Barcelona Başkanı Joan Laporta seçim kararı nedeniyle 'fırsatçılıkla' eleştirildi

Seçimlerin hangi tarihte yapılacağı konusunda belirli bir esneklik bulunuyordu ve Laporta, mart ortası ile haziran ortası arasındaki herhangi bir tarihi tercih edebilirdi. Ancak Laporta, mümkün olan en erken tarihi seçti. Bu doğrultuda başkanlık seçimleri, takım Şampiyonlar Ligi son 16 turu da dâhil olmak üzere birden fazla kulvarda mücadelesini sürdürürken, 15 Mart 2026 tarihinde yapılacak.

Kulübün resmi internet sitesinde hafta başında yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yönetim Kurulu, kulüp başkanlığı seçimlerinin 15 Mart 2026 Pazar günü yapılmasına karar vermiştir. Önümüzdeki günlerde, FC Barcelona Tüzüğü’nde belirlenen takvim doğrultusunda, seçim sürecine ilişkin takvim ve tüm detayları içeren resmi çağrı yayımlanacaktır.”

Laporta yeniden aday olurken; Victor Font, Marc Ciria, Xavier Vilajoana ve Joan Camprubí de aday olma niyetlerini açıkladı. Ancak mevcut Barcelona başkanı, seçimleri sezon tamamlanmadan önce ilan ettiği için rakiplerinin sert eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.