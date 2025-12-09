Barcelona kalecisi Ter Stegen, 7 ay sonra geri döndü

Kulüp bu hafta Ter Stegen’e tıbbi olarak oynayabileceği yönünde resmi onay verdi. Ancak onun Eintracht Frankfurt maç kadrosuna dahil edilmesi, teknik direktör Hansi Flick’in kararıyla kesinleşti.

Yine de yaşadığı en çalkantılı dönemin ardından, Katalan ekibi için hemen sahaya çıkması beklenmiyor. Sakatlığı hem ameliyat hem de yorucu bir iyileşme süreci gerektirmişti. Bu süreçte Ter Stegen, Barcelona'nın fırtınalı bir yaz transfer dönemini ve yeni sezona hızlı başlangıcını kenardan izlemek zorunda kaldı.

Onun dönüşü, kulüpteki mirasını tehdit eden ve adeta bir krize dönüşen aylar süren gerginliği de sona erdirmiş oldu. Yaz boyunca yaşanan ve “dram dolu büyük kavga” olarak nitelenen bu süreç, transfer döneminin en çarpıcı hikâyelerinden biriydi.

Sakatlığının ardından, Barcelona’nın uzun süre sahalardan uzak kalmasını fırsat bilerek Joan Garcia’yı maaş sınırı kurallarının dışında kaydettirmek istediğine dair haberler çıktı. Ardından işler hızla karıştı: Ter Stegen’in bu işlem için gerekli tıbbi belgeleri önce imzalamayı reddettiği, yönetimin disiplin cezası ve hatta kaptanlığının geçici olarak elinden alınması gibi tehditlerde bulunduğu iddia edildi.

Yerel basın bu gerilimi “tam bir savaş” olarak niteledi; kulüp onu göndermeye çalışırken, oyuncu ise sözleşmesini ve ailesinin şehirdeki düzenini gerekçe göstererek geri adım atmamıştı. Hukuki gerilim zamanla yatışmış olsa da, bu süreçte açılan yaralar hâlâ taze. Ter Stegen’in kadroya dönüşü, işleri normale döndürme yolunda bir ilk adım olarak görülüyor; ancak oyuncu ile kulüp yönetimi arasındaki ilişkinin hâlâ oldukça kırılgan olduğu ifade ediliyor.

Tüm bu kaosun içindeki tek olumlu gelişme ise Joan Garcia’nın yükselişi oldu. Espanyol’dan 25 milyon avroya transfer edilen Katalan kaleci adeta ışıldıyor. Hem refleksleri hem de ayağının temiz olduğu oyunu sayesinde taraftarların büyük beğenisini topladı.

Özellikle Ter Stegen’in sakatlık öncesindeki performans düşüşü nedeniyle sabrı tükenen taraftarlar, Garcia’yı hızla benimsedi.

La Liga’da dört maçta gol yememesi ve kritik kurtarışları onun ilk kaleci formasını hak ettiğini gösterdi.

Ter Stegen için artık mesele yalnızca fiziksel olarak hazır olmak değil; aynı zamanda Barcelona’nın onsuz da yoluna devam edebildiğini kanıtlayan bu takıma hâlâ değer kattığını göstermek zorunda olması.