Barcelona, başkan adayı alternatif arayışında olduğu için Marcus Rashford transferi konusunda uyarıda bulundu

Rashford, bu sezon Hansi Flick'in kadrosunda çok yararlı bir oyuncu olduğunu kanıtladı, forvet hattında yer aldı ve La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli goller attı. 28 yaşındaki oyuncuyu sadece 26 milyon sterline kalıcı olarak transfer etme seçeneği, sezonluk kiralama anlaşmasının bir parçası olarak mevcut. Barcelona'nın onu kalıcı olarak transfer etmek istediğine dair önceki haberlere rağmen, İngiltere milli takım oyuncusunun geleceği hala belirsiz.

Barça'nın bir sonraki başkanlık seçimi, Joan Laporta'nın ikinci beş yıllık görev süresinin ardından 15 Mart 2026'da yapılacak. 63 yaşındaki Laporta yeniden seçime girecek olsa da, Victor Font, Xavier Vilajoana ve Marc Ciria olmak üzere üç rakiple karşı karşıya kalacak.

Başkanlık kampanyasını sürdürürken ESPN ile yaptığı son röportajda Vilajoana, Rashford'un Nou Camp'taki geleceğine değindi ve Barcelona'nın forvet için kalıcı bir anlaşma yapmadan önce "içeriden" seçenekleri değerlendirmesi gerektiğini öne sürdü. 19 yaşındaki kanat oyuncusu Virgili'yi alternatif bir seçenek olarak gösteren Vilajoana, Barça'nın geçen yaz 3,5 milyon avro (3 milyon sterlin/4,1 milyon dolar) karşılığında Mallorca'ya sattığı bu genç yıldız için geri satın alma opsiyonu olduğunu belirtti.