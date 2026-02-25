Getty/GOAL
Barcelona başkan adayı kampı, Harry Kane'in Bayern Münih'ten transferle 'ilgilendiğini' ısrarla savunuyor
Kane'in geleceği henüz kesinleşmedi
Kane, Bayern ile Bundesliga'da hala parlamaya devam ediyor ve Bavyera devleri için gollere devam ediyor. İngiltere milli takım oyuncusu, Lewandowski'nin ünlü rekorunu kırmak için bu sezon şu ana kadar sadece 23 lig maçında 28 gol attı. Golcü performansları, Barcelona'nın sezon sonunda onu Camp Nou'ya getirmek istediği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Kane'in Bayern ile olan mevcut sözleşmesi 2027'de sona eriyor ve henüz bir uzatma anlaşması yapılmadı. Bayern'in Kane'in kalacağından "emin" olduğu söyleniyor, ancak bir anlaşma sağlanana kadar onun geleceği hakkındaki spekülasyonlar devam edecek gibi görünüyor.
Vilajoana, Kane'in Barça'ya çok uygun bir oyuncu olduğunu söyledi. ESPN'ye verdiği demeçte, "Sözleşme durumuna bağlı olarak, bence o çok uygun bir oyuncu: Harry Kane. Kane, oyun stilimize mükemmel uyum sağlayacak bir santrfor. Takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için geriye düşebilen bir forvet. Aynı zamanda saf bir 9 numara, bir katil, bir bitirici olarak da oynayabilir. Hareket kabiliyeti yüksek bir oyuncu. Takımlar geriye çekildiğinde de iyi performans gösteriyor. Barcelona'nın oyununa büyük değer katacaktır."
"Onun ilgilenebileceğini düşünüyoruz."
Vilajoana'nın kampanya yöneticisi Jordi Codina, Kane ile temas kurulduğunu vurgulayarak olası transfer söylentilerini daha da alevlendirdi. Mundo Deportivo'ya verdiği demeçte Codina, "Geçen gün açıkladığımız gibi, biz - şahsen değil, bizim adımıza hareket eden kişiler aracılığıyla - görüşmeler yaptık ve oyuncunun ilgilenebileceğini düşünüyoruz. Aslında, Barça onları ararsa sayısız oyuncunun görüşmeye ve Barça'ya gelmeye istekli olacağına inanıyorum.
"Harry Kane, geçen gün açıkladığımız gibi, mükemmel bir bağlantı oyuncusu. O bir golcü. Kanıtlanmış deneyime sahip bir oyuncu. Harry Kane'in Barça'nın oyun stiline mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağına kesinlikle inanıyorum.
“Buradan sonra birkaç şeyin gerçekleşmesi gerekiyor. Birincisi, oraya gidip kulübün durumunu ve mali durumunu gerçekten görmemiz, çünkü maalesef durumun bize söylendiğinden daha kötü olabileceğini düşünüyorum. Sonra da kulübüyle ve kendisiyle görüşmemiz gerekiyor, ki bu bence en kolay kısım.”
Barcelona 'kesinlikle bir santrfora ihtiyaç duyuyor'
Codina ayrıca Barcelona'nın yaz aylarında bir santrfor transfer etmesi gerektiğini vurguladı. Tecrübeli forvet Robert Lewandowski'nin sözleşmesi sona erdiğinde takımdan ayrılması bekleniyor ve Codina, 37 yaşındaki oyuncunun yerine bir yedek oyuncunun gerekli olacağını söylüyor.
"Takımın kesinlikle bir santrfor ihtiyacı olduğuna inanıyoruz, özellikle de Lewandowski'nin kalmayacağı çok muhtemel göründüğü için. Yani, Lewandowski kalmazsa, kesinlikle bir santrfor gerekecek" diye ekledi.
"Takımın özellikleri ve dizilişi göz önüne alındığında, farklı seçenekler olabilir. Kesinlikle bir stoper ihtiyacımız var. Şu anda çok iyi stoperlerimiz var, ancak belki de onları tamamlayacak başka bir tür oyuncu eksik. Kişisel görüşüm, bek pozisyonunu güçlendirmemiz gerektiği yönünde."
Kane için bir sonraki klasik
Kane, son zamanlarda Barcelona'ya transfer olacağına dair söylentiler hakkında soru sorulduğunda, bu konuda hiçbir bilgisi olmadığını vurgulayarak şöyle cevap verdi: "Bu konuda hiçbir şey duymadım. Her şeyi babam ve kardeşim hallediyor, ama bana hiçbir şey söylemediler. Daha önce de söylediğim gibi, Bayern'de çok mutluyum. Bu sezon ve Bayern'deki zamanıma odaklanmış durumdayım. Bunu bir iltifat olarak alıyorum."
Forvet, Bayern'in Cumartesi günü Bundesliga'da Dortmund ile oynayacağı zirve mücadelesine odaklanmış durumda.
