediyoruz.

"Size ipucu vermek istemiyorum, ama elbette baskı uygulamanız çok önemli. Lamine Yamal'a biraz zorluk çıkarmalısınız."