Barcelona, genç yıldız Josue Caicedo’nun transferini doğruladı

Bu transfer, Barcelona’nın yeni nesil yeteneklerini alt yapı kadrolarında yetiştirmekle görevli Juliano Belletti için önemli bir destek niteliğinde. Caicedo, fiziksel gücü ve patlayıcı hız değişimleriyle öne çıkan, “son derece hücumcu” bir profile sahip modern bir bek olarak tanımlanıyor. Bu özellikleri, rakip ceza sahası önündeki son üçte bir bölgede sayısal üstünlük yaratmasına olanak tanıyarak onu sol kanatta çift yönlü bir tehdit haline getiriyor.

Her ne kadar esas olarak bir savunma oyuncusu olsa da, çok yönlülüğü, U-20 Copa Libertadores’ta Barcelona’nın scoutlarının dikkatini çeken önemli bir özelliğidir. Kulüp, fiziksel özellikleri ve teknik potansiyelinin, La Masia’da başarıya ulaşan önceki Güney Amerikalı transferlerin izinden giderek, ileride A takımda yer almak için rekabet etmesine olanak sağlayacağına inanıyor.