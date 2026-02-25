Barcelona başkan adayı kampı, Harry Kane'in Bayern Münih'ten transferle 'ilgilendiğini' ısrarla savunuyor

Vilajoana'nın kampanya yöneticisi Jordi Codina, Kane ile temas kurulduğunu vurgulayarak olası transfer söylentilerini daha da alevlendirdi. Mundo Deportivo'ya verdiği demeçte Codina, "Geçen gün açıkladığımız gibi, biz - şahsen değil, bizim adımıza hareket eden kişiler aracılığıyla - görüşmeler yaptık ve oyuncunun ilgilenebileceğini düşünüyoruz. Aslında, Barça onları ararsa sayısız oyuncunun görüşmeye ve Barça'ya gelmeye istekli olacağına inanıyorum.

"Harry Kane, geçen gün açıkladığımız gibi, mükemmel bir bağlantı oyuncusu. O bir golcü. Kanıtlanmış deneyime sahip bir oyuncu. Harry Kane'in Barça'nın oyun stiline mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağına kesinlikle inanıyorum.

“Buradan sonra birkaç şeyin gerçekleşmesi gerekiyor. Birincisi, oraya gidip kulübün durumunu ve mali durumunu gerçekten görmemiz, çünkü maalesef durumun bize söylendiğinden daha kötü olabileceğini düşünüyorum. Sonra da kulübüyle ve kendisiyle görüşmemiz gerekiyor, ki bu bence en kolay kısım.”