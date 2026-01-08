Getty Images Sport
Barcelona'da Robert Lewandowski krizi!
Flick, Lewandowski'nin kalacağını garanti etmeyi reddediyor
Barcelona'nın Cidde'de Athletic Club'ı 5-0 mağlup etmesinin ardından yapılan kutlamalar, takımın hiyerarşisiyle ilgili yeni soruların ortaya çıkmasına neden oldu. Katalan devi, Pazar günkü finalde yerini garantilemek için yıkıcı bir hücum performansı sergilese de, bunu en tanınmış golcüsü ilk 11'de yer almadan başardı.
Katalan devinin hücumunun odak noktası olan Lewandowski, maçın büyük bir bölümünde kenarda izlemekle yetindi. Flick, kadrosunda rotasyona gitmeyi tercih etti. Bu karar, sonuçla haklı çıktı ancak 37 yaşındaki oyuncunun Camp Nou'daki konumuyla ilgili spekülasyonları kaçınılmaz olarak alevlendirdi.
Lewandowski'nin gelecek sezon da kulübün forvetini sürükleyeceği konusunda baskı altında kalan Flick, yaz aylarında olası değişikliklere işaret eden samimi ama kesin olmayan bir yanıt verdi.
Flick maçın ardından gazetecilere, "Gelecek sezon hakkında soru sorarsanız, bilmiyorum. Lewandowski ve yaptığı işten memnunum. İyi bir seviyede" dedi.
Lewandowski'yi neler bekliyor?
Lewandowski'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve geleceği hakkında birçok spekülasyon var. Suudi Arabistan'dan takımların onu transfer etmek için teklifte bulunduğu söyleniyor. Bu arada, AC Milan'ın onu eski Real Madrid yıldızı Luka Modric ile bir araya getirmeyi hedeflediği ve diğer takımların da Polonya milli oyuncuyu transfer etmek için harekete geçeceği tahmin ediliyor.
Eski Bayern Münih forveti, Aralık ayı sonunda yaptığı açıklamada geleceği hakkında şüphe uyandırdı: "Karar vermek için hala vaktim var. Şu anda nerede oynamak istediğimi bilmiyorum. Henüz bunu düşünmeye gerek yok. Hangi yöne gideceğimi bilmiyorum, ama herhangi bir baskı hissetmiyorum.
"İlgilenen kulüpler hakkında teknik direktörle konuşmuyorum. Mesele maaşımın yarıya indirilmesi değil. Çok şey kulübün planına ve benim isteklerime bağlı."
Flick, Yamal'ın sakatlığıyla ilgili endişeleri yatıştırdı
Flick ayrıca, Çarşamba günü Athletic Club ile oynanan İspanya Süper Kupası maçında 72. dakikada oyuna girmeden önce yedek kulübesinde oturan Lamine Yamal ile ilgili endişelere de değindi.
Alman teknik adam, Yamal'ın ilk 11'de yer almamasının fiziksel bir sorun nedeniyle olduğunu doğrularken, genç oyuncu için endişelenecek bir durum olmadığını vurguladı.
Flick, "Son günlerde bazı rahatsızlıkları vardı, antrenman yapamıyordu ve bu yüzden ilk 11'de yer almadı. Ama durumu iyi" dedi.
