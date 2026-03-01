Goal.com
Barcelona, Atletico Madrid ile oynayacağı önemli Copa del Rey yarı final ikinci maçı öncesinde ağır bir sakatlık darbesi aldı

Barcelona'nın Copa del Rey'de tarihi bir geri dönüş yapma umutları, yıkıcı bir darbeyle karşılaştı. Katalan devi, yıldız forvet Robert Lewandowski'nin bu Salı günü Atletico Madrid ile oynanacak kritik yarı final rövanş maçında forma giyemeyeceğini doğruladı. Bu haber, Metropolitano'da oynanan ilk maçta felaket bir performans sergileyen Hansi Flick'in takımı için olabilecek en kötü zamanda geldi.

  • Lewandowski, Villarreal maçında sakatlandı

    Deneyimli golcü, Cumartesi günü Barcelona'nın Villarreal ile oynadığı lig maçında sakatlandı. Pazar sabahı yapılan tıbbi muayenelerin ardından, kulübün sağlık ekibi sakatlığın boyutunu açıkladı. Bu sakatlık, Polonya milli takım oyuncusunu kulübün sezonu için belirleyici olacak bir haftada sahalardan uzak tutacak. Başlıca hücum silahının yokluğu, Diego Simeone'nin takımının ziyareti öncesinde Barça'nın hücum hattında önemli bir boşluk bırakıyor.

    Barcelona, Lewandowski'nin sakatlığını doğruladı

    Kulüp, Pazar öğleden sonra yaralanmanın ayrıntılarını içeren resmi bir tıbbi açıklama yayınladı. Rapora göre, eski Bayern Münih oyuncusu, Sarı Denizaltı ile oynanan maçta ciddi bir darbe aldı ve bu darbe kemik kırılmasına neden oldu. Teşhis, oyuncunun hafta ortası oynanacak maçta ve iyileşme hızına ve koruyucu önlemlerin gerekliliğine bağlı olarak sonraki maçlarda da forma giyemeyeceğini kesin olarak ortaya koydu.

    Kulüp şu açıklamayı yaptı: "Birinci takım oyuncusu Robert Lewandowski, dün Villarreal ile oynanan maçta bir travma geçirdi. Bugün yapılan testler, sol göz yuvasının iç yüzünde bir kemik kırığı olduğunu ortaya çıkardı. Oyuncu, Salı günü Atletico Madrid ile oynanacak maçta forma giyemeyecek."

  • Flick için artan personel sorunları

    Lewandowski'nin yokluğu, Barcelona teknik ekibi için taktiksel bir kabus. Madrid'deki ilk maçta 4-0 geride kalan Katalanlar, turnuvada kalmak için mükemmel bir hücum performansı sergilemek zorunda. Polonyalı oyuncunun fiziksel gücü ve klinik bitiriciliği, geri dönüş çabalarının merkezinde olması bekleniyordu. Şimdi Flick, daha genç hücum seçeneklerine yönelmeli ya da toplam skoru eşitleyecek dört golü bulmak için taktiksel düzenini tamamen değiştirmeli.

    Bu darbeye rağmen, kulüpte hala bir direnç havası var. Başkan Joan Laporta, son zamanlardaki hayal kırıklıklarını ateşin yakıtı olarak göstererek, Spotify Camp Nou'da bir mucize yaratmaları için takımı kamuoyu önünde destekledi. Laporta, "Geri dönüşe inanıyorum: Cubarsi'ye karşı iptal edilen ve yasal olan gol, oyuncuları motive edecektir" dedi.

    Takımda kahramanlar aranıyor

    Lewandowski'nin kaybı, son haftalarda istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanan Barcelona için endişe listesine bir yenisini daha ekledi. Takımın en önemli oyuncusu sahalardan uzak kalırken, boşluğu doldurma baskısı Pedri ve kulübün yeni yeteneklerine kaydı. Pedri, son zamanlarda Barcelona taraftarları için bir umut ışığı oldu ve performanslarıyla yüksek riskli ortamlarda daha büyük bir liderlik rolü üstlenmeye hazır olduğunu gösterdi. Orta saha ustası, şüphesiz derin bir savunma yapıp dört gol farkını korumaya çalışacak olan Atletico savunmasını aşmak için yaratıcılığını en üst düzeyde kullanması gerekecek.

