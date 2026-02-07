Barcelona, Avrupa Süper Ligi'nden resmen çekildi: Real Madrid'i yalnız bıraktı

Barcelona’nın, süregelen mali sorunlarını hafifletmenin bir yolu olarak Avrupa Süper Ligi fikrine sıcak baktığı daha önce sıkça dile getirilmişti. Ancak kulüp başkanı Joan Laporta, projeye verilen desteğin büyük ölçüde çökmesinin ardından artık UEFA ile daha yakın ilişkiler kurma yoluna gideceklerini açıkladı.

Laporta, AS gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: “UEFA Başkanı ve o dönemde ECA, şimdi ise EFC Başkanı olan isimler bizi Roma’ya davet etti. Birkaç toplantıya katıldım. Harikaydı, heyecan vericiydi ve pek çok konuyu ele aldık. Bildiğiniz gibi, Süper Lig ile UEFA arasında köprüler kurmaya kararlıyız. Barcelona’nın bu konuda net bir duruşu var ve bundan etkilenenler ile sorumlular bunu zaten biliyor. Biz barıştan yanayız, çünkü Süper Lig’de yer alan kulüplerin UEFA’ya geri dönmesi için birlikte keşfedilebilecek bir alan var. Kendimizi UEFA ve EFC’ye çok yakın hissediyoruz."

“Şu anda UEFA ile bir anlaşmaya varma noktasındayız. Hem Aleksander Čeferin hem de Nasser Al-Khelaifi bu anlaşmayı ilerletebilecek ve bizi UEFA ile EFC’ye yeniden dahil edebilecek konumdalar. Avrupa futboluna, kulüplere ve oyunculara fayda sağlayacağı için bu adımı atmaya kararlıyız. Oldukça geniş kapsamlı bir çerçeveden söz ediyoruz.”