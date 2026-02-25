AFP
Barcelona, İspanyol Hakem Komitesi'nin Girona'nın La Liga liderine karşı attığı galibiyet golünde VAR hatasını kabul etmesine komik bir yanıt verdi
VAR arızası onaylandı
Nadir görülen bir şeffaflık hamlesiyle, CTA ve İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ortak bir açıklama yayınlayarak Manchester City'den kiralık olarak oynayan Claudio Echeverri'nin galibiyet golünden önce gerçekten bir kural ihlali yaptığını doğruladı. Açıklamada şu ayrıntılar yer aldı: "Penaltı alanı dışında bireysel bir mücadelede, Girona forveti, topu takım arkadaşına pas vermeden hemen önce, çivili kramponuyla Barcelona savunma oyuncusunun ayağına bastı. VAR, tüm hücum aşamasını inceledi ve bunu hakemin yorumuna açık bir olay olarak değerlendirerek, saha içi kararı onayladı ve golü geçerli saydı."
Barça'nın sosyal medyadaki küstah paylaşımı
Barcelona, özellikle şampiyonluk yarışının yüksek riskli olması nedeniyle bu itirafı sessizce geçiştirmek niyetinde değildi. Kulüp, resmi sosyal medya kanallarında, İspanya'daki hakemlik standartlarına yönelik mükemmel zamanlanmış bir eleştiri yayınladı. RFEF'nin golün hatalı olduğunu açıklamasının ardından, kulübün resmi hesabı şu mesajı yayınladı: "Hatalı olduğunu kabul etmek büyük bir adımdır. Bundan kaçınmak ise bir sonraki adımdır."
CTA, olayın analizini ayrıntılı bir şekilde yaptı ve maç kurallarının teknik ayrıntılarına atıfta bulunarak o gece hakemlerin nerede hata yaptığını açıkladı. Komite şu açıklamayı yaptı: "Kural 12: Fauller ve Kötü Davranışlar, dikkatsiz bir tekme atmanın faul ve uyarı gerektirdiğini açıkça belirtir. Topa müdahale etmek, oyuncuyu faul yapmaktan muaf tutmaz. Bir oyuncu rakibine aşırı güç kullanarak basarsa, bu ceza ile sonuçlanmalıdır. RFEF'nin CTA'sına göre, Girona forveti savunmacıyı savunma hareketinden uzaklaştırır ve bu nedenle ihlal faul ve sarı kart ile cezalandırılmalıdır. Bu, açık ve bariz bir hata olduğu için VAR müdahale etmeli ve hakeme kararını değiştirmesini tavsiye etmelidir."
RFEF ile gerginliklerin tırmanması
Girona fiyaskosundan sadece birkaç gün önce, Barcelona, RFEF'e birkaç tutarsızlık konusunda resmi şikayette bulunmuştu. Bunların en önemlisi, Copa del Rey yarı finalinde Atletico Madrid ile oynadıkları maçta Pau Cubarsi'nin golünün geçersiz sayılmasıydı. Bu karar, yedi dakikalık titiz bir VAR incelemesinin ardından verildi ve sonunda ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı, bu da kulübün adaletsizlik hissini daha da artırdı.
Taraftarlar ve yönetim kurulu seslerini yükseltirken, teknik direktör Hansi Flick mağlubiyetin hemen ardından sakinliğini korumaya çalıştı. Kounde'ye yapılan faulün açık kanıtlarına rağmen, Alman teknik direktör bunu bir bahane olarak kullanmak istemediğini söyledi ve oyuncularının Montilivi'de ritim bulmakta zorlandığını dürüstçe itiraf etti. Ancak kanat oyuncusu Raphinha daha az diplomatik davrandı ve yenilginin ardından Real Madrid'in geçici olarak sıralamada Barça'yı geçmesine izin vermesinin ardından, Barça'nın rakiplerine göre farklı kurallara göre oynadığını ima etti.
La Liga şampiyonluk yarışı kızışıyor
Blaugrana için şanslı olan şey, hakem hatası onların uzun süre zirveden uzak kalmasına neden olmamış olmasıydı. Flick'in adamları bir sonraki maçlarını başarıyla tamamlayarak Camp Nou'da Levante'yi 3-0 mağlup ederek zirveyi geri aldılar. Bu galibiyet, Real Madrid'in Osasuna'ya karşı sekiz maçlık galibiyet serisinin sona ermesiyle birleşince, sezon sonu zorlu fikstürüne bakan Barça'nın güvenini geri kazandırdı.
Yurtiçi ligde 13 maç kalmışken, hata yapma marjı çok az. Barcelona şu anda 61 puanda ve Los Blancos'a karşı bir puanlık bir avantaj sağlıyor. VAR'ın hatasını kabul etmesi, sezonun tarihi bir sonuca doğru ilerlerken gergin bir arka plan oluşturuyor. Her iki ağır siklet de Mayıs ayı başında Camp Nou'da şampiyonluğu belirleyecek büyük bir Clasico maçında karşı karşıya gelecek.
