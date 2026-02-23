AFP
Barcelona, İngiltere U17 forvetinin transferini tamamlamak için FIFA'dan onay aldı
Barça, Tavares'i kadrosuna kattı.
Mundo Deportivo'ya göre, haftalar süren yoğun müzakereler ve idari gecikmelerin ardından, Barcelona sonunda FIFA'dan İngiltere U17 ve Norwich kanat oyuncusu Tavares'in transferini gerçekleştirmek için gerekli onayı aldı. Yönetim organının yazılı onayı ile 16 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek ve yeni sözleşmesini imzalamak için Barcelona'ya geldi.
Bu, genç oyuncunun gelişimini birkaç aydır takip eden ve genç kadrosunu uluslararası elit yeteneklerle güçlendirmek isteyen kulübün transfer departmanı için önemli bir zafer anlamına geliyor. Tavares, Hamza Abdelkarim, Juwensley Onstein ve Patricio Pacifico'nun geldiği kış transfer döneminin ardından kulübe katılan en son genç oyuncu olacak.
Avrupa avantajı olan fiziksel bir fenomen
Tavares, yaş grubunun en heyecan verici yeteneklerinden biri olarak İspanya'ya geliyor. İngiltere genç milli takımında forma giyen kanat oyuncusu, aynı zamanda Portekiz pasaportuna da sahip. Bu önemli ayrıntı, Brexit sonrası transfer düzenlemelerini aşmasına ve 18 yaşına gelmeden bir Avrupa Birliği kulübüne transfer olmasına olanak sağladı. Bu çifte vatandaşlık, Blaugrana'nın Championship'te piyasa değerini daha da artırmadan rakip kulüpleri geride bırakarak onu kadrosuna katmasının anahtarı oldu.
Genç yaşına rağmen, Norwich'in genç oyuncusu, yaşının çok ötesinde bir fiziksel profile sahip olmasıyla tanınıyor. Bu gelişmiş fiziksel özellikleri, onun üst düzey antrenman ortamlarına sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasını ve İngiliz gençlik sisteminde kendisinden iki veya üç yaş büyük oyunculara karşı etkili bir şekilde rekabet etmesini sağladı.
La Masia boru hattına entegrasyon
Tavares'in Ciutat Esportiva Joan Gamper'daki gelişimine yönelik yol haritası şimdiden net bir şekilde belirlenmiştir. İlk plan, genç oyuncunun Pol Planas'ın rehberliğinde Juvenil A kadrosunu güçlendirmesi ve burada 'Barça DNA'sının teknik gerekliliklerine uyum sağlamasıdır. Ancak, fiziksel hazırlığı ve yüksek potansiyeli göz önüne alındığında, kulüp onun hızlı bir şekilde iz bırakmasını ve akademi yapısının profesyonel kademesine geçiş yapmasını beklemektedir.
Barcelona yetkilileri, kanat oyuncusu için kademeli ama istikrarlı bir yükseliş öngörüyor ve nihai hedef, onun kulübün ikonik ismi Juliano Belletti'nin yönettiği Barca Atletic kadrosuna entegre olmasını sağlamak. Teknik ekip, Tavares'i yedek takım ortamına yerleştirerek, İspanya'nın alt liglerindeki yüksek yoğunluklu rekabetten faydalanacağını ve yükselişinin beklendiği gibi devam etmesi halinde Hansi Flick'in ilk takım kadrosuna atılmak için hazır olacağını düşünüyor.
Parlak bir gelecek için yarışı kazanmak
Tavares'in hızlı ilerleyişi, Avrupa'daki scoutların dikkatinden kaçmadı ve İngiltere ve yurtdışındaki birçok üst düzey kulüp, Norwich'teki durumunu takip etti. Ancak, Barcelona'nın proaktif yaklaşımı ve La Masia'da net bir yol izleme becerisi belirleyici oldu. Kulüp, hızlı bir şekilde harekete geçerek, son üçte birde patlayıcı hızı ve doğrudanlığıyla sürekli olarak öne çıkan bu yeteneği kaçırmamak için onun geleceğini güvence altına aldı.
Tavares'in transferinin başarıyla sonuçlanması, kulübün gelecek nesil yıldızları keşfetmeye devam ederken geleceğe odaklanmasını sağladı. FIFA evrakları nihayet dolduruldu ve sağlık testleri yapıldıktan sonra, İngiltere U17 milli takım oyuncusu, futbol dünyasının gıpta ettiği gençlik sistemine en son katılan yüksek profilli isim olacak. Barcelona taraftarları, bu güçlü kanat oyuncusunun La Liga'nın en ünlü yetenek fabrikasındaki karmaşık hayata nasıl uyum sağlayacağını merakla bekliyor.
