Barcelona'nın Atletico Madrid maçındaki oyuncu puanları: Bu sefer remontada yok! Lamine Yamal ve Marc Bernal yıldızlaştı ama Blaugrana, Copa del Rey'de epik bir geri dönüşe imza atamadı

Ferran Torres, iyi pozisyonda iki kez kaleyi ıskalayarak erken iki fırsatı kaçırdı, ancak Lamine Yamal iki Atleti savunmacısını geride bırakıp altı metre karesine alçak bir top gönderdiğinde Bernal boş kaleye şutunu göndererek Barça öne geçti.

Konuk takım nadiren hücum tehdidi oluşturdu, ancak Ademola Lookman ilk yarının sonlarında kafayla gol fırsatı yakaladığında daha iyi bir performans göstermeliydi. Ve birkaç dakika sonra Pedri ceza sahasında düşürüldü ve Raphinha penaltı noktasından golü attı ve ilk yarı sona erdi.

Barça, yenilenen inancıyla daha fazla gol arayışına girdi ve Joao Cancelo ile Bernal, Juan Musso'yu ceza sahası kenarından kurtarmaya zorladı. Bu iki oyuncu sonunda Barça'nın üçüncü golünü birlikte attı. Cancelo'nun ortasında Bernal, arka direkte vole vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Barcelona dalga dalga ataklara devam etti, ancak Musso'yu Atletico kalesinde zorlayamadı. Gerard Martin'in üst direğin üzerinden geçen şutu, beraberliği yakalamaya en yakın an oldu. Bunun yerine, Nisan ayındaki finalde Real Sociedad veya Athletic Club ile karşılaşacak olan takım Atletico olacak.

GOAL, Camp Nou'daki Barça oyuncularını değerlendirdi...