Barcelona efsanesinden Lionel Messi itirafı! ‘Sokakta oynuyormuş gibi’

Messi, 2025 yılında Herons ile verimli bir sezon geçirdi ve takımının tarihi MLS Kupası zaferine katkıda bulundu. Bu kolektif zaferin tadını çıkarırken, Güney Amerikalı süperstar Altın Ayakkabı ve MVP ödüllerini kazandı; MVP ödülünü art arda iki sezonda kazanan ilk oyuncu oldu.

Ülkesini Katar 2022'de dünya şampiyonluğuna taşıyan Messi'nin, bu yaz FIFA'nın en önemli etkinliği olan ve Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda da şampiyonluk unvanını koruma mücadelesinde yer alması bekleniyor.

Eğer Arjantin Milli Takımı formasıyla bir kez daha yıldızlaşır ve uluslararası arenada bir kez daha başarıya ulaşırsa, dokuzuncu Altın Top ödülünü kazanması da mümkün olabilir. Messi söz konusu olduğunda her şey mümkün olarak değerlendiriliyor.