Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini uzatabilir

Bu Aralık ayında Katalonya’daki hava, son yılların belirsizlik ve mali karamsarlıkla geçen kışlarından oldukça uzak. Hansi Flick yönetiminde Barcelona, sadece kazanma alışkanlığını yeniden yakalamakla kalmadı; bunu La Liga’yı kasıp kavuran, yüksek tempolu ve fiziksel açıdan güçlü bir oyun anlayışıyla başardı. Ligde zirve yarışında güçlü bir şekilde yoluna devam eden ve Avrupa sahnesinde de gerçek bir iddia ortaya koyan takımın bu çıkışı, kulüp yönetimini harekete geçirdi. Amaç net: Bu yeniden doğuşun mimarının hiçbir yere gitmemesini sağlamak.

Alman Bild gazetesinin haberine göre Barcelona yönetimi, teknik direktörüne büyük bir sürpriz hazırlığında. Sözleşme görüşmelerinin genellikle yaz aylarında ya da sezonun son haftalarında yapılmasına alışkın olan kulüp, bu kez geleneği bozmak istiyor. Başkan Joan Laporta ve sportif direktör Deco’nun, Flick’in mevcut sözleşmesini çok daha uzun bir süreyle uzatmayı hedefleyen somut bir teklif üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu hamleyle 60 yaşındaki teknik direktörün, kulübün sportif projesinin uzun yıllar boyunca yüzü olması amaçlanıyor.