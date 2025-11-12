Getty/GOAL
Barcelona ile İspanya arasında Lamine Yamal krizi!
Barcelona, Yamal'ın tedavisiyle ilgili herhangi bir yanlışlık yapmadığını açıkladı
Barça, RFEF yetkililerinin kulübü Yamal'ın sakatlığıyla ilgili ayrıntıları bildirmemekle suçlamasının ardından, bu suçlamaya yanıt verdi. Yamal, devam eden pubalji tedavisi için radyofrekans tedavisi gördükten sonra bu hafta başında milli takımdan ayrılmıştı. RFEF, tedavinin yapıldığı saatlerden saatler sonra bilgilendirildiklerini iddia etti, ancak Barça bu iddiayı şiddetle reddetti.
Yamal'ın tedavisi, bu alanda uluslararası tanınmış bir uzman olan Belçikalı Dr. Ernest Schilders'in danışmanlığında gerçekleştirildi. Mundo Deportivo'ya göre Barcelona, tedavinin kulübün sağlık ekibi, oyuncu ve Dr. Schilders tarafından ortaklaşa onaylandığını ve RFEF'e tedaviden hemen sonra bilgi verildiğini belirterek, kulübün yanlış bir şey yapmadığını vurguladı.
İşlem, Celta Vigo ile oynanan maçın ertesi günü olan 10 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirildi ve iyileşme sürecinin "kontrol altında" olduğu ve ciddi bir komplikasyon beklenmediği vurgulandı. Barcelona, tek endişelerinin Yamal'ın "optimum iyileşmesi ve sahalara kademeli dönüşü" olduğunu yineledi ve süreç boyunca İspanya'nın sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde olduklarını ekledi.
Son anlaşmazlık, Flick ve De la Fuente arasında genç oyuncunun iş yükü ve uluslararası görevlerdeki tutumu konusunda son zamanlarda kamuoyuna yansıyan tartışmaların ardından, iki kurum arasındaki gerginliğin tırmanışında bir başka dönüm noktası oldu.
RFEF, Barcelona'nın eylemlerine 'şaşkınlık ve rahatsızlık' duyduğunu açıkladı
RFEF, duruma ilişkin hayal kırıklığını dile getiren ve Barça'nın Yamal'ın tedavisini önceden haber vermeden gerçekleştirdiğini iddia eden ayrıntılı bir açıklama yayınladı.
"RFEF Tıbbi Hizmetleri, milli takımla resmi antrenman kampının başladığı 10 Kasım Pazartesi günü saat 13:47'de, oyuncu Lamine Yamal'ın aynı sabah pubik rahatsızlığının tedavisi için invaziv radyofrekans prosedürü uygulandığını öğrendikten sonra şaşkınlığını ve rahatsızlığını ifade etmek ister.
"Bu işlem, milli takımın sağlık personeline önceden haber verilmeksizin gerçekleştirildi ve ayrıntılar ancak dün gece 22:40'ta alınan ve 7-10 gün dinlenme önerisini içeren bir raporla öğrenildi."
RFEF ayrıca Barcelona yıldızına en iyi dileklerini ileterek, "iyi bir şekilde iyileşip daha güçlü bir şekilde geri döneceğinden emin olduklarını" belirtti, ancak kulübün eylemlerini tıbbi protokolün ihlali olarak gördüklerini açıkça ifade etti.
De la Fuente, iletişim eksikliğinden 'şaşırdı'
İspanya baş antrenörü De la Fuente daha sonra RFEF'nin tutumunu yineleyerek, bu durumun daha önce hiç yaşamadığı bir şey olduğunu itiraf etti.
RNE Deportes'e verdiği demeçte, "Federasyonun kontrolü dışında gerçekleşen prosedürler var. Bu olan bir şey, bunu kabul etmeliyiz. Daha önce hiç böyle bir durum yaşamadım. Bunun çok normal olduğunu düşünmüyorum. Hepimizi şaşırttı. Hiçbir haberiniz yok, hiçbir ayrıntıyı bilmiyorsunuz ve üstelik bu bir sağlık sorunu, bu yüzden şaşkınlık içinde kalıyorsunuz."
İspanya teknik direktörü, Barcelona teknik direktörü Flick'in fitness endişelerine rağmen Yamal'ı kadroya çağırma kararını da savunmuş görünüyor.
De la Fuente, "Bence cevap çok açık. Son maçını izledim ve mükemmel durumda olduğunu düşünüyorum" dedi. "Koçu oynamaya hazır olduğunu söyledi. Her zaman olduğu gibi eski haline dönüyor ve biz de bunu kutluyoruz. Uygun gördüğümüz sürece bizimle kalacak. Dünya Kupası'na katılmak için çok önemli iki maçımız var, riskler çok büyük ve en iyi oyuncuların bizimle olmasını istiyoruz."
Kulüp ve ülke arasındaki gerginlik artarken Barcelona kendinden emin
Katalan devi, Yamal'ın radyofrekans tedavisinin standart bir tıbbi karar olduğunu, sinir kaynaklı kasık ağrısını hafifletmek için minimal invaziv bir tedavi olduğunu savunuyor. Kulüp, tüm belgelerin Federasyona sunulduğunu vurgulayarak, tam şeffaflık ve koordinasyon içinde hareket ettiklerini düşünüyor.
Yamal'ın durumu, Barça'nın sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor ve ekibi, uluslararası maçlar arası aradan sonra sahalara döneceğini tahmin ediyor. Kanat oyuncusu son dört maçında 90 dakika boyunca oynadı ve her maçta gol attı. Herhangi bir aksilik olmazsa, genç oyuncunun 22 Kasım'da Barcelona'nın Athletic Club ile oynayacağı maçta forma giymesi bekleniyor. İspanya'ya gelince, 2026 Dünya Kupası'na katılma şansı hala var, ancak Avrupa'nın en parlak genç yeteneklerinden birinin yönetimi, kulüp ve ülke arasında bir kez daha tanıdık bir çekişmeyi ateşledi.
