Barcelona'da Robert Lewandowski krizi!

Barcelona'nın Cidde'de Athletic Club'ı 5-0 mağlup etmesinin ardından yapılan kutlamalar, takımın hiyerarşisiyle ilgili yeni soruların ortaya çıkmasına neden oldu. Katalan devi, Pazar günkü finalde yerini garantilemek için yıkıcı bir hücum performansı sergilese de, bunu en tanınmış golcüsü ilk 11'de yer almadan başardı.

Katalan devinin hücumunun odak noktası olan Lewandowski, maçın büyük bir bölümünde kenarda izlemekle yetindi. Flick, kadrosunda rotasyona gitmeyi tercih etti. Bu karar, sonuçla haklı çıktı ancak 37 yaşındaki oyuncunun Camp Nou'daki konumuyla ilgili spekülasyonları kaçınılmaz olarak alevlendirdi.

Lewandowski'nin gelecek sezon da kulübün forvetini sürükleyeceği konusunda baskı altında kalan Flick, yaz aylarında olası değişikliklere işaret eden samimi ama kesin olmayan bir yanıt verdi.

Flick maçın ardından gazetecilere, "Gelecek sezon hakkında soru sorarsanız, bilmiyorum. Lewandowski ve yaptığı işten memnunum. İyi bir seviyede" dedi.