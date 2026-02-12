Atleti, maçın başında büyük bir avantaj elde etti. Barça kalecisi Joan Garcia, Pau Cubarsi'nin müdahalesine rağmen geri pasını ayağının altından kaçırdı ve top çizgiyi geçti. İlk başta Ademola Lookman'ın golü olarak kaydedilen bu pozisyon, tekrarlar sonucunda kalecinin kendi kalesine attığı bir gol olduğu ortaya çıktı. Nijerya milli oyuncusu topa ulaşmadan önce top çizgiyi geçmişti.

Antoine Griezmann, çeyrek saat dolmadan Atleti'nin üstünlüğünü ikiye katladı. Eski Fransa milli oyuncusu, Nahuel Molina'nın pasını alarak güzel bir vuruşla golü attı. Jules Kounde, Fermin Lopez'in vuruşunun direkten dönmesinin ardından, Atletico'nun bir başka gol girişimini çizgiden uzaklaştırarak Barca'yı oyunda tuttu.

Rojiblancos, Barcelona'nın intihara yakın yüksek savunma hattını bir kez daha cezalandırarak, Lookman'ın güzel bir vuruşuyla biten akıcı bir hareketle ilk yarı bitmeden üçüncü golü attı. İlk yarı bitmeden Fermin'in teke tek pozisyona girmesine rağmen, Juan Musso hızlı bir şekilde çıkarak kurtardı ve sadece iki dakika sonra Julian Alvarez, ceza sahası kenarından sert bir vuruşla dördüncü golü attı.

Cubarsi, ikinci yarının başında farkı azalttığını sandı, ancak VAR'ın sekiz dakikalık gerçeküstü gecikmesi sonrasında golü iptal edildi. Maçın bitimine az kala, Eric Garcia'nın sert müdahalesi ona doğrudan kırmızı kart kazandırdı ve Blaugrana için gerçekten berbat bir akşamı tamamladı.

GOAL, Metropolitano'daki Barcelona oyuncularını değerlendirdi...