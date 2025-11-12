Barça, RFEF yetkililerinin kulübü Yamal'ın sakatlığıyla ilgili ayrıntıları bildirmemekle suçlamasının ardından, bu suçlamaya yanıt verdi. Yamal, devam eden pubalji tedavisi için radyofrekans tedavisi gördükten sonra bu hafta başında milli takımdan ayrılmıştı. RFEF, tedavinin yapıldığı saatlerden saatler sonra bilgilendirildiklerini iddia etti, ancak Barça bu iddiayı şiddetle reddetti.

Yamal'ın tedavisi, bu alanda uluslararası tanınmış bir uzman olan Belçikalı Dr. Ernest Schilders'in danışmanlığında gerçekleştirildi. Mundo Deportivo'ya göre Barcelona, tedavinin kulübün sağlık ekibi, oyuncu ve Dr. Schilders tarafından ortaklaşa onaylandığını ve RFEF'e tedaviden hemen sonra bilgi verildiğini belirterek, kulübün yanlış bir şey yapmadığını vurguladı.

İşlem, Celta Vigo ile oynanan maçın ertesi günü olan 10 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirildi ve iyileşme sürecinin "kontrol altında" olduğu ve ciddi bir komplikasyon beklenmediği vurgulandı. Barcelona, tek endişelerinin Yamal'ın "optimum iyileşmesi ve sahalara kademeli dönüşü" olduğunu yineledi ve süreç boyunca İspanya'nın sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde olduklarını ekledi.

Son anlaşmazlık, Flick ve De la Fuente arasında genç oyuncunun iş yükü ve uluslararası görevlerdeki tutumu konusunda son zamanlarda kamuoyuna yansıyan tartışmaların ardından, iki kurum arasındaki gerginliğin tırmanışında bir başka dönüm noktası oldu.