Barcelona Başkanı Joan Laporta seçim kararı nedeniyle 'fırsatçılıkla' eleştirildi
Başkanlık seçimleri mart ortasında yapılacak
Seçimlerin hangi tarihte yapılacağı konusunda belirli bir esneklik bulunuyordu ve Laporta, mart ortası ile haziran ortası arasındaki herhangi bir tarihi tercih edebilirdi. Ancak Laporta, mümkün olan en erken tarihi seçti. Bu doğrultuda başkanlık seçimleri, takım Şampiyonlar Ligi son 16 turu da dâhil olmak üzere birden fazla kulvarda mücadelesini sürdürürken, 15 Mart 2026 tarihinde yapılacak.
Kulübün resmi internet sitesinde hafta başında yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yönetim Kurulu, kulüp başkanlığı seçimlerinin 15 Mart 2026 Pazar günü yapılmasına karar vermiştir. Önümüzdeki günlerde, FC Barcelona Tüzüğü’nde belirlenen takvim doğrultusunda, seçim sürecine ilişkin takvim ve tüm detayları içeren resmi çağrı yayımlanacaktır.”
Laporta yeniden aday olurken; Victor Font, Marc Ciria, Xavier Vilajoana ve Joan Camprubí de aday olma niyetlerini açıkladı. Ancak mevcut Barcelona başkanı, seçimleri sezon tamamlanmadan önce ilan ettiği için rakiplerinin sert eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.
Laporta’nın “zamanlamayı umursamadığı” iddiası
İspanyol yayın organı SPORT’a konuşan Ciria, şu ifadeleri kullandı: “Laporta’nın seçimleri fırsatçı bir anda ilan edeceğini zaten öngörmüştük. Tüzük buna izin veriyor olabilir ama normal olan, sezon bittikten sonra ve takımlar şampiyonluk mücadelesi verirken bu gürültünün yaşanmamasıydı.”
Kulüp çevrelerinde, Laporta’nın seçimleri mümkün olan en erken tarihe almasının nedeninin, 63 yaşındaki başkana yönelik desteğin şu anda zirvede olması olduğu konuşuluyor. Barcelona, La Liga’da lider konumda bulunuyor, yakın zamanda Supercopa de España finalinde ezeli rakibi Real Madrid’i mağlup etti ve gelecek hafta Spotify Camp Nou’da Kopenhag’ı ağırlayacağı maçın ardından Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalması bekleniyor.
Victor Font ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu seçimlerin Laporta’ya en uygun zamanda ilan edildiği çok açık. Şampiyonlar Ligi eşleşmesinin ortasında seçim yapılmasını umursamıyor. Ama biz bunu zaten bekliyorduk, şaşırmadık. Hazırlıklıyız. Bunlar Barcelona’nın geleceği açısından son derece önemli seçimler. Artık Barcelona’yı yeniden üyelere geri döndürme zamanı.”
Font ayrıca, 15 Mart tarihinin Sevilla ile oynanacak bir maça denk gelmesi ihtimaline de değinerek şu talepte bulundu: “Eğer 15 Mart günü gerçekten Sevilla maçı oynanacaksa, o karşılaşmanın yalnızca üyelere açık olmasını ve bilet fiyatlarının en düşük seviyede tutulmasını talep ediyoruz. Katılım teşvik edilmeli ve kombinesi olmayan üyeler ayrımcılığa uğramamalı.”
Laporta seçim tarihine yönelik eleştirilere yanıt verdi
Başkanlık yarışındaki adaylardan Vilajoana, Laporta’nın kararına ilişkin olarak şunları söyledi: “Ekibimle birlikte bir süredir bu sürece hazırlanıyoruz, dolayısıyla zamanı geldiğinde hazır olacağız. Seçimlerin mümkün olduğunca katılımcı olmasını isterim. Üyelerin olabildiğince çok projeyi dinleyip karşılaştırabilmesi ve kulübün, üyelerin ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri edinmesini sağlayacak imkânları sunması çok önemli. Böylece herkes Barcelona için en doğru başkan olduğuna inandığı kişiyi seçebilir.”
Ancak adayların pusulada yer alabilmesi için, adaylıklarını destekleyen 2.321 Barcelona kulüp üyesinin imzasını toplamaları gerekiyor. Laporta ise seçimlerin mart ortasında yapılması kararını savunarak, bu tarihin “sportif ve kurumsal açıdan en uygun zaman” olduğunu ifade etti. Mevcut başkan, seçimler öncesinde şubat ayında görevinden ayrılmak zorunda olacak. Bu süreçte kulübün günlük işleyişini yönetmek üzere bir yönetim komitesi görevlendirilecek.
Barcelona, La Real yenilgisinin ardından toparlandı
Barcelona, La Real yenilgisinin ardından toparlandıBarcelona, geçen hafta sonu Real Sociedad deplasmanında aldığı 2-1’lik yenilginin ardından, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’ı 4-2 mağlup ederek güçlü bir geri dönüş yaptı. Anoeta’daki bu kayıp, Barcelona’nın La Liga’daki liderliğinin yalnızca 1 puana düşmesine neden oldu.
Şampiyonlar Ligi’nde henüz doğrudan üst tura yükselen ekipler arasında yer almasa da Barcelona; Paris Saint-Germain, Newcastle ve Chelsea ile birlikte 13 puanla sırasıyla 6., 7. ve 8. basamaklarda bulunuyor. Barcelona’nın sıradaki lig maçı, pazar günü Real Oviedo’ya karşı oynanacak.
