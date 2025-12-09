AFP
Barcelona kalecisi Ter Stegen, 7 ay sonra geri döndü
Ter Stegen geri dönüyor
Kulüp, bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması için resmi kadroyu açıkladı. Robert Lewandowski, Lamine Yamal ve son dönemde formuyla dikkat çeken Marcus Rashford gibi alışıldık isimlerin arasında, uzun süredir beklenen bir diğer isim de vardı: Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen. Kendisi için “oynamaya hazır” raporu verilmişti ve sonunda takıma geri dönmeye hazırlanıyordu.
Ter Stegen için bu dönüş, oldukça uzun ve zorlu bir sürecin ardından geldi. Katalan ekibiyle en son Mayıs ayında sahaya çıkmış, yaz döneminde ise ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Ancak fiziksel tedavi süreci, yaz boyunca kulislerde dolaşan “kulüp yönetimiyle yaşandığı iddia edilen gerilim” gölgesinde ilerledi. Aylar boyunca Ter Stegen ile yönetim arasında bir çatlak olduğu yönünde haberler gündemi meşgul etti.
Ter Stegen ve Barça arasında savaş gibi geçen yaz
Kulüp bu hafta Ter Stegen’e tıbbi olarak oynayabileceği yönünde resmi onay verdi. Ancak onun Eintracht Frankfurt maç kadrosuna dahil edilmesi, teknik direktör Hansi Flick’in kararıyla kesinleşti.
Yine de yaşadığı en çalkantılı dönemin ardından, Katalan ekibi için hemen sahaya çıkması beklenmiyor. Sakatlığı hem ameliyat hem de yorucu bir iyileşme süreci gerektirmişti. Bu süreçte Ter Stegen, Barcelona'nın fırtınalı bir yaz transfer dönemini ve yeni sezona hızlı başlangıcını kenardan izlemek zorunda kaldı.
Onun dönüşü, kulüpteki mirasını tehdit eden ve adeta bir krize dönüşen aylar süren gerginliği de sona erdirmiş oldu. Yaz boyunca yaşanan ve “dram dolu büyük kavga” olarak nitelenen bu süreç, transfer döneminin en çarpıcı hikâyelerinden biriydi.
Sakatlığının ardından, Barcelona’nın uzun süre sahalardan uzak kalmasını fırsat bilerek Joan Garcia’yı maaş sınırı kurallarının dışında kaydettirmek istediğine dair haberler çıktı. Ardından işler hızla karıştı: Ter Stegen’in bu işlem için gerekli tıbbi belgeleri önce imzalamayı reddettiği, yönetimin disiplin cezası ve hatta kaptanlığının geçici olarak elinden alınması gibi tehditlerde bulunduğu iddia edildi.
Yerel basın bu gerilimi “tam bir savaş” olarak niteledi; kulüp onu göndermeye çalışırken, oyuncu ise sözleşmesini ve ailesinin şehirdeki düzenini gerekçe göstererek geri adım atmamıştı. Hukuki gerilim zamanla yatışmış olsa da, bu süreçte açılan yaralar hâlâ taze. Ter Stegen’in kadroya dönüşü, işleri normale döndürme yolunda bir ilk adım olarak görülüyor; ancak oyuncu ile kulüp yönetimi arasındaki ilişkinin hâlâ oldukça kırılgan olduğu ifade ediliyor.
Tüm bu kaosun içindeki tek olumlu gelişme ise Joan Garcia’nın yükselişi oldu. Espanyol’dan 25 milyon avroya transfer edilen Katalan kaleci adeta ışıldıyor. Hem refleksleri hem de ayağının temiz olduğu oyunu sayesinde taraftarların büyük beğenisini topladı.
Özellikle Ter Stegen’in sakatlık öncesindeki performans düşüşü nedeniyle sabrı tükenen taraftarlar, Garcia’yı hızla benimsedi.
La Liga’da dört maçta gol yememesi ve kritik kurtarışları onun ilk kaleci formasını hak ettiğini gösterdi.
Ter Stegen için artık mesele yalnızca fiziksel olarak hazır olmak değil; aynı zamanda Barcelona’nın onsuz da yoluna devam edebildiğini kanıtlayan bu takıma hâlâ değer kattığını göstermek zorunda olması.
Avrupa'da kritik gece
Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde çok önemli bir maç için Eintracht Frankfurt’u Camp Nou’da ağırlıyor. Bundesliga ekibi, yüksek temposu ve özellikle deplasmanda yarattığı etkileyici atmosferle tanınıyor. 2022’de Avrupa Ligi’nde stadı adeta ele geçirdikleri o unutulmaz gece, Katalanlar için hâlâ acı bir hatıra. Flick’in takımı, son 16 turuna doğrudan yükselme hattındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
Sıradaki ne?
Ter Stegen’in yakın geleceği ise yoğun şekilde tartışılıyor. Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’na sadece birkaç ay kalmışken, Almanya’dan gelen tecrübeli file bekçisi, sezonun geri kalanını yedek kulübesinde geçirme lüksüne sahip değil. Nagelsmann’ın planlarında yer almak istiyorsa düzenli oynaması gerektiğini biliyor.
Almanya’dan gelen haberler, önümüzdeki haftalarda Garcia’dan formayı alamazsa ocak ayında bir ayrılığın gündeme gelebileceğini öne sürüyor. Şimdilik takıma dönmüş durumda. Ancak Salı gecesi Camp Nou tribünlerinin onu “geri dönen bir kahraman” olarak mı, yoksa “geçmişten kalan bir figür” olarak mı karşılayacağını zaman gösterecek.
