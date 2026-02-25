Barcelona, İspanyol Hakem Komitesi'nin Girona'nın La Liga liderine karşı attığı galibiyet golünde VAR hatasını kabul etmesine komik bir yanıt verdi

Barcelona, özellikle şampiyonluk yarışının yüksek riskli olması nedeniyle bu itirafı sessizce geçiştirmek niyetinde değildi. Kulüp, resmi sosyal medya kanallarında, İspanya'daki hakemlik standartlarına yönelik mükemmel zamanlanmış bir eleştiri yayınladı. RFEF'nin golün hatalı olduğunu açıklamasının ardından, kulübün resmi hesabı şu mesajı yayınladı: "Hatalı olduğunu kabul etmek büyük bir adımdır. Bundan kaçınmak ise bir sonraki adımdır."

CTA, olayın analizini ayrıntılı bir şekilde yaptı ve maç kurallarının teknik ayrıntılarına atıfta bulunarak o gece hakemlerin nerede hata yaptığını açıkladı. Komite şu açıklamayı yaptı: "Kural 12: Fauller ve Kötü Davranışlar, dikkatsiz bir tekme atmanın faul ve uyarı gerektirdiğini açıkça belirtir. Topa müdahale etmek, oyuncuyu faul yapmaktan muaf tutmaz. Bir oyuncu rakibine aşırı güç kullanarak basarsa, bu ceza ile sonuçlanmalıdır. RFEF'nin CTA'sına göre, Girona forveti savunmacıyı savunma hareketinden uzaklaştırır ve bu nedenle ihlal faul ve sarı kart ile cezalandırılmalıdır. Bu, açık ve bariz bir hata olduğu için VAR müdahale etmeli ve hakeme kararını değiştirmesini tavsiye etmelidir."