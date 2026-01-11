Getty
Barcelona efsanesinden Lionel Messi itirafı! ‘Sokakta oynuyormuş gibi’
Konu Messi olduğunda her şey mümkün!
Messi, 2025 yılında Herons ile verimli bir sezon geçirdi ve takımının tarihi MLS Kupası zaferine katkıda bulundu. Bu kolektif zaferin tadını çıkarırken, Güney Amerikalı süperstar Altın Ayakkabı ve MVP ödüllerini kazandı; MVP ödülünü art arda iki sezonda kazanan ilk oyuncu oldu.
Ülkesini Katar 2022'de dünya şampiyonluğuna taşıyan Messi'nin, bu yaz FIFA'nın en önemli etkinliği olan ve Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda da şampiyonluk unvanını koruma mücadelesinde yer alması bekleniyor.
Eğer Arjantin Milli Takımı formasıyla bir kez daha yıldızlaşır ve uluslararası arenada bir kez daha başarıya ulaşırsa, dokuzuncu Altın Top ödülünü kazanması da mümkün olabilir. Messi söz konusu olduğunda her şey mümkün olarak değerlendiriliyor.
David Villa'dan Messi itirafı
O, 20 yılı aşkın bir süredir oyunun en üst seviyesini aydınlatıyor. Birçok kişi, Arjantinli efsane Messi ile birlikte oynamış ve ona karşı mücadele etmiş olmaktan kendilerini şanslı sayıyor.
Villa, Barcelona'da bu konumun tadını çıkardı; 2010 Dünya Kupası şampiyonu, Camp Nou'da geçirdiği üç sezonda iki La Liga şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi kazandı. Messi de o sıralarda kariyerinin zirvesindeydi.
Bu bağlamda Villa, El Chiringuito'ya Messi'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olarak kabul edilip edilmemesi gerektiği sorulduğunda şunları söyledi: "Şüphesiz. Açık ara. Emekli olana kadar Messi'nin dünyanın en iyi oyuncusu olmaya devam edeceğini düşünüyorum." Villa ayrıca Messi'yi birlikte oynadığı ve karşısında oynadığı en iyi oyuncu olarak da gösterdi.
Ne söylendi?
Villa, Messi'ye en büyük övgüyü verme konusunda eski İspanya milli futbolcusu Raul'un düşüncelerini tekrarladı. Real Madrid efsanesi, Santiago Bernabeu'daki bazı diğer ikonları şaşırtıcı bir şekilde göz ardı ederken şunları söylemişti: "Zinedine Zidane, Cristiano, Ronaldo, Luis Figo gibi oyuncularla oynama şansım oldu... ama bence Messi en iyisi, çok farklı. Her şeyi kolay gösteriyor, imkansız gördüğünüz şeyleri kolay gösteriyor, sanki sokakta arkadaşlarıyla oynuyormuş gibi."
Villa, Barcelona'da birçok modern dönem efsanesiyle birlikte çalıştı. Eski Blaugrana kaptanı Carles Puyol'u "geçilmesi en zor defans oyuncusu" olarak nitelendiriyor. Eski forvet, Luis Enrique'nin "idolü" olduğunu itiraf etti; şu anki Paris Saint-Germain teknik direktörü de kariyerine Sporting Gijon'da başlamış ve daha sonra Katalonya'da forma giymişti.
Villa, en sevdiği gol olarak 2011 Şampiyonlar Ligi finalinde Messi ve Barcelona'nın Wembley Stadyumu'nda Manchester United'ı 3-1 yendiği maçta attığı golü seçti. Takım arkadaşlarının gösterdiği çabaya gelince, Villa, Andres Iniesta'nın 2010 Dünya Kupası finalinde İspanya adına attığı dramatik galibiyet golünü en iyisi olarak değerlendirdi.
Sırada ne var?
Villa; Messi, Barcelona ve İspanya'nın performansını yakından takip etmeye devam ediyor. Lamine Yamal'ın efsanevi La Masia akademisinden çıkarak Barcelona'da bir başka küresel süperstar haline geldiğini ve 18 yaşındaki oyuncunun tarih kitaplarını yeniden yazdığını gördü.
Messi, Inter Miami ile 2028 sezonuna kadar MLS'te kalmasını sağlayacak yeni bir sözleşme imzaladı ve amacı, futbolu bırakma gününden önce daha büyük başarılar elde etmek.
Bu yaz bir Dünya Kupası şampiyonluğu daha kazanmak için mücadele edecek, ancak Yamal ve İspanya onun yolunu kesmeye kararlı. Avrupa şampiyonu olan İspanya, Villa ve arkadaşlarının Güney Afrika topraklarında kazandığı zaferden bu yana ilk küresel şampiyonluğu elde edecek gibi görünüyor.
