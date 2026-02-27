Barcelona, Newcastle'ı yenmek için 'mükemmel' olmaları gerektiğini söyledi. Direktör Deco, Eddie Howe'un takımına karşı daha önceki Şampiyonlar Ligi galibiyetinin tekrarlanmasını istiyor

Sezonun başlarında Tyneside'da elde edilen 2-1'lik galibiyet, Avrupa'da yeniden hakim güç olmayı hedefleyen Barcelona takımı için altın standart olarak görülüyor. Sezonun şu ana kadarki gidişatına bakıldığında, takımın Avrupa'nın elit takımlarına karşı parlak performanslar sergilediğini, ancak PSG gibi diğer önemli maçlarda kendilerine pahalıya mal olan ikinci yarıdaki düşüşleri önlemeleri gerektiğini belirtti.

"Newcastle maçı, hem savunma hem de hücum açısından ve maçın kontrolü açısından sezon boyunca sergilediğimiz en iyi performanslardan biriydi. PSG karşısında da iyi oynadık, ancak ikinci yarıda seviyemiz düştü. Newcastle maçı mükemmeldi ve bu, turu geçmek istiyorsak mükemmel oynamamız gerektiği anlamına geliyor. Dünyanın en iyi taraftarlarından birine sahip, oyuncuları çok destekleyen ve onlara enerji veren bir takımla çok zorlu bir maç olacak" dedi.