Barcelona’nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal’a büyük onur! ‘Çok heyecanlıyım’
- Getty Images
Ne oldu?
Yeni ortaklığın bir parçası olarak Yamal, şirketin küresel kampanyalarına ve sınırlı sayıda üretilecek ürün iş birliklerine katılacak.
Bu ortaklık, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan yaklaşan Dünya Kupası öncesinde gerçekleşiyor. Hızla küresel futbolun önde gelen isimlerinden biri haline gelen genç oyuncunun, ülkesini Avrupa Şampiyonası'nda zafere taşıdıktan sonra 2024'te kupayı kaldırmak için İspanya'nın kilit isimlerinden biri olması bekleniyor.
- Getty Images Sport
'Futbol, dünya çapında eşi benzeri olmayan bir hayran kitlesine sahip'
Yamal, “American Eagle ile bu yolculuğa başlamaktan dolayı çok heyecanlıyım,” dedi. “Saha dışında moda trendleriyle çok oynamayı seviyorum ve önde gelen bir yaşam tarzı ve denim markası olarak AE, enerjimi ve tarzımı hayata geçirmeme yardımcı olacak ürünlere sahip.”
American Eagle ve Aerie'nin başkanı ve baş yaratıcı direktörü Jennifer Foyle şunları ekledi: "Futbol,
rakipsiz bir küresel hayran kitlesine sahip ve Lamine Yamal ile çok yıllık ortaklığımız, AE'yi bu hayran kitlesinin kalbine yerleştirerek ona, spora ve müşterilerimize olan bağlılığımızı vurguluyor."
- AFP
Şu ana kadarki kariyeri
2023-24 sezonunda Barcelona'da yıldızlaşmasından bu yana Yamal, futbol tarihinin en parlak genç yeteneklerinden biri olarak hızla ün kazandı. 17 yaşında Ballon d'Or'a aday gösterilen en genç oyuncu oldu ve bir yıl sonra, oyunun en prestijli bireysel ödülünde ikinci sırada yer aldı.
Oyuncu olarak, geçen sezon Barcelona'nın yerel kupa üçlemesini kazanmasına yardımcı oldu ve İspanya'nın Euro 2024'ü kazanmasına giden yolda, Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ve gol atan en genç oyuncu oldu.
Bu sezon 25 maçta 10 gol atan kanat oyuncusu, geçen sezon 55 maçta attığı 18 golü geçmeyi hedefliyor.
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
Şu anda Yamal ve Barcelona,
ezeli rakipleri Real Madrid'in bir puan önünde La Liga'da lider durumda. Katalan kulübün bir sonraki maçı, çarşamba günü Slavia Prag'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde olacak. İspanya'nın ilk Dünya Kupası maçı ise 15 Haziran'da Atlanta'da Yeşil Burun Adaları'na karşı oynanacak.
