Barcelona, Atletico Madrid ile oynayacağı önemli Copa del Rey yarı final ikinci maçı öncesinde ağır bir sakatlık darbesi aldı

Kulüp, Pazar öğleden sonra yaralanmanın ayrıntılarını içeren resmi bir tıbbi açıklama yayınladı. Rapora göre, eski Bayern Münih oyuncusu, Sarı Denizaltı ile oynanan maçta ciddi bir darbe aldı ve bu darbe kemik kırılmasına neden oldu. Teşhis, oyuncunun hafta ortası oynanacak maçta ve iyileşme hızına ve koruyucu önlemlerin gerekliliğine bağlı olarak sonraki maçlarda da forma giyemeyeceğini kesin olarak ortaya koydu.

Kulüp şu açıklamayı yaptı: "Birinci takım oyuncusu Robert Lewandowski, dün Villarreal ile oynanan maçta bir travma geçirdi. Bugün yapılan testler, sol göz yuvasının iç yüzünde bir kemik kırığı olduğunu ortaya çıkardı. Oyuncu, Salı günü Atletico Madrid ile oynanacak maçta forma giyemeyecek."