Barcelona, İngiltere U17 forvetinin transferini tamamlamak için FIFA'dan onay aldı

Mundo Deportivo'ya göre, haftalar süren yoğun müzakereler ve idari gecikmelerin ardından, Barcelona sonunda FIFA'dan İngiltere U17 ve Norwich kanat oyuncusu Tavares'in transferini gerçekleştirmek için gerekli onayı aldı. Yönetim organının yazılı onayı ile 16 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek ve yeni sözleşmesini imzalamak için Barcelona'ya geldi.

Bu, genç oyuncunun gelişimini birkaç aydır takip eden ve genç kadrosunu uluslararası elit yeteneklerle güçlendirmek isteyen kulübün transfer departmanı için önemli bir zafer anlamına geliyor. Tavares, Hamza Abdelkarim, Juwensley Onstein ve Patricio Pacifico'nun geldiği kış transfer döneminin ardından kulübe katılan en son genç oyuncu olacak.