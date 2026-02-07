Getty Images Sport
Barcelona, Avrupa Süper Ligi'nden resmen çekildi: Real Madrid'i yalnız bıraktı
Real Madrid yapayalnız kaldı
Yeni bir Avrupa Süper Ligi kurma planları 2021 yılında duyurulmuş, projede başlangıçta 12 kulüp yer almıştı. Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid bu girişime katılması planlanan üç İspanyol kulübüyken; İtalya’dan Inter, Juventus ve Milan, Premier League’den ise Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham projeye dahil olmuştu. Ancak büyük bir tepki dalgasının ardından İngiliz kulüpleri hızla geri adım attı, onları diğer kulüpler izledi. İki İspanyol devi dışında herkes projeden çekildi. Barcelona’nın da ayrılma kararını resmen açıklamasıyla birlikte, geriye yalnızca Real Madrid kaldı.
Barcelona’dan Süper Lig açıklaması
Bir süredir Barcelona’nın bu projeyi tamamen rafa kaldıracağı konuşuluyordu. Kulüp, yayımladığı resmi açıklamayla bu durumu doğruladı ve şu ifadeleri kullandı: “FC Barcelona, bugün Avrupa Süper Ligi Şirketi’ne ve projeye dahil olan kulüplere, Avrupa Süper Ligi girişiminden çekildiğini resmen bildirdiğini kamuoyuna duyurur.”
Barcelona neden Süper Lig’den çekildi?
Barcelona’nın, süregelen mali sorunlarını hafifletmenin bir yolu olarak Avrupa Süper Ligi fikrine sıcak baktığı daha önce sıkça dile getirilmişti. Ancak kulüp başkanı Joan Laporta, projeye verilen desteğin büyük ölçüde çökmesinin ardından artık UEFA ile daha yakın ilişkiler kurma yoluna gideceklerini açıkladı.
Laporta, AS gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: “UEFA Başkanı ve o dönemde ECA, şimdi ise EFC Başkanı olan isimler bizi Roma’ya davet etti. Birkaç toplantıya katıldım. Harikaydı, heyecan vericiydi ve pek çok konuyu ele aldık. Bildiğiniz gibi, Süper Lig ile UEFA arasında köprüler kurmaya kararlıyız. Barcelona’nın bu konuda net bir duruşu var ve bundan etkilenenler ile sorumlular bunu zaten biliyor. Biz barıştan yanayız, çünkü Süper Lig’de yer alan kulüplerin UEFA’ya geri dönmesi için birlikte keşfedilebilecek bir alan var. Kendimizi UEFA ve EFC’ye çok yakın hissediyoruz."
“Şu anda UEFA ile bir anlaşmaya varma noktasındayız. Hem Aleksander Čeferin hem de Nasser Al-Khelaifi bu anlaşmayı ilerletebilecek ve bizi UEFA ile EFC’ye yeniden dahil edebilecek konumdalar. Avrupa futboluna, kulüplere ve oyunculara fayda sağlayacağı için bu adımı atmaya kararlıyız. Oldukça geniş kapsamlı bir çerçeveden söz ediyoruz.”
Real Madrid: “Süper Lig hayati bir proje”
Öte yandan Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, projeye verdiği desteği sürdürmeye devam ediyor.
Pérez, UEFA’nın Süper Lig’i engellemesi nedeniyle kulübün tazminat talep edeceğini de dile getirdi. Konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Biz hâlâ Süper Lig’in futbol için hayati bir proje olduğu görüşündeyiz. Avrupa Adalet Divanı’nın tarihi kararı ve Madrid mahkemelerinden çıkan iki ek karar sonrasında tablo tamamen değişti. Kendi organizasyonlarımızı oluşturma hakkımızın tanındığı resmen kabul edildi. Ayrıca UEFA’nın tutumu nedeniyle milyonlarca avroluk tazminat talep etme hakkımız da var. İki temel hakkımız bulunuyor: Uğradığımız zararların karşılanması ve gelecekte bir organizasyon düzenleyebilmek. Bu iki hakkın da peşini bırakmadan sonuna kadar gideceğiz.”
Barça ile Real şampiyonluk yarışında karşı karşıya
Real Madrid, Barcelona’nın Süper Lig’den çekildiğini açıklayan bildirisine henüz resmi bir yanıt vermedi. Ancak bu sezon iki kulüp arasındaki gerilimin giderek arttığı açık. Sezonun ilerleyen bölümünde Florentino Pérez, devam eden Negreira skandalı üzerinden Barcelona’yı sert şekilde eleştirmiş, Joan Laporta ise buna “yalan kusuyorlar” sözleriyle karşılık vermişti. Saha içinde ise rekabet tüm hızıyla sürüyor. İki ezeli rakip La Liga zirvesi için kıyasıya bir mücadele veriyor. Şu anda Barcelona, Real Madrid’in yalnızca bir puan önünde lider durumda.
