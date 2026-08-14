Barcelona'nın cevheri Flick'in aklını çeldi

Orian, tatilini kısaltmak zorunda kaldı, ancak bunun mutlu bir nedeni vardı: İbrima'nın yanı sıra, 13 Temmuz'da sağlık kontrollerinden geçtikleri sırada Alman teknik direktörün emrindeki en genç iki oyuncuydular.

Bu, 2022 yılında Barcelona'ya gelen ve zaten birkaç aydır La Masia'da ikamet eden bu genç oyuncu için altın bir fırsattı; futbolu her yönüyle soluduğu ideal bir ortam olan burası, aynı zamanda gelişimine uygun bir çevrede akademik eğitimini almasını da sağlıyordu.

Orian, son haftalarda çeşitli aşamaları geçmeyi sürdürdü ve İngiltere'deki antrenman kampından dönüşün ardından ilk eleme geldi; İbrahim Diarra, Alex Gonzalez ve Oscar Gistau, Barcelona Atletic saflarına geçti.

Orian ise A takımın atmosferi içinde kalmaya devam etti ve geçen hafta sonu Udine şehrindeki üçlü turnuvaya katılmak için İtalya'ya gitti; daha önce Birmingham karşısında yarım saat oynadıktan sonra, Udinese karşısında da 30 dakika sahada kaldı.

Bu, belirttiğimiz gibi henüz on yedinci yaşını yeni tamamlamış, ancak dikkat çekici bir olgunlukla oynayan, özel bir sahayı okuma yeteneğine ve onu özel bir oyuncu kılan cesur bir performansa sahip bir oyuncu için ideal bir deneyim ve tecrübe kazanmak açısından önemli bir fırsat oldu.