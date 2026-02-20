Barcelona, Atletico Madrid'den Julian Alvarez için şaşırtıcı bir fiyat teklifi aldı

Cadena Ser'e göre, Barcelona, Alvarez için 200 milyon euro (167 milyon sterlin) değer biçilerek kesin bir "hayır" cevabı aldı. Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun transfer olasılığını iç kaynaklardan araştırdıktan sonra, Blaugrana'ya herhangi bir anlaşma için 2017'de Neymar'ın Paris Saint-Germain'e transferinde ödenen 222 milyon euro'dan sonra en yüksek ikinci transfer ücreti ödenmesi gerektiği bildirildi.

Katalan yönetimi, Alvarez'i önümüzdeki on yıl boyunca takımın hücum hattını yönetecek ideal taktiksel seçim olarak görüyor. Yüksek pres enerjisi ve teknik çok yönlülüğü, onu sportif direktör Deco ve ekibi için tartışmasız bir öncelik haline getirdi. Ancak Atletico, bu kadar erken bir zamanda yıldız oyuncusunu kaybetmek niyetinde değil.

Camp Nou'daki siyasi durum, durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Başkanlık seçimleri yaklaşırken, büyük spor yatırımları şu anda askıya alınmış durumda. Arjantin'den gelen bazı haberler, oyuncu ile ön anlaşma yapıldığına işaret etse de, Joan Laporta'nın önce yeniden seçilmesini garantilemesi ve kulübü La Liga'nın 1:1 harcama kuralına geri döndürmesi gerekiyor.