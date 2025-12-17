AFP
Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini uzatabilir
Noel sürprizi
Bu Aralık ayında Katalonya’daki hava, son yılların belirsizlik ve mali karamsarlıkla geçen kışlarından oldukça uzak. Hansi Flick yönetiminde Barcelona, sadece kazanma alışkanlığını yeniden yakalamakla kalmadı; bunu La Liga’yı kasıp kavuran, yüksek tempolu ve fiziksel açıdan güçlü bir oyun anlayışıyla başardı. Ligde zirve yarışında güçlü bir şekilde yoluna devam eden ve Avrupa sahnesinde de gerçek bir iddia ortaya koyan takımın bu çıkışı, kulüp yönetimini harekete geçirdi. Amaç net: Bu yeniden doğuşun mimarının hiçbir yere gitmemesini sağlamak.
Alman Bild gazetesinin haberine göre Barcelona yönetimi, teknik direktörüne büyük bir sürpriz hazırlığında. Sözleşme görüşmelerinin genellikle yaz aylarında ya da sezonun son haftalarında yapılmasına alışkın olan kulüp, bu kez geleneği bozmak istiyor. Başkan Joan Laporta ve sportif direktör Deco’nun, Flick’in mevcut sözleşmesini çok daha uzun bir süreyle uzatmayı hedefleyen somut bir teklif üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu hamleyle 60 yaşındaki teknik direktörün, kulübün sportif projesinin uzun yıllar boyunca yüzü olması amaçlanıyor.
Flick ile görüşmeler başlamak üzere
Habere göre Laporta ve Deco, 2026 Dünya Kupası öncesinde Avrupa’nın dev kulüplerinden ya da milli takımlardan gelebilecek olası ilgiyi daha baştan bertaraf etmeyi hedefleyen bir teklif hazırladı. Zamanlaması nedeniyle kulüp içinde “sürpriz” olarak nitelendirilen bu girişim, takımın etkileyici formuna doğrudan bir karşılık niteliği taşıyor. Geçen sezon kazanılan yerel üçlemenin ardından Flick’in ekibi en ufak bir düşüş emaresi göstermedi.
Barcelona şu anda La Liga’nın zirvesinde yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi’nde en azından eleme play-off turuna kalmayı garantilemeye çok yakın. Hatta kalan iki maçta alınacak sonuçlara göre, doğrudan son 16 turuna kalma ihtimali de hâlâ masada. Laporta’nın, ikinci başkanlık döneminin temel taşı olarak gördüğü Flick’in geleceğiyle ilgili, sezonun kritik aşamasına girilirken en ufak bir soru işareti oluşmasını dahi istemediği ifade ediliyor.
Camp Nou'da bir hanedanlık inşa etmek
Hansi Flick’in sözleşmesini uzatma isteği, yalnızca alınan sonuçları ödüllendirmekten ibaret değil; asıl hedef istikrar. Barcelona kulübesi yıllar boyunca dalgalı ve istikrarsız bir görüntü çizdi. Yönetim ise Flick’te, Premier League’de örneklerini gördüğümüz uzun soluklu teknik direktörlük dönemlerine benzer bir hanedan kurabilecek ismi bulduğuna inanıyor. Flick ile kulüp yönetiminin tamamen aynı çizgide olduğu, Flick’in La Masia’dan yetişecek yeni nesil yeteneklerin takıma entegrasyonunu yönetmek için doğru kişi olarak görüldüğü ifade ediliyor.
Flick'in geleceği
Kulüp sözleşme sürecini hızlandırmak isterken, Flick geçmişte rekabetçi ortamı canlı tutmak adına genellikle daha kısa süreli kontratları tercih eden bir teknik direktör oldu. Buna rağmen, Katalonya’daki yaşamına uyumu son derece sorunsuz geçti. Şehre ve kulübün kendine has tutkusuna duyduğu “sevgi”yi sık sık dile getiren Flick, eğer bu teklifi kabul ederse Barcelona’yı uzun vadeli evi olarak benimsediğini net biçimde ortaya koymuş olacak. Bu da Bundesliga’ya olası bir dönüş ya da milli takım kariyerine dair söylentilerin fiilen sona ermesi anlamına gelecek. Şu an için odak sahadaki mücadele olsa da, Camp Nou’daki ofislerde öncelik son derece net: Hansi Flick’in çok uzun bir süre boyunca hiçbir yere gitmemesini sağlamak.
