Barcelona, başkan adayı alternatif arayışında olduğu için Marcus Rashford transferi konusunda uyarıda bulundu
Rashford iyi bir performans sergiledi, ancak geleceği henüz garanti altında değil.
Rashford, bu sezon Hansi Flick'in kadrosunda çok yararlı bir oyuncu olduğunu kanıtladı, forvet hattında yer aldı ve La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli goller attı. 28 yaşındaki oyuncuyu sadece 26 milyon sterline kalıcı olarak transfer etme seçeneği, sezonluk kiralama anlaşmasının bir parçası olarak mevcut. Barcelona'nın onu kalıcı olarak transfer etmek istediğine dair önceki haberlere rağmen, İngiltere milli takım oyuncusunun geleceği hala belirsiz.
Barça'nın bir sonraki başkanlık seçimi, Joan Laporta'nın ikinci beş yıllık görev süresinin ardından 15 Mart 2026'da yapılacak. 63 yaşındaki Laporta yeniden seçime girecek olsa da, Victor Font, Xavier Vilajoana ve Marc Ciria olmak üzere üç rakiple karşı karşıya kalacak.
Başkanlık kampanyasını sürdürürken ESPN ile yaptığı son röportajda Vilajoana, Rashford'un Nou Camp'taki geleceğine değindi ve Barcelona'nın forvet için kalıcı bir anlaşma yapmadan önce "içeriden" seçenekleri değerlendirmesi gerektiğini öne sürdü. 19 yaşındaki kanat oyuncusu Virgili'yi alternatif bir seçenek olarak gösteren Vilajoana, Barça'nın geçen yaz 3,5 milyon avro (3 milyon sterlin/4,1 milyon dolar) karşılığında Mallorca'ya sattığı bu genç yıldız için geri satın alma opsiyonu olduğunu belirtti.
Vilajoana, Rashford'un alternatiflerini değerlendirme isteğini dile getirdi.
Vilajoana ESPN'ye şunları söyledi: "Her zaman söylediğim gibi, önce kendi kulübünüzdeki oyuncuları değerlendirmeniz gerektiğini düşünen biriyim. Ardından, sahip olduğunuz oyuncuların özelliklerine bağlı olarak dışarıya bakmalısınız.
Örneğin, şu anda Mallorca'da oynayan Jan Virgili'yi örnek vermek istiyorum. O harika bir kanat oyuncusu. Rashford'un sözleşmesindeki maddeyi ödemek yerine, örneğin [onu yeniden transfer etmek için maddeyi kullanmak] gibi bir seçeneği değerlendirebilirim.
"Bununla birlikte, kararı veren sadece başkan değildir. Başkan gelir, konuyu masaya yatırır, alternatifler değerlendirilir, tartışılır ve karar verilir.
"Benim için açık olan şey, [Rashford'u transfer etmek] spor açısından en iyi karar olarak değerlendirilirse, bunun gerçekleşmesi için gerekli para sağlanacağıdır."
Kane yazın Barcelona'ya mı transfer olacak?
Rashford'un geleceği, Vilajoana'nın tartıştığı tek konu değildi. Vilajoana, yaz aylarında Harry Kane'in Barcelona'ya transfer edilmesi fikrini de önerdi. İngiltere kaptanının Bayern Münih'teki uzun vadeli geleceği belirsizliğini korurken, gençlik yıllarında Barça'nın ünlü La Masia akademisinin bir üyesi olan 53 yaşındaki Vilajoana, Kane'in Nou Camp'a transfer olmakla ilgileneceğini düşündüğünü belirtti.
"Bize eksik olan şey bir forvet," dedi. "Oyunu bağlayabilen, ama aynı zamanda ceza sahasında da öldürücü olan bir santrfor.
Böyle bir oyuncu var. Aslında, onunla bazı temaslar kurduk ve sözleşme durumuna bağlı olarak, bize çok uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum: Harry Kane.
"Kane, oyun stilimize mükemmel uyum sağlayacak bir merkez forvet. Takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için geriye düşebilen bir forvet. Aynı zamanda saf bir 9 numara, bir katil, bir bitirici olarak da oynayabilir.
"Ayrıca Barcelona'yı sevdiğini de biliyorum," diye ekledi. "Aslında, Barcelona'yı sevmeyen çok az oyuncu var. Yani bu, tabii ki, konuşulması gereken bir konu."
Rashford'un geleceğini güvence altına almak için önümüzdeki birkaç ay çok önemli olacak
Rashford, sezonun son aylarında Barcelona'da önemli bir rol oynamasının, yaz aylarında Katalonya'ya kalıcı olarak transfer olmasına yardımcı olacağını umuyor.
Michael Carrick'in gelecek sezon kulüpte kalması halinde Man United'a geri döneceğine dair söylentiler ortaya çıktı, ancak Rashford'un Barcelona'ya yerleştiği ve kulüpte uzun vadede kalmak istediği bildiriliyor. Vilajoana'nın yorumları, forvetin geleceğinin şu anda hiç de garanti olmadığını gösteriyor.
