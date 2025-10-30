Barcelona'dan Victor Osimhen bombası! Galatasaray taraftarını endişelendiren son dakika haber...

Osimhen'in transferini gerçekleştirmek, Barcelona'nın finansal kapasitesini sonuna kadar test edecek. Nijeryalı milli oyuncu şu anda yıllık 15 milyon avro (13 milyon sterlin/17,5 milyon dolar) kazanıyor, buna ek olarak sadakat bonusu olarak 1 milyon avro ve imaj hakları tazminatı olarak 5 milyon avro alıyor. Bu nedenle, Süper Lig tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu. Galatasaray, Osimhen'i kadrosuna katmak için lig rekoru olan 75 milyon avro (65 milyon sterlin/88 milyon dolar) harcayarak dört yıllık sözleşme imzaladı.