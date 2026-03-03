Goal.com
Canlı
Yamal Bernal Pedri Barcelona GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Barcelona'nın Atletico Madrid maçındaki oyuncu puanları: Bu sefer remontada yok! Lamine Yamal ve Marc Bernal yıldızlaştı ama Blaugrana, Copa del Rey'de epik bir geri dönüşe imza atamadı

Barcelona, Copa del Rey yarı finalinde Atletico Madrid'e karşı epik bir geri dönüşe çok az kalmıştı. Blaugrana Salı günkü ikinci maçta 3-0 galip geldi, ancak toplamda 4-3 mağlup oldu. Genç orta saha oyuncusu Marc Bernal, Barça'nın arka arkaya atak yaptığı gecede iki gol attı, ancak maçı uzatmaya götürecek dördüncü golü bulamadılar.

Ferran Torres, iyi pozisyonda iki kez kaleyi ıskalayarak erken iki fırsatı kaçırdı, ancak Lamine Yamal iki Atleti savunmacısını geride bırakıp altı metre karesine alçak bir top gönderdiğinde Bernal boş kaleye şutunu göndererek Barça öne geçti.

Konuk takım nadiren hücum tehdidi oluşturdu, ancak Ademola Lookman ilk yarının sonlarında kafayla gol fırsatı yakaladığında daha iyi bir performans göstermeliydi. Ve birkaç dakika sonra Pedri ceza sahasında düşürüldü ve Raphinha penaltı noktasından golü attı ve ilk yarı sona erdi.

Barça, yenilenen inancıyla daha fazla gol arayışına girdi ve Joao Cancelo ile Bernal, Juan Musso'yu ceza sahası kenarından kurtarmaya zorladı. Bu iki oyuncu sonunda Barça'nın üçüncü golünü birlikte attı. Cancelo'nun ortasında Bernal, arka direkte vole vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Barcelona dalga dalga ataklara devam etti, ancak Musso'yu Atletico kalesinde zorlayamadı. Gerard Martin'in üst direğin üzerinden geçen şutu, beraberliği yakalamaya en yakın an oldu. Bunun yerine, Nisan ayındaki finalde Real Sociedad veya Athletic Club ile karşılaşacak olan takım Atletico olacak.

GOAL, Camp Nou'daki Barça oyuncularını değerlendirdi...

  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Joan Garcia (6/10):

    Nadiren zorlandı ancak kurtarış yapmak zorunda kaldığında iyi bir performans gösterdi.

    Jules Kounde (N/A):

    Sadece 12 dakika sonra sakatlık nedeniyle oyundan çıktı.

    Pau Cubarsi (8/10):

    Kendi ceza sahası içinde ve çevresinde birçok mükemmel müdahale yaptı ve top hakimiyetinde iyi bir soğukkanlılık gösterdi.

    Gerard Martin (6/10):

    Cubarsi ile birlikte sağlam bir performans sergiledi. Topu kaybettiğinde, geri kazanmak için çok çaba sarf etti.

    Joao Cancelo (7/10):

    Kounde'nin erken sakatlığı nedeniyle sağ bek pozisyonuna geçmek zorunda kaldı ve bu da onun daha ters bir rol oynamasına neden oldu. Yamal ile zaman zaman iyi bir uyum sergiledi ve muhteşem pasıyla Bernal'ın ikinci golünü hazırladı.

    • Reklam
  • FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Orta saha

    Pedri (7/10):

    Bazı muhteşem ileri paslar oynadı ve ceza sahasına yaptığı hücumla penaltı kazandı. Kondisyon eksikliği, zaman geçtikçe biraz düşüşe geçmesine neden olmuş olabilir.

    Marc Bernal (8/10):

    Yakın mesafeden skoru açmak için doğru yerdeydi ve ardından arka direkte topu çalarak 3-0'ı yapan sakin bir vuruş yaptı. Katalonya'da neden Busquets ile karşılaştırıldığını göstermeye devam ediyor.

    Fermin Lopez (5/10):

    Bolca enerji gösterdi ancak oyuna dahil olmakta zorlandı ve bir saatin biraz üzerinde bir süre sonra oyundan alındı.

  • FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Saldırı

    Lamine Yamal (9/10):

    Topa her sahip olduğunda Atletico savunmasını geriye çekilmeye zorladı ve açılış golüne asist yaptığı an da dahil olmak üzere muhteşem driplingler sergiledi. 

    Ferran Torres (4/10):

    İlk yarıda iyi pozisyonlarda iki kez gol kaçırdı ve Lewandowski'nin yerine oyuna girdikten sonra pek bir katkı sağlayamadı.

    Raphinha (7/10):

    Bazı parlak anlar yaşadı ve penaltıyı ustaca gole çevirdi, ancak açık oyunda şut radarının çoğu zaman çalışmadığı görüldü.

  • FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Yedekler ve Menajer

    Alejandro Balde (6/10):

    Kounde'nin yerine erken oyuna girdi ve top hakimiyetinde oldukça basit oynadı. Bazen savunmada biraz izole kaldı, ardından kendi sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Marcus Rashford (5/10):

    Sol kanattan birkaç kez hücum yaptı ama kayda değer bir şey yaratamadı.

    Dani Olmo (6/10):

    Fermin'in yerine girer girmez oyuna dahil olmaya çalıştı ve Atleti savunması için bir baş belası oldu.

    Ronald Araujo (6/10):

    Sakatlanan Balde'nin yerine oyuna girdi ama çoğu zaman forvette oynadı.

    Hansi Flick (6/10):

    Daha fazlasını yapamazdı. İki oyuncu sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalırken, hücum ağırlıklı bir kadro seçti. İlk maçtan sonra Barça'nın elenmesinden sorumlu tutulabilir, ancak bu gece daha fazlasını yapamazdı.

La Liga
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Barcelona crest
Barcelona
BAR
0