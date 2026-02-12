Goal.com
Barcelona'nın Atletico Madrid maçındaki oyuncu değerlendirmeleri: Hansi Flick'in bir B planına ihtiyacı var! Joan Garcia ve Alejandro Balde en büyük hayal kırıklıkları arasında yer alırken, Eric Garcia kırmızı kart gördü ve Blaugrana'nın yüksek savunma hattı Copa del Rey'deki ağır yenilgide korkunç bir şekilde açığa çıktı

Barcelona, Perşembe günü Copa del Rey yarı finalinin ilk ayağında Atletico Madrid'e 4-0 mağlup oldu. Diego Simeone'nin takımı, gerçekten de içler acısı bir Blaugrana takımına karşı adeta coştu. Hansi Flick'in yüksek savunma hattı, Metropolitano taraftarlarının inanmakta zorlandığı bir gece boyunca sürekli ve acımasızca açığa çıktı.

Atleti, maçın başında büyük bir avantaj elde etti. Barça kalecisi Joan Garcia, Pau Cubarsi'nin müdahalesine rağmen geri pasını ayağının altından kaçırdı ve top çizgiyi geçti. İlk başta Ademola Lookman'ın golü olarak kaydedilen bu pozisyon, tekrarlar sonucunda kalecinin kendi kalesine attığı bir gol olduğu ortaya çıktı. Nijerya milli oyuncusu topa ulaşmadan önce top çizgiyi geçmişti.

Antoine Griezmann, çeyrek saat dolmadan Atleti'nin üstünlüğünü ikiye katladı. Eski Fransa milli oyuncusu, Nahuel Molina'nın pasını alarak güzel bir vuruşla golü attı. Jules Kounde, Fermin Lopez'in vuruşunun direkten dönmesinin ardından, Atletico'nun bir başka gol girişimini çizgiden uzaklaştırarak Barca'yı oyunda tuttu.

Rojiblancos, Barcelona'nın intihara yakın yüksek savunma hattını bir kez daha cezalandırarak, Lookman'ın güzel bir vuruşuyla biten akıcı bir hareketle ilk yarı bitmeden üçüncü golü attı. İlk yarı bitmeden Fermin'in teke tek pozisyona girmesine rağmen, Juan Musso hızlı bir şekilde çıkarak kurtardı ve sadece iki dakika sonra Julian Alvarez, ceza sahası kenarından sert bir vuruşla dördüncü golü attı.

Cubarsi, ikinci yarının başında farkı azalttığını sandı, ancak VAR'ın sekiz dakikalık gerçeküstü gecikmesi sonrasında golü iptal edildi. Maçın bitimine az kala, Eric Garcia'nın sert müdahalesi ona doğrudan kırmızı kart kazandırdı ve Blaugrana için gerçekten berbat bir akşamı tamamladı.

GOAL, Metropolitano'daki Barcelona oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Joan Garcia (2/10):

    İlk golü yemesi tamamen korkunç bir hataydı. Ondan sonra da iyice yenildi. Onun gecesi değildi.

    Jules Kounde (2/10):

    2-0'da çizgiden bir şutu uzaklaştırdı ama Lookman'ı hiç takip edemedi. Berbat.

    Pau Cubarsi (3/10):

    Garcia'nın ilk goldeki utancını gidermek için elinden geleni yaptı ama geri dönmeyi başaramadı. Ayakları kurşun gibi ağırlaşınca maç boyunca rakibine karşı hiçbir şey yapamadı. 4-1'i yapan golü attı ama sekiz dakikalık VAR incelemesi sonucunda gol iptal edildi.

    Eric Garcia (1/10):

    Erken yaptığı pas, kalecisini zor durumda bıraktı ve bir daha toparlanamadı. Maçın sonlarına doğru yaptığı el faulünün ardından, o kadar aceleci ve aptalca bir faul yaptı ki, doğrudan kırmızı kart gördü. Daha kötüsü olamazdı.

    Alejandro Balde (2/10):

    Griezmann 2-0'ı yaparken ona hiç yaklaşamadı. Onun tarafında çok fazla tehlike vardı ve o bununla başa çıkamadı.

    Orta saha

    Marc Casado (3/10):

    İlk yarıda çok geç bir faul nedeniyle sarı kart gördü ve bu, Atletico yedek kulübesinde öfkeye neden oldu. 36. dakikada oyundan alındı. Acı verici.

    Frenkie de Jong (5/10):

    Topa iyi sahip çıktı ama ne yaparsa yapsın gemi batıyordu.

    Fermin Lopez (7/10):

    Maçın başında üst direğe çarptı. Pes etmedi, sürekli topa girmeye çalıştı ve bir şeyler yapmaya çalıştı. Barça'nın en iyi oyuncusu.

    Saldırı

    Lamine Yamal (4/10):

    Beklediğimiz seviyenin çok uzağında. Topa sahip oldu ve fırsat buldukça rakiplere yüklendi, ancak şokta olan Barça takımı için bu çok seyrek bir durumdu.

    Ferran Torres (4/10):

    Arka direkte markajsızken son dakikada kafayla topu dışarı attı. Bu, onun tek kayda değer katkısıydı.

    Dani Olmo (5/10):

    Sarı kart gördü ve hiçbir şey yapamadı. Birkaç şut attı, ancak genellikle yarattığı sihir göz önüne alındığında, bu gece kötü bir performanstı.

    Yedekler ve Menajer

    Robert Lewandowski (4/10):

    İlk yarıda Casado'nun yerine oyuna girdi. Atletico'nun sıkı adam markajı nedeniyle topa neredeyse hiç dokunamadı.

    Ronald Araujo (6/10):

    İkinci yarıda 4-0'da oyuna girdi.

    Joao Cancelo (6/10):

    Geç oyuna girdi.

    Gerard Martin (N/A):

    Kırmızı karttan sonra oyuna girdi.

    Hansi Flick (2/10):

    Flick'in yüksek savunma hattı, her zaman olduğu gibi aptalca bir taktik olduğu ortaya çıktı. Atletico, Barcelona'yı istediği gibi parçaladı, defalarca pas yolları ve fırsatlar yaratacak açılar buldu. Skorun sadece 4-0 olması onun için şanslıydı ve bir B planı bulamazsa, Barcelona'nın teknik direktörlüğünde uzun süre kalamayacak - ancak bunun sadece ilk yarı olduğunu unutmamak gerekir.

