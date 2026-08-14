Barcelona'nın cevheri Flick'in aklını çeldi

Barcelona'daki hazırlık dönemleri, ışıklardan uzakta hazırlıklara başlayan ve ardından zamanla teknik direktörün planlarında kendilerine yer bulmayı başaran, kulübün akademisinden gelen yeni isimleri ve oyuncuları her zaman gün yüzüne çıkarır.
Örneğin geçtiğimiz yaz, Dro ve Jofre Torrents birkaç sınavı geçmeyi başardı ve bunun ardından resmi sezonun başlangıcına, A takımın alışılmış kadrosu içinde ulaştılar.
Sport gazetesi, "Barcelona'da mevcut hazırlık döneminin başlamasının üzerinden tam bir ay geçtikten sonra, kulübün akademisinden bir grup oyuncu hâlâ teknik direktör Hansi Flick'in yönetiminde çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Bunların arasında Orian Goren ve Ibrima Tunkara da yer alıyor. Sırasıyla 2009 ve 2010 yıllarında doğan iki oyuncu, La Masia'nın koridorlarında yetiştirilen tüm oyuncular arasında Katalan kulübünün büyük umutlar bağladığı en dikkat çekici yeteneklerden sayılıyor.
Sezon sona erdiğinde, oyunculara temmuz ayından itibaren A takım antrenmanlarına katılmaları gerektiği bildirildi.
Goren'e gelince, sezonu geç bir tarihte sona erdi. Zira Pol Planas takımıyla birlikte Şampiyonlar Kupası'nın son aşamalarına kadar mücadele etmekle yetinmedi, tatiline başlamadan önce Katalonya Kupası müsabakalarında takıma katılarak etkinliğini sürdürdü.