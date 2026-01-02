Getty
Barcelona'da Marcus Rashford'a büyük şok! Hayalleri yıkıldı...
Rashford, Barça'ya kiralık olarak gittiği dönemde etkileyici bir performans sergiledi
Rashford, yaz boyunca Katalan kulübüne kiralanmak için baskı yaptıktan sonra Barcelona'da yedi gol attı ve sekiz golün hazırlayıcısı oldu. Aston Villa'daki kiralık döneminden döndükten sonra Ruben Amorim'in 'bomba ekibi'ne yerleştirilen ve United'ın birinci takımında antrenman yapması yasaklanan forveti transfer etmek için çaba gösteren teknik direktör Flick'i etkiledi.
Flick, aralık ayında şöyle demişti: "Söyleyebileceğim şey, o kesinlikle profesyonel bir oyuncu. Tutumu ve zihniyeti harika. Başlangıçta biraz uyum sağlaması gerekti, ama şimdi en iyi seviyesinde. Oynamadıkları zamanlarda oyuncularla konuşurum, nedenini açıklarım ve geçen gün bana söylediği şey şuydu: 'Hoca, bana bunu söylemene gerek yok, önemli olan sadece takım. 3 puanı kazanmalıyız, başka hiçbir şey önemli değil' dedi. Bu doğru bir tutum. Zihniyeti harika ve burada olduğu için gerçekten mutluyum."
Forvet, Barça'nın tüm maçlarında oynadı, ancak Raphinha'nın sakatlıktan dönüşüyle ilk 11'deki yeri tehlikeye girdi ve Rashford etkili bir yedek oyuncu olduğunu kanıtladı. Ayrıca Barça'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu. Ancak Old Trafford'dan kovulduktan bir yıl geçmeden kaydettiği tüm ilerlemelere rağmen, Barça'nın onu kalıcı olarak transfer edeceği garantisi yok.
Rashford, yeni sözleşme için daha dazla defansif katkı yapmak zorunda
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Rashford, yıldız forvet Robert Lewandowski ve savunma oyuncusu Andreas Christensen, sözleşmeleri haziran ayında sona ereceği için gelecekleri için oynuyorlar. Habere göre, Rashford sezonun ilk yarısında "iyi bir performans gösterdi", ancak teknik ekip onun savunma ve pres konusunda hala gelişmesi gerektiğini düşünüyor. Kulüp genel olarak Rashford'dan memnun ve eğer mevcut formunu sürdürürse, onu kalıcı olarak transfer etmeyi düşünecekler.
Barça, 30 milyon euroluk maddeyi müzakere etmek istiyor
Rashford'un kiralık anlaşması, onun geçmiş performansı ve itibarına göre piyasa değerinin çok altında olan 30 milyon avro (26 milyon sterlin/35 milyon dolar) tutarında bir satın alma opsiyonu içeriyor. Ancak Barça, hala büyük borç sorunlarıyla boğuşuyor ve United ile daha düşük bir ücret karşılığında onu transfer etmek için pazarlık yapmaya çalışacağına inanılıyor. Rashford, 2028 yılına kadar United ile sözleşmesi var ve haftalık 300.000 sterlin (403.000 dolar) olduğu bildirilen yüksek bir maaş alıyor. Barça, kiralama süresi boyunca bu maaşın tamamını karşılayacak.
Sırada ne var?
La Liga Noel öncesinde ara verirken Premier League yoğun bir program izlediğinden, Rashford kariyerinde ilk kez Noel tatilinin tadını çıkarıyor. İspanya'daki hayatı çok seviyor ve herhangi bir baskı hissetmiyor.
Rashford geçen ay BBC Sport'a şunları söyledi: "Burada hiçbir şeyi baskı olarak görmüyorum. Ben sadece futbol oynamak için buradayım. Her şey harika. Kendimi hoş karşılanmış ve evimde hissediyorum. Her anın tadını çıkarıyorum. Farklı ama benim için harika bir öğrenme süreci. Henüz tam olarak başaramadım ama dil öğrenmek, kültürü tanımak gibi küçük şeyler bile benim için çok keyifli.
"Bu, futbolun yeni bir dili. Dünyadaki birçok insan gibi ben de her zaman İspanyol futbolunun hayranı oldum. İspanya'nın en büyük kulübünde oynamak büyük bir onur. Burada daha fazla maç oynamayı, elimden gelenin en iyisini yapmayı ve takımın kazanmasına yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
Barça, Cumartesi günü Espanyol ile oynayacağı yerel derbi ile sahalara dönecek.
