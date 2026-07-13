AFP
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Barcelona, genç yıldız Josue Caicedo’nun transferini doğruladı
Satın alma opsiyonlu stratejik kredi
Katalan devi, Caicedo’nun transferi konusunda LDU Quito ile anlaşmaya vararak gelecekte savunma seçeneklerini güçlendirme yolunda bir adım attı. Sol bek, 2026/27 sezonu boyunca Barça Atlètic’te forma giyecek; kulüp, oyuncunun İspanya’da başarılı bir performans sergilemesi halinde transferi kalıcı hale getirme hakkını da elinde tutuyor.
Kulüp, yaptığı resmi açıklamada anlaşmanın ayrıntılarını şöyle aktardı: "FC Barcelona ve LDU Quito, Caicedo'nun 2026/27 sezonu boyunca Barça Atlètic'e kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.
18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, sezon sonunda satın alma opsiyonu ile Barça'nın yedek takımına katılıyor ve Segunda Federación'da Juliano Belletti'nin yönettiği kadroyu güçlendirecek."
Transfer uzmanı Fabrizio Romano, bu transferin doğrulanmış özel bir haber olduğunu ve tüm işlemlerin oyuncunun Avrupa macerasına hazırlanırken tamamlandığını belirtti.
- Getty Images Sport
Belletti, hücumda da etkili bir savunma silahı kazandı
Bu transfer, Barcelona’nın yeni nesil yeteneklerini alt yapı kadrolarında yetiştirmekle görevli Juliano Belletti için önemli bir destek niteliğinde. Caicedo, fiziksel gücü ve patlayıcı hız değişimleriyle öne çıkan, “son derece hücumcu” bir profile sahip modern bir bek olarak tanımlanıyor. Bu özellikleri, rakip ceza sahası önündeki son üçte bir bölgede sayısal üstünlük yaratmasına olanak tanıyarak onu sol kanatta çift yönlü bir tehdit haline getiriyor.
Her ne kadar esas olarak bir savunma oyuncusu olsa da, çok yönlülüğü, U-20 Copa Libertadores’ta Barcelona’nın scoutlarının dikkatini çeken önemli bir özelliğidir. Kulüp, fiziksel özellikleri ve teknik potansiyelinin, La Masia’da başarıya ulaşan önceki Güney Amerikalı transferlerin izinden giderek, ileride A takımda yer almak için rekabet etmesine olanak sağlayacağına inanıyor.
Ekvador futbolunun yükselen yıldızı
Genç yaşına rağmen Caicedo, değerli bir profesyonel deneyim birikimiyle Barselona’ya geliyor. Kısa süre önce LDU Quito’nun A takımına yükseldi ve yedi’si ulusal ligde olmak üzere sekiz resmi maça çıktı. Daha da etkileyici olan ise, bu genç oyuncunun Copa Libertadores’ta Always Ready karşısında ilk kez sahaya çıkarak kıtasal turnuva deneyimini şimdiden yaşamış olması.
Güney Amerika’daki bu yüksek seviyeli futbol deneyiminin, İspanyol futboluna geçişine yardımcı olması bekleniyor. Barcelona’nın oyuncu izleme ağı, Ekvador’da giderek daha aktif hale geldi; kulüp, bu ülkeyi, Avrupa futbolunun zorlu taktiksel taleplerine uyum sağlayabilen, atletik ve teknik yetenekli oyuncuların yetiştiği bir yuva olarak görüyor.
- Getty Images Sport
Barça’da gelecek planlaması
Caicedo’nun takıma katılması, yedek takımın rekabet gücünü korumasını sağlarken aynı zamanda A takıma geçiş yolu sunan daha geniş bir stratejinin parçasıdır. Barcelona, bu profildeki bir oyuncuyu Segunda Federación’a dahil ederek, 18 yaşındaki genç oyuncuya Camp Nou’nun spot ışıklarının yarattığı ani baskı olmadan “Barça tarzına” uyum sağlaması için bir fırsat sunuyor.
Aynı bağlamda, genç Mısırlı forvet Hamza Abdel Karim, 2026-2027 sezonuna yönelik sezon öncesi antrenman döneminin başlaması hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçen oyuncular listesine katıldıktan sonra, FC Barcelona’nın A Takımı’nda ilk resmi maçına çıktı.
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