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Nottingham Forest v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport

Çeviri:

Barcelona'nın cevheri Flick'in aklını çeldi

La Liga
Barcelona
H. Flick
O. Goren
İspanya

Barcelona'daki hazırlık dönemleri, ışıklardan uzakta hazırlıklara başlayan ve ardından zamanla teknik direktörün planlarında kendilerine yer bulmayı başaran, kulübün akademisinden gelen yeni isimleri ve oyuncuları her zaman gün yüzüne çıkarır. 

Örneğin geçtiğimiz yaz, Dro ve Jofre Torrents birkaç sınavı geçmeyi başardı ve bunun ardından resmi sezonun başlangıcına, A takımın alışılmış kadrosu içinde ulaştılar. 

Sport gazetesi, "Barcelona'da mevcut hazırlık döneminin başlamasının üzerinden tam bir ay geçtikten sonra, kulübün akademisinden bir grup oyuncu hâlâ teknik direktör Hansi Flick'in yönetiminde çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bunların arasında Orian Goren ve Ibrima Tunkara da yer alıyor. Sırasıyla 2009 ve 2010 yıllarında doğan iki oyuncu, La Masia'nın koridorlarında yetiştirilen tüm oyuncular arasında Katalan kulübünün büyük umutlar bağladığı en dikkat çekici yeteneklerden sayılıyor.

Sezon sona erdiğinde, oyunculara temmuz ayından itibaren A takım antrenmanlarına katılmaları gerektiği bildirildi.

Goren'e gelince, sezonu geç bir tarihte sona erdi. Zira Pol Planas takımıyla birlikte Şampiyonlar Kupası'nın son aşamalarına kadar mücadele etmekle yetinmedi, tatiline başlamadan önce Katalonya Kupası müsabakalarında takıma katılarak etkinliğini sürdürdü.

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    Joorin, tatil süresini kısaltmak zorunda kaldı

    Orian, tatilini kısaltmak zorunda kaldı, ancak bunun mutlu bir nedeni vardı: İbrima'nın yanı sıra, 13 Temmuz'da sağlık kontrollerinden geçtikleri sırada Alman teknik direktörün emrindeki en genç iki oyuncuydular.

    Bu, 2022 yılında Barcelona'ya gelen ve zaten birkaç aydır La Masia'da ikamet eden bu genç oyuncu için altın bir fırsattı; futbolu her yönüyle soluduğu ideal bir ortam olan burası, aynı zamanda gelişimine uygun bir çevrede akademik eğitimini almasını da sağlıyordu.

    Orian, son haftalarda çeşitli aşamaları geçmeyi sürdürdü ve İngiltere'deki antrenman kampından dönüşün ardından ilk eleme geldi; İbrahim Diarra, Alex Gonzalez ve Oscar Gistau, Barcelona Atletic saflarına geçti.

    Orian ise A takımın atmosferi içinde kalmaya devam etti ve geçen hafta sonu Udine şehrindeki üçlü turnuvaya katılmak için İtalya'ya gitti; daha önce Birmingham karşısında yarım saat oynadıktan sonra, Udinese karşısında da 30 dakika sahada kaldı.

    Bu, belirttiğimiz gibi henüz on yedinci yaşını yeni tamamlamış, ancak dikkat çekici bir olgunlukla oynayan, özel bir sahayı okuma yeteneğine ve onu özel bir oyuncu kılan cesur bir performansa sahip bir oyuncu için ideal bir deneyim ve tecrübe kazanmak açısından önemli bir fırsat oldu.

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    Jorien deneyim kazanmaya devam ediyor

    İtalya'dan dönüşün ardından Jören, Flick'in yanında tecrübe kazanmayı sürdürüyor. Kendisi için belirlenen fikir ya da yol haritası, bu sezon Pelliti yönetimindeki Barcelona Atlètic ile önemli bir unsur olması ve UEFA Gençler Ligi müsabakalarını oynamak üzere gençlik takımıyla da forma giyme ihtimalini içeriyor.

    Durum sezon boyunca değerlendirilecek, ancak kesin olan şey Flick'in onu gözetim altında tuttuğu ve oyuncunun sezon içinde A takımla ilk çıkışını yapma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiği.

    Şu an ise Oriol sıkı çalışmayı sürdürüyor, eline geçen fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyor ve Flick'e, gözünü ondan ayırmaması ve onu planlarından çıkarmaması için daha fazla neden sunuyor.

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