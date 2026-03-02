ABD'de canlı spor izlemek her zaman olması gerektiği kadar kolay değildir. Belirli maçların yayınlanmasını kısıtlayan yayın yasağı yasaları ve yayın yapan bir kanalı olmayan diğer ligler/turnuvalar arasında, yüksek kaliteli bir yayın izlemek şaşırtıcı derecede zor olabilir.

Canlı spor izlerken bağlantıda kalmak ve güvenli olmak önemlidir. Neyse ki, doğru VPN hizmeti ile, veri güvenliği konusunda endişelenmeden, özellikle de ülkenizin veya eyaletinizin dışındaki yayınlara erişmeye çalışırken, en sevdiğiniz sporları izleyebilirsiniz.

Premier League'i HD kalitesinde izlemek, başka bir yerdeki yerel spor kanalına erişmek veya dünyayı dolaşırken spor takımınızla ilgili gelişmeleri takip etmek istiyorsanız, GOAL, büyük maçları endişelenmeden izlemenize yardımcı olacak en iyi VPN hizmetlerinin bir listesini hazırladı.

ABD'de canlı spor izlemek için en iyi VPN sağlayıcılarını keşfetmek için okumaya devam edin. Ayrıca, en sık sorulan bazı soruları da yanıtlayarak, size en uygun VPN hizmetini seçerken mümkün olan en iyi seçimi yapmanızı sağlayacağız.

İsterseniz, spor yayınlarını izlemek için en iyi 8 VPN hizmetinin listesine doğrudan geçebilirsiniz.

En iyi VPN hizmetlerine genel bakış

Hızlı bir karar vermenize yardımcı olmak için, aşağıdaki karşılaştırma tablosunda en iyi VPN'lerin temel özelliklerini, fiyatlarını ve özelliklerini ayrıntılı olarak gösterdik:

VPN Hizmeti Fiyat Sunucu Sayısı Bağlantılar NordVPN 3,19 $ /ay 167 ülkede 8.400'den fazla 10 Cihaz SurfShark 2,39 $ /ay 100 ülkede 4.500+ Sınırsız ExpressVPN 6,67 $ /ay 105 ülkede 3.000 5 cihaz CyberGhost 2,19 $ /ay 100 ülkede 11.000 7 cihaz StrongVPN 3,97 $ /ay 30'dan fazla ülkede 950 sunucu 12 cihaz

VPN nedir?

Getty Images

VPN (Sanal Özel Ağ), çevrimiçi olduğunuzda cihazınız ile başka bir ağ arasında güvenli ve şifreli bir bağlantı oluşturmaya yardımcı olan bir teknoloji türüdür.

Bu, internet trafiğinizi harici bir sunucu üzerinden yönlendirerek yapılır, böylece interneti farklı bir konumdan erişiyormuşsunuz gibi görünür.

VPN ile kısıtlanmış web sitelerine erişebilir, coğrafi kısıtlamaları aşabilir ve verilerinizi bilgisayar korsanlarından da koruyabilirsiniz.

Spor yayınları için VPN kullanmanın avantajları nelerdir?

Getty Images

Spor yayınları için VPN hizmeti kullanmanın birçok avantajı vardır. İlk olarak, coğrafi kısıtlamalar nedeniyle normalde erişilemeyen içeriğe erişmenizi sağlar.

İkincisi, veri güvenliği ve gizliliği konusunda endişelenmeden en sevdiğiniz sporları izleyebilmeniz için güvenli bir bağlantı sağlar.

Son olarak, VPN kullanmanın maliyeti, çeşitli spor yayın hizmetlerine abonelik satın almaktan çok daha ucuz olabilir.

Spor için VPN seçimi: Nasıl Test Ettik

Petter Lagson / Unsplash

Coğrafi Engellemeyi Kaldırma Özellikleri

"İçerik bölgenizde mevcut değil" mesajının bir hayran için en sinir bozucu mesaj olduğunu biliyoruz. Bunu test etmek için sadece oturum açmakla kalmadık, spor yayınlarındaki en zorlu yayın kısıtlamalarını aktif olarak aşmaya çalıştık.

Karartma Testi: Her VPN'i ABD karartma yasalarına (yerel MLS veya MLB karartmaları gibi) ve uluslararası kısıtlamalara göre test ettik.

Her VPN'i ABD karartma yasalarına (yerel MLS veya MLB karartmaları gibi) ve uluslararası kısıtlamalara göre test ettik. Platform Çeşitliliği: ESPN+ , Peacock , Paramount+ ve DAZN dahil olmak üzere çok çeşitli özel spor platformlarına erişimi, İngiltere, ABD, Kanada ve Avrupa'daki sunuculardan bağlanarak doğruladık.

, , ve dahil olmak üzere çok çeşitli özel spor platformlarına erişimi, İngiltere, ABD, Kanada ve Avrupa'daki sunuculardan bağlanarak doğruladık. Tutarlılık: Bir VPN bir kez çalışabilir, ancak bir sonraki sefer çalışmayabilir. IP adreslerinin bu yayın devleri tarafından hemen işaretlenip engellenmediğinden emin olmak için birkaç gün boyunca tekrar tekrar bağlantı denemeleri yaptık.

Hız ve Gecikme Etkisi

Canlı spor yayınları, sinyalin gerçek zamanlı olması nedeniyle standart Netflix yayınlarından daha fazla bant genişliği gerektirir. Bir saniyelik gecikme (gecikme) bile, gol bildirimini ekranda görmeden önce telefonunuza almanız anlamına gelebilir.

4K Eşiği: Canlı UHD/4K spor yayınlarını arabelleğe almadan izlemek için gereken minimum hız olan 25 Mbps'nin üzerinde kaldıklarından emin olmak için indirme hızlarını ölçtük.

Canlı UHD/4K spor yayınlarını arabelleğe almadan izlemek için gereken minimum hız olan üzerinde kaldıklarından emin olmak için indirme hızlarını ölçtük. Gecikme (Ping) Kontroller: Düşük gecikme puanlarına sahip VPN'lere öncelik verdik. Yüksek ping, "lastik bant" ve gecikmeye neden olur, bu da karşı atak veya son tur sprint gibi hızlı tempolu aksiyonlarda kabul edilemez.

Düşük gecikme puanlarına sahip VPN'lere öncelik verdik. Yüksek ping, "lastik bant" ve gecikmeye neden olur, bu da karşı atak veya son tur sprint gibi hızlı tempolu aksiyonlarda kabul edilemez. Mesafe Testi: VPN protokollerinin uzun mesafeli veri aktarımını ne kadar iyi gerçekleştirdiğini görmek için hem yakınlardaki (en iyi hız için) hem de dünyanın diğer ucundaki (örneğin, ABD'den İngiltere'ye bağlanarak) sunuculardan hız testleri yaptık.

Cihaz Uyumluluğu

Çoğu taraftar büyük maçı dizüstü bilgisayarda izlemez; büyük ekranda izler. Bu VPN'leri tipik bir oturma odası düzeninde çalıştırmanın ne kadar kolay olduğunu değerlendirdik.

Akıllı TV ve Konsol Desteği: Standart bir uzaktan kumanda ile arayüzün kullanılabilirliğini test etmek için uygulamaları doğrudan Amazon Fire TV Stick , Android TV ve Apple TV 'ye (DNS ayarları aracılığıyla) yükledik.

Standart bir uzaktan kumanda ile arayüzün kullanılabilirliğini test etmek için uygulamaları doğrudan , ve 'ye (DNS ayarları aracılığıyla) yükledik. Eşzamanlı Bağlantılar : Bağlantının kesilmediğinden veya performansın düşmediğinden emin olmak için, tek bir hesapla telefon, tablet ve TV'de aynı anda canlı maçları izleyerek "çoklu cihaz" iddialarını stres testine tabi tuttuk.

: Bağlantının kesilmediğinden veya performansın düşmediğinden emin olmak için, tek bir hesapla telefon, tablet ve TV'de aynı anda canlı maçları izleyerek "çoklu cihaz" iddialarını stres testine tabi tuttuk. Yönlendirici Kurulumu: VPN'leri yerel olarak desteklemeyen cihazlar (eski Smart TV'ler veya bazı oyun konsolları gibi) için, yönlendirici düzeyinde VPN'i yapılandırmanın ne kadar kolay olduğunu kontrol ettik.

Müşteri Desteği Yanıt Süreleri

Maç 5 dakika sonra başlayacak ve yayınınız çalışmıyorsa, 24 saat boyunca e-posta yanıtı bekleyemezsiniz.

Canlı Sohbet Stres Testi: Maçların en yoğun olduğu saatlerde, simüle edilmiş teknik sorunlarla (ör. "Premier League yayınının engelini kaldıramıyorum") 7/24 canlı sohbet desteğine başvurdum.

Maçların en yoğun olduğu saatlerde, simüle edilmiş teknik sorunlarla (ör. "Premier League yayınının engelini kaldıramıyorum") 7/24 canlı sohbet desteğine başvurdum. Çözüm Süresi: Bir müşteri temsilcisine bağlanmanın tam olarak ne kadar sürdüğünü ve en önemlisi, çalışan bir sunucu veya çözüm sunmalarının ne kadar sürdüğünü ölçtük.

Bir müşteri temsilcisine bağlanmanın tam olarak ne kadar sürdüğünü ve en önemlisi, çalışan bir sunucu veya çözüm sunmalarının ne kadar sürdüğünü ölçtük. Bilgi Bankası Kalitesi: Spor yayın hizmetleri için genel "kapatıp tekrar açın" tavsiyesi yerine, spesifik ve güncel sorun giderme adımları sunup sunmadıklarını görmek için kendi kendine yardım kılavuzlarını inceledik.

Spor için en iyi VPN'i nasıl seçerim?

Getty Images

Spor yayınları için VPN hizmeti kullanmanın avantajlarını öğrendiğinize göre, canlı spor yayınları için en iyi VPN'i nasıl seçeceğinize bir göz atalım.

İlk adım, VPN sağlayıcısının erişmek istediğiniz konumlarda yeterli sayıda sunucuya sahip olduğundan emin olmaktır. Bu, istediğiniz spor yayınlarına sorunsuz bir şekilde erişebilmenizi sağlayacaktır.

İkinci olarak, VPN'in hızını ve bağlantı kalitesini kontrol etmek önemlidir. Canlı spor yayınları izlerken gecikme yaşamadan hızlı ve güvenilir bir bağlantı istediğiniz için bu çok önemlidir.

Son olarak, VPN'in güvenlik özelliklerini de kontrol etmeli ve güçlü şifreleme ve diğer güvenlik özellikleri sunduğundan emin olmalısınız.