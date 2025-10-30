Galatasaray-vs-Godo-Glimt-UEFA-Champions-League-2025-26-MD3AFP
Parshva Shah ve Can Özer

Barcelona'dan Victor Osimhen bombası! Galatasaray taraftarını endişelendiren son dakika haber...

Barcelona, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Robert Lewandowski'nin potansiyel halefi olarak Victor Osimhen'i belirledi.

  • Osimhen, Barcelona'nın radarında yeniden yerini aldı

    Katalan basın kuruluşu Mundo Deportivo'nun haberine göre, Barcelona Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor ve gelecek yaz eski Napoli forvetini transfer etmeyi düşünüyor. La Liga şampiyonu, devam eden sezonun Lewandowski'nin Blaugrana formasıyla son sezonu olma ihtimalini göz önünde bulundurarak, 2026-27 sezonu ve sonrasını planlarken yeni bir forvet transferini öncelikli hedeflerinden biri haline getirdi. 

    Tüm işaretler Lewandowski'nin gelecek yaz ayrılacağına işaret ediyor

    Son haberlere göre Barcelona, Lewandowski'nin sözleşmesini yenilemek istemediği için 2026-27 sezonu öncesinde forvet hattını yenilemek zorunda kalacak. Ağustos ayında 37 yaşına giren eski Borussia Dortmund ve Bayern Münih yıldızı, hem performansında hem de Avrupa'nın en üst düzeyinde rekabet etmek için gereken yoğunluğun taleplerine ayak uydurma becerisinde dramatik bir düşüş gösterdi. 

  • Osimhen'i transfer etmek Barcelona için zorlu bir görev olacak.

    Osimhen'in transferini gerçekleştirmek, Barcelona'nın finansal kapasitesini sonuna kadar test edecek. Nijeryalı milli oyuncu şu anda yıllık 15 milyon avro (13 milyon sterlin/17,5 milyon dolar) kazanıyor, buna ek olarak sadakat bonusu olarak 1 milyon avro ve imaj hakları tazminatı olarak 5 milyon avro alıyor. Bu nedenle, Süper Lig tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu. Galatasaray, Osimhen'i kadrosuna katmak için lig rekoru olan 75 milyon avro (65 milyon sterlin/88 milyon dolar) harcayarak dört yıllık sözleşme imzaladı.

    Barça diğer forvetleri de takip ediyor

    Katalan devi, son birkaç aydır birçok forvetle adı anılıyor. Bu transferlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz belli olmasa da, spekülasyonlara göre Harry Kane, Etta Eyong, Dusan Vlahovic, Erling Haaland, Serhou Guirassy ve Julian Alvarez gibi isimler Barça'nın gelecek sezon için kısa listesinde yer alıyor.

