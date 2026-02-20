(C)Getty images
Barcelona, Atletico Madrid'den Julian Alvarez için şaşırtıcı bir fiyat teklifi aldı
Atleti rekor kıran bir ücret talep ediyor
Cadena Ser'e göre, Barcelona, Alvarez için 200 milyon euro (167 milyon sterlin) değer biçilerek kesin bir "hayır" cevabı aldı. Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun transfer olasılığını iç kaynaklardan araştırdıktan sonra, Blaugrana'ya herhangi bir anlaşma için 2017'de Neymar'ın Paris Saint-Germain'e transferinde ödenen 222 milyon euro'dan sonra en yüksek ikinci transfer ücreti ödenmesi gerektiği bildirildi.
Katalan yönetimi, Alvarez'i önümüzdeki on yıl boyunca takımın hücum hattını yönetecek ideal taktiksel seçim olarak görüyor. Yüksek pres enerjisi ve teknik çok yönlülüğü, onu sportif direktör Deco ve ekibi için tartışmasız bir öncelik haline getirdi. Ancak Atletico, bu kadar erken bir zamanda yıldız oyuncusunu kaybetmek niyetinde değil.
Camp Nou'daki siyasi durum, durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Başkanlık seçimleri yaklaşırken, büyük spor yatırımları şu anda askıya alınmış durumda. Arjantin'den gelen bazı haberler, oyuncu ile ön anlaşma yapıldığına işaret etse de, Joan Laporta'nın önce yeniden seçilmesini garantilemesi ve kulübü La Liga'nın 1:1 harcama kuralına geri döndürmesi gerekiyor.
Finansal engeller ve rakip çıkarlar
Barcelona'nın yoğun ilgisine rağmen, Atletico Madrid başkanı Enrique Cerezo, Ocak transfer döneminde satış olasılığını kamuoyuna açıkladı. Rojiblancos, yıldız oyuncusunu takımda tutmaya kararlı ve talipleri uzaklaştırmak için cazip bir sözleşme uzatması hazırladıkları bildiriliyor. Bu strateji, 26 yaşındaki oyuncunun bağlılığını ödüllendirmek ve piyasa değerini daha da artırmak amacıyla uygulanıyor.
Arsenal, Chelsea ve Manchester United gibi Premier League'in elit takımları "Örümcek"i yakından takip ederken, Alvarez'in İspanya'da kalmayı tercih ettiği düşünülüyor. Haberlere göre, Metropolitano'dan ayrılması durumunda tercih edeceği takım Barcelona olacak. Ancak Atleti, 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan forvetle güçlü bir pozisyonda.
Bu farkı kapatmak için Barcelona'nın, mali dengesini sağlamak amacıyla birkaç yüksek profilli oyuncuyu takımdan göndermesi gerekecek. Ekonomik durumlarında önemli bir değişiklik olmazsa, La Liga'nın sıkı maaş sınırı düzenlemeleri nedeniyle 200 milyon euroluk transfer bedelini karşılamak imkansız bir görev olmaya devam ediyor. Şu an için bu transfer, Blaugrana için spor dünyasında bir gerçeklikten çok bir hayal olarak kalıyor.
Simeone, Alvarez'i savunuyor
Enrique Cerezo, Mısırlı yayıncı Win Win'e Katalonya ile olan bağlantıları sorduğunda, "Julian, Atletico Madrid ile sözleşmesi olan bir oyuncu ve mutlu" dedi. "Barça'dan kimse onu transfer etmek için resmi olarak bizimle iletişime geçmedi, hepsi bu kadar."
Diego Simeone de, özellikle son zamanlarda golcü formunda düşüş yaşadıktan sonra, forveti desteklediğini açıkça dile getirdi. "Ciddi misiniz? Bana bunu ciddi olarak mı soruyorsunuz?" Simeone, Arjantinli oyuncunun performansını sorgulayan gazetecilere böyle yanıt verdi. "Gerçek şu ki, Julian Alvarez, sahip olduğu isim, taşıdığı otorite ve kurduğu kariyer nedeniyle kendisi için konuşuyor, değil mi?"
Alvarez'e duyulan hayranlık, Barcelona'nın soyunma odasına da uzanıyor. Orada, gelecekteki potansiyel takım arkadaşları şimdiden onun yeteneğini övmeye başladı. "O harika bir oyuncu; benim için dünyanın en iyi forvetlerinden biri," dedi Barca'nın savunma oyuncusu Ronald Araujo geçtiğimiz günlerde. "Onun kalitesini görebilirsiniz."
Takım arkadaşlarının ona duyduğu büyük saygı, Katalan kulübünün neden onun transferini bu kadar çok istediğini açıklıyor. Ancak Simeone'nin vatandaşına olan güveni ve Cerezo'nun pazarlık yapmayı reddetmesi nedeniyle, transferin önündeki engeller, Alvarez gibi kaliteli bir oyuncunun bile aşmakta zorlanabileceği kadar büyük.
Koşmaya hazırlanmak
Alvarez, Atleti sahalara döndüğünde eleştirenleri susturmak ve astronomik transfer ücretini haklı çıkarmak isteyecektir. Odak noktası, La Liga ve Avrupa kupalarında yaklaşan bir dizi önemli maçla birlikte Simeone yönetiminde kupa kazanmak olmaya devam ediyor.
Barcelona için
odak noktası kulübün yönetimine kayıyor. Kulüp, yaklaşan seçimlerle yüzleşmeli ve yaz transfer dönemi öncesinde finansal gücünü artırmak için birkaç sponsorluk anlaşmasını sonuçlandırmalıdır.
Barça Pazar günü Levante ile evinde oynayacağı maça hazırlanırken, Los Rojiblancos bir gün önce La Liga'da Espanyol ile karşılaşacak. Ardından gelecek hafta Club Brugge ile Şampiyonlar Ligi play-off ikinci maçını oynayacaklar. İlk maçta Atleti 3-3 berabere kalmış, Alvarez ilk golü atmıştı.
