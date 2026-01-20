Barcelona’nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal’a büyük onur! ‘Çok heyecanlıyım’

Yamal, “American Eagle ile bu yolculuğa başlamaktan dolayı çok heyecanlıyım,” dedi. “Saha dışında moda trendleriyle çok oynamayı seviyorum ve önde gelen bir yaşam tarzı ve denim markası olarak AE, enerjimi ve tarzımı hayata geçirmeme yardımcı olacak ürünlere sahip.”

American Eagle ve Aerie'nin başkanı ve baş yaratıcı direktörü Jennifer Foyle şunları ekledi: "Futbol, rakipsiz bir küresel hayran kitlesine sahip ve Lamine Yamal ile çok yıllık ortaklığımız, AE'yi bu hayran kitlesinin kalbine yerleştirerek ona, spora ve müşterilerimize olan bağlılığımızı vurguluyor."