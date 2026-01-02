Barcelona'da Marcus Rashford'a büyük şok! Hayalleri yıkıldı...

Rashford, yaz boyunca Katalan kulübüne kiralanmak için baskı yaptıktan sonra Barcelona'da yedi gol attı ve sekiz golün hazırlayıcısı oldu. Aston Villa'daki kiralık döneminden döndükten sonra Ruben Amorim'in 'bomba ekibi'ne yerleştirilen ve United'ın birinci takımında antrenman yapması yasaklanan forveti transfer etmek için çaba gösteren teknik direktör Flick'i etkiledi.

Flick, aralık ayında şöyle demişti: "Söyleyebileceğim şey, o kesinlikle profesyonel bir oyuncu. Tutumu ve zihniyeti harika. Başlangıçta biraz uyum sağlaması gerekti, ama şimdi en iyi seviyesinde. Oynamadıkları zamanlarda oyuncularla konuşurum, nedenini açıklarım ve geçen gün bana söylediği şey şuydu: 'Hoca, bana bunu söylemene gerek yok, önemli olan sadece takım. 3 puanı kazanmalıyız, başka hiçbir şey önemli değil' dedi. Bu doğru bir tutum. Zihniyeti harika ve burada olduğu için gerçekten mutluyum."

Forvet, Barça'nın tüm maçlarında oynadı, ancak Raphinha'nın sakatlıktan dönüşüyle ilk 11'deki yeri tehlikeye girdi ve Rashford etkili bir yedek oyuncu olduğunu kanıtladı. Ayrıca Barça'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu. Ancak Old Trafford'dan kovulduktan bir yıl geçmeden kaydettiği tüm ilerlemelere rağmen, Barça'nın onu kalıcı olarak transfer edeceği garantisi yok.