Barcelona, Newcastle'ı yenmek için 'mükemmel' olmaları gerektiğini söyledi. Direktör Deco, Eddie Howe'un takımına karşı daha önceki Şampiyonlar Ligi galibiyetinin tekrarlanmasını istiyor
Deco, St James' Park'taki atmosferin çok iyi farkında.
İki takım bu sezon lig aşamasında zaten karşı karşıya gelmiş ve Barça dar bir galibiyetle öne çıkmıştı, ancak yönetici, Avrupa'nın elit turnuvasının son aşaması için artık risklerin önemli ölçüde arttığına inanıyor. Eski Portekiz milli futbolcu, Katalan devi Avrupa'nın ağır toplarından kaçınmış olsa da, bu eşleşmeyi şans eseri olarak nitelendirmeyi reddetti. Bunun yerine Deco, Eddie Howe'un takımını iki maçta yenmek için gereken taktiksel disiplin ve yoğunluğu vurguladı. Blaugrana yönetimi, Avrupa gecelerinde Magpies için bir kale haline gelen St James' Park'ta kendilerini bekleyen atmosferin çok iyi farkında.
Barcelona mükemmel planın peşinde
Sezonun başlarında Tyneside'da elde edilen 2-1'lik galibiyet, Avrupa'da yeniden hakim güç olmayı hedefleyen Barcelona takımı için altın standart olarak görülüyor. Sezonun şu ana kadarki gidişatına bakıldığında, takımın Avrupa'nın elit takımlarına karşı parlak performanslar sergilediğini, ancak PSG gibi diğer önemli maçlarda kendilerine pahalıya mal olan ikinci yarıdaki düşüşleri önlemeleri gerektiğini belirtti.
"Newcastle maçı, hem savunma hem de hücum açısından ve maçın kontrolü açısından sezon boyunca sergilediğimiz en iyi performanslardan biriydi. PSG karşısında da iyi oynadık, ancak ikinci yarıda seviyemiz düştü. Newcastle maçı mükemmeldi ve bu, turu geçmek istiyorsak mükemmel oynamamız gerektiği anlamına geliyor. Dünyanın en iyi taraftarlarından birine sahip, oyuncuları çok destekleyen ve onlara enerji veren bir takımla çok zorlu bir maç olacak" dedi.
Premier Lig'in yoğunluğuyla mücadele etmek
Newcastle'ın Premier Lig'de şu anda orta sıralarda yer almasına rağmen, Deco, Barcelona'nın avantajlı bir kura çektiği yönündeki iddiaları hemen reddetti. Spor direktörü, İngiliz rakibi hakkındaki değerlendirmesinde saygılı bir üslup sergiledi ve Tyneside'da oynamanın atmosferik zorluklarını vurguladı. Bazıları Ivan Rakitic'in kura çekiminde bulunmasının eski kulübüne şans getirdiğini şaka yollu olarak belirtse de, Deco önümüzdeki haftalarda Flick'in adamlarını bekleyen fiziksel ve taktiksel engellere odaklanmaya devam etti.
"Tarihsel olarak, Premier Lig çok rekabetçi ve yoğun bir ligdir. Topu ele geçirmek için mücadele etmeli ve hem hücumda hem de savunmada güçlü olmalıyız. Bunu başarırsak, herkesi yenme şansımız olur. Bu yüzden bu şekilde yaklaşmalıyız, ancak şu anda en önemli şey Villarreal maçıdır" diye ekledi direktör.
Nou Camp'ta beklentileri yönetmek
Barcelona, ikinci maçı Camp Nou'da oynama avantajına sahip olsa da, Deco, final maçında ev sahibi olmanın önemini abartmamaya özen gösterdi. O, oyuncuların Newcastle'ın kendi sahasında sergileyeceği yoğunluğa psikolojik olarak hazırlıklı olmazlarsa, ilk maçta serinin galibi ya da mağlubu belli olabileceğine inanıyor. Deco, takıma ve taraftarlara, kupa kazanmak için her maça ayrı ayrı odaklanmak gerektiğini hatırlattı. Yöneticinin "mükemmel" olma konusundaki ısrarı, hem motivasyon aracı hem de Premier League'in şu anki kalitesini hatırlatan bir uyarı işlevi görüyor.
"İkinci maçı Barcelona'da oynamak bir avantaj, ancak Newcastle'ın sahası çok zorlu" diye vurguladı.
