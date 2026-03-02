Goal.com
{{AY}} {{YIL}}'da canlı spor yayınlarını izlemek için en iyi VPN'ler hangileridir?

GOAL, dünyanın her yerinden favori takımınızı takip etmek için en iyi VPN hizmetlerini inceliyor.

ABD'de canlı spor izlemek her zaman olması gerektiği kadar kolay değildir. Belirli maçların yayınlanmasını kısıtlayan yayın yasağı yasaları ve yayın yapan bir kanalı olmayan diğer ligler/turnuvalar arasında, yüksek kaliteli bir yayın izlemek şaşırtıcı derecede zor olabilir.

Canlı spor izlerken bağlantıda kalmak ve güvenli olmak önemlidir. Neyse ki, doğru VPN hizmeti ile, veri güvenliği konusunda endişelenmeden, özellikle de ülkenizin veya eyaletinizin dışındaki yayınlara erişmeye çalışırken, en sevdiğiniz sporları izleyebilirsiniz.

Premier League'i HD kalitesinde izlemek, başka bir yerdeki yerel spor kanalına erişmek veya dünyayı dolaşırken spor takımınızla ilgili gelişmeleri takip etmek istiyorsanız, GOAL, büyük maçları endişelenmeden izlemenize yardımcı olacak en iyi VPN hizmetlerinin bir listesini hazırladı.

ABD'de canlı spor izlemek için en iyi VPN sağlayıcılarını keşfetmek için okumaya devam edin. Ayrıca, en sık sorulan bazı soruları da yanıtlayarak, size en uygun VPN hizmetini seçerken mümkün olan en iyi seçimi yapmanızı sağlayacağız.

İsterseniz, spor yayınlarını izlemek için en iyi 8 VPN hizmetinin listesine doğrudan geçebilirsiniz.

En iyi VPN hizmetlerine genel bakış

Hızlı bir karar vermenize yardımcı olmak için, aşağıdaki karşılaştırma tablosunda en iyi VPN'lerin temel özelliklerini, fiyatlarını ve özelliklerini ayrıntılı olarak gösterdik:

VPN HizmetiFiyatSunucu SayısıBağlantılar
NordVPN3,19 $ /ay167 ülkede 8.400'den fazla10 Cihaz
SurfShark2,39 $ /ay100 ülkede 4.500+Sınırsız
ExpressVPN6,67 $ /ay105 ülkede 3.0005 cihaz
CyberGhost2,19 $ /ay100 ülkede 11.0007 cihaz
StrongVPN3,97 $ /ay30'dan fazla ülkede 950 sunucu12 cihaz

VPN nedir?

What is a VPN Getty Images

VPN (Sanal Özel Ağ), çevrimiçi olduğunuzda cihazınız ile başka bir ağ arasında güvenli ve şifreli bir bağlantı oluşturmaya yardımcı olan bir teknoloji türüdür.

Bu, internet trafiğinizi harici bir sunucu üzerinden yönlendirerek yapılır, böylece interneti farklı bir konumdan erişiyormuşsunuz gibi görünür.

VPN ile kısıtlanmış web sitelerine erişebilir, coğrafi kısıtlamaları aşabilir ve verilerinizi bilgisayar korsanlarından da koruyabilirsiniz.

Spor yayınları için VPN kullanmanın avantajları nelerdir?

Steelers vs SeahawksGetty Images

Spor yayınları için VPN hizmeti kullanmanın birçok avantajı vardır. İlk olarak, coğrafi kısıtlamalar nedeniyle normalde erişilemeyen içeriğe erişmenizi sağlar.

İkincisi, veri güvenliği ve gizliliği konusunda endişelenmeden en sevdiğiniz sporları izleyebilmeniz için güvenli bir bağlantı sağlar.

Son olarak, VPN kullanmanın maliyeti, çeşitli spor yayın hizmetlerine abonelik satın almaktan çok daha ucuz olabilir.

Spor için VPN seçimi: Nasıl Test Ettik

VPN FeaturesPetter Lagson / Unsplash

Coğrafi Engellemeyi Kaldırma Özellikleri

"İçerik bölgenizde mevcut değil" mesajının bir hayran için en sinir bozucu mesaj olduğunu biliyoruz. Bunu test etmek için sadece oturum açmakla kalmadık, spor yayınlarındaki en zorlu yayın kısıtlamalarını aktif olarak aşmaya çalıştık.

  • Karartma Testi: Her VPN'i ABD karartma yasalarına (yerel MLS veya MLB karartmaları gibi) ve uluslararası kısıtlamalara göre test ettik.
  • Platform Çeşitliliği: ESPN+, Peacock, Paramount+ ve DAZN dahil olmak üzere çok çeşitli özel spor platformlarına erişimi, İngiltere, ABD, Kanada ve Avrupa'daki sunuculardan bağlanarak doğruladık.
  • Tutarlılık: Bir VPN bir kez çalışabilir, ancak bir sonraki sefer çalışmayabilir. IP adreslerinin bu yayın devleri tarafından hemen işaretlenip engellenmediğinden emin olmak için birkaç gün boyunca tekrar tekrar bağlantı denemeleri yaptık.

Hız ve Gecikme Etkisi

Canlı spor yayınları, sinyalin gerçek zamanlı olması nedeniyle standart Netflix yayınlarından daha fazla bant genişliği gerektirir. Bir saniyelik gecikme (gecikme) bile, gol bildirimini ekranda görmeden önce telefonunuza almanız anlamına gelebilir.

  • 4K Eşiği: Canlı UHD/4K spor yayınlarını arabelleğe almadan izlemek için gereken minimum hız olan 25 Mbps'nin üzerinde kaldıklarından emin olmak için indirme hızlarını ölçtük.
  • Gecikme (Ping) Kontroller: Düşük gecikme puanlarına sahip VPN'lere öncelik verdik. Yüksek ping, "lastik bant" ve gecikmeye neden olur, bu da karşı atak veya son tur sprint gibi hızlı tempolu aksiyonlarda kabul edilemez.
  • Mesafe Testi: VPN protokollerinin uzun mesafeli veri aktarımını ne kadar iyi gerçekleştirdiğini görmek için hem yakınlardaki (en iyi hız için) hem de dünyanın diğer ucundaki (örneğin, ABD'den İngiltere'ye bağlanarak) sunuculardan hız testleri yaptık.

fubo sports at homefubo

Cihaz Uyumluluğu

Çoğu taraftar büyük maçı dizüstü bilgisayarda izlemez; büyük ekranda izler. Bu VPN'leri tipik bir oturma odası düzeninde çalıştırmanın ne kadar kolay olduğunu değerlendirdik.

  • Akıllı TV ve Konsol Desteği: Standart bir uzaktan kumanda ile arayüzün kullanılabilirliğini test etmek için uygulamaları doğrudan Amazon Fire TV Stick, Android TV ve Apple TV'ye(DNS ayarları aracılığıyla) yükledik.
  • Eşzamanlı Bağlantılar: Bağlantının kesilmediğinden veya performansın düşmediğinden emin olmak için, tek bir hesapla telefon, tablet ve TV'de aynı anda canlı maçları izleyerek "çoklu cihaz" iddialarını stres testine tabi tuttuk.
  • Yönlendirici Kurulumu: VPN'leri yerel olarak desteklemeyen cihazlar (eski Smart TV'ler veya bazı oyun konsolları gibi) için, yönlendirici düzeyinde VPN'i yapılandırmanın ne kadar kolay olduğunu kontrol ettik.

Müşteri Desteği Yanıt Süreleri

Maç 5 dakika sonra başlayacak ve yayınınız çalışmıyorsa, 24 saat boyunca e-posta yanıtı bekleyemezsiniz.

  • Canlı Sohbet Stres Testi: Maçların en yoğun olduğu saatlerde, simüle edilmiş teknik sorunlarla (ör. "Premier League yayınının engelini kaldıramıyorum") 7/24 canlı sohbet desteğine başvurdum.
  • Çözüm Süresi: Bir müşteri temsilcisine bağlanmanın tam olarak ne kadar sürdüğünü ve en önemlisi, çalışan bir sunucu veya çözüm sunmalarının ne kadar sürdüğünü ölçtük.
  • Bilgi Bankası Kalitesi: Spor yayın hizmetleri için genel "kapatıp tekrar açın" tavsiyesi yerine, spesifik ve güncel sorun giderme adımları sunup sunmadıklarını görmek için kendi kendine yardım kılavuzlarını inceledik.

Spor için en iyi VPN'i nasıl seçerim?

choose the best VPN for sportsGetty Images

Spor yayınları için VPN hizmeti kullanmanın avantajlarını öğrendiğinize göre, canlı spor yayınları için en iyi VPN'i nasıl seçeceğinize bir göz atalım.

İlk adım, VPN sağlayıcısının erişmek istediğiniz konumlarda yeterli sayıda sunucuya sahip olduğundan emin olmaktır. Bu, istediğiniz spor yayınlarına sorunsuz bir şekilde erişebilmenizi sağlayacaktır.

İkinci olarak, VPN'in hızını ve bağlantı kalitesini kontrol etmek önemlidir. Canlı spor yayınları izlerken gecikme yaşamadan hızlı ve güvenilir bir bağlantı istediğiniz için bu çok önemlidir.

Son olarak, VPN'in güvenlik özelliklerini de kontrol etmeli ve güçlü şifreleme ve diğer güvenlik özellikleri sunduğundan emin olmalısınız.

  • 2026'da spor yayınlarını izlemek için en iyi VPN'ler

    Best overall VPN

    NordVPN

    NordVPNCheck out the best deals at NordVPN

    Overall score - 5/5

    NordVPN is one of the most expensive, but for streaming and watching video - it does an amazing job.

    Pricing

    You can pick up a subscription to NordVPN from £3.49 a month - but that’s only when getting a 2-year subscription. That works out to £83.76 for the 2 years.

    A 1-year plan will cost £4.99 a month (£50.28 over the year).

    If you wanted to try it out short term, you can get a rolling monthly membership at £10.99 a month. This is one of the most expensive VPNs, but if you were totally sure you wanted to go for NordVPN - locking into a 2-year contract is the cheapest option.

    There is a 30-day money-back guarantee, so if you find it’s not suitable, you can get a refund.

    Reliability

    Streaming with NordVPN is hassle-free and quick, with barely any connection issues.

    NordVPN has a whole page dedicated to streaming live sports and boasts that you can watch matches, games, fights, and more around the world without interruption.

    It claims to be the fastest VPN for streaming thanks to the number of servers they hold (so the number of people accessing won’t slow it down).

    Ease Of Use

    Connecting to the VPN is pretty simple. Once you’ve downloaded the app onto your device, it takes a couple of clicks through the ‘quick connect’ function to get you online.

    You’re automatically connected to the fastest server available and can then start streaming.

    You can use up to 6 devices to stream live for each account, so you have some options if you wanted to share.

  • Best VPN for streaming speed

    ExpressVPN

    ExpressVPNCheck out the best deals at ExpressVPN

    Overall score - 4.5/5

    ExpressVPN isn’t cheap, but it’s one of the fastest for connection speed, the best at customer service, and gives you a list of supported streaming services.


    Pricing

    ExpressVPN is the most expensive to buy. A standard monthly subscription costs £11.07 per month.

    You can get a cheaper deal by purchasing a yearly plan at £5.70 per month(£68.40 in total).

    They do offer a 30-day money-back guarantee if you’re not happy.


    Reliability

    ExpressVPN boasts that you can watch sports in blazing-fast HD, and there was no interruption in streaming when tested. You can actually find a breakdown of each sport, with the easiest and fastest way to watch each one on its website - which is a nice feature. You won’t have to worry about finding a low-quality stream.

    It’s currently undergoing work to increase 1Gbps servers to 10Gbps servers, which in non-technical terms, makes things very, very fast.


    Ease Of Use

    It takes one click to connect to the VPN once the app is downloaded to your device.

    If you’re using VPN for streaming, it actually has a list of different sports streaming services on its website, along with an international sports calendar for you to access.

    Also, a handy feature of 24/7 live chat support in case you are struggling to connect.

    You’re able to connect 5 different devices at the same account, which is a shame as competitors allow more.

  • Best VPN for security

    CyberGhost

    CyberGhostCheck out the best deals at CyberGhost

    CyberGhost offers fast speeds and robust security features, so you can remain secure while watching your favourite sports while also being able to easily access geo-restricted streaming services.

    Overall score 4 /5 

    It has secure servers in 91 countries and a good range fo security settings with dedicated IP addresses available. 

    Pricing

    Cyber Ghost is fairly affordable, with several plans to choose from. If you want to try it out for a month, you pay £10.89 for the four weeks. For six months, the price reduces to £6.19 a month. The long-term 2-year plan is priced at an exceptional value of £1.92 a month, with an extra two free months added upon purchase.

    Reliability

    Privacy and anonymity are one of CyberGhost’s biggest concerns. They don’t share data with others, including ISPs and government organisations. They state that they don’t record your details like IP addresses, accessed websites, browsing history, session durations, bandwidth usage and VPN server connections. 

    You can also have seven devices simultaneously secured against malicious threats, no matter what device you’re on. You can use it on Windows, Mac, iOS, Android and Linux devices, as well as gaming consoles, smart TV’s and routers. 

    Ease Of Use

    All you have to do to set up Cyber Ghost is download and install the app on your device. Log into your account, and then you will be able to connect to the list of geo-located servers you would like. 

  • Best VPN for travelers

    StrongVPN

    StrongVPNCheck out the best deals at StrongVPN 


    Overall score  3/5 

    If you like to watch sports regardless of where you are in the world, StrongVPN is a VPN option for you. It has servers in underserved regions and allows a mammoth 12 simultaneous connections with a single subscription. 

    Pricing

    There is no free plan for StrongVPN. Instead, you’ll have to choose from a monthly or an annual plan. For the first year of an annual subscription, you get a discounted price of £36.99, and you’ll pay £66.99 after that. For the annual plan, you get a 30-day payback guarantee if you change your mind. The monthly plan is priced at £9.99, which is expensive compared to other options. 

    Reliability

    The server has good distribution across several geo-location sites, including underserved locations, which makes it a perfect option for globetrotters who also want to keep up with the latest scores and big games. It’s also a speedy VPN, so you won’t be let down by lagging streams. 

    It also supports multiple devices, so you don’t have to pack a laptop or tablet, your phone will suffice if that’s what you choose to stream on. But, a clunky and outdated interface lets down what is otherwise a great VPN option. 

    Ease Of Use

    Downloading and installing StrongVPN is easy. Depending on what device you're installing on, all you have to do is download the zip file or app. Log into your account, where you will be able to select your geo-location to connect to the VPN. 

  • VPN FAQs

    VPN FAQsRead GOAL's reviews of the best VPNs

    How do I set up a VPN on my computer?

    Setting up a VPN on your computer is a fairly simple process. First, you will need to select a provider and purchase a subscription. Then, you'll need to download and install the provider's software. Once you have the software installed, you'll need to input the login credentials that they provided you. After that, you can connect to the VPN, and you'll be all set to go.

    Are VPNs legal?

    When streaming sports using a VPN, it's important to check local regulations to make sure that your activities are legal. In the UK, streaming copyrighted content without permission is illegal, so you should always make sure to read the terms of service of any streaming service you are using. Additionally, streaming services may be blocked in certain countries, so make sure to check this before you start streaming.

    Does a VPN slow down my internet connection?

    The answer to this question is: it depends. Generally speaking, a VPN will not significantly slow down your internet connection, but there are some factors that can impact your speeds. The most common factors include the distance between the VPN server and your device, the number of people using the server at the same time, and the speed of the server's connection. Some VPNs offer more optimized speeds than others, so it might be worth trying out a few different providers to see which one gives you the best connection speeds.

    How much does a VPN cost?

    The cost of a VPN will vary depending on the provider and the plan you choose. Generally speaking, most providers offer a range of plans at different prices. You can get a basic plan for £5-£10 a month, or you can opt for a more premium plan for a higher price. Additionally, some providers offer discounts for long-term plans, so it's always worth shopping around to find the best deal.

    Are there any free VPN options?

    Yes, there are free VPN options available. However, it is important to note that many of these free VPNs may not be as secure as their paid counterparts. Therefore, it is vital to do research on each one to make sure that you are getting a reliable service. Additionally, some of these free VPNs may limit the amount of data or bandwidth that you can use, so be sure to check before using one. Ultimately, if you are looking for a secure and reliable service, a paid VPN is always the best option. If you’re dead set on a free VPN, though, we’d recommend going for Windscribe

    Is it safe to use a VPN for sports streaming?

    Using a VPN for sports streaming can be a safe way to watch your favorite games online, so long as you take the time to research the VPN you are using and ensure it's reputable. A good VPN will have strong encryption protocols in place, which will keep your data secure from potential cyber criminals. Additionally, it will have a no-logs policy, so your streaming activity will remain anonymous and private.

    Conclusion

    Using a VPN to stream football and other sports in the UK is a great way to access geo-restricted content, bypass regional restrictions, remain anonymous, and protect your data from hackers. Choosing the best VPN doesn't have to be a gamble. There are plenty of great VPNs available, such as NordVPN, ExpressVPN,  and Surfshark - all of which have their own unique advantages. Be sure to check out the cost, speed, security, protection, and user reviews before making your decision. Most importantly, always make sure to read the terms of service of any streaming service you are using.

Sıkça sorulan sorular

Setting up a VPN on your computer is a fairly simple process. First, you will need to select a provider and purchase a subscription.

Then, you'll need to download and install the software from the VPN provider. Once you have the software installed, you'll need to input the login credentials that they provided you.

After that, you can connect to the VPN, and you'll be all set to go. All VPN services will have their own easy-to-follow setup guide to help you along with the process.

When streaming sports using a VPN, it's important to check local regulations to make sure that your activities are legal.

In the US, streaming copyrighted content without permission is illegal, so you should always make sure to read the terms of service for any streaming service you are using.

Additionally, streaming services may be blocked in certain countries, so make sure to check this before you start streaming.

The answer to this question is: it depends. Generally speaking, a VPN will not significantly slow down your internet connection, but there are some factors that can impact your speeds.

The most common factors include the distance between the VPN server and your device, the number of people using the server at the same time, and the speed of the server's connection.

Some of the best VPN providers offer more optimized speeds than others, so it might be worth trying out a few different providers to see which one gives you the best connection speeds.

The cost of a VPN will vary depending on the VPN provider and the plan you choose. Generally speaking, most providers offer a range of plans at different prices.

You can get a basic plan for a few dollars a month, or you can opt for a more premium plan for a higher price.

Additionally, some providers offer discounts for long-term plans, so it's always worth shopping around to find the best deal.

Most of the best VPN services also offer a 30-day money-back guarantee.

Yes, there are free VPN options available. However, it is important to note that many of these free VPNs may not be as secure as their paid counterparts.

Therefore, it is vital to do research on each one to make sure that you are getting a reliable service.

Additionally, some of these free VPNs may limit the amount of data or bandwidth that you can use, so be sure to take into account your likely VPN usage before choosing one.

Ultimately, if you are looking for a secure and reliable service, a paid VPN is always the best option over a free VPN. If you’re dead set on a free VPN, though, we’d recommend going for Windscribe.

Using a VPN for sports streaming can be a safe way to watch your favorite games online, so long as you take the time to research the VPN you are using and ensure it's reputable.

A good VPN will have strong encryption protocols in place, which will keep your data secure from potential cyber criminals.

Additionally, it will have a no-logs policy, so your streaming activity will remain anonymous and private.

As mentioned above, it's always best to double-check the security setting when using a free service.

Yes, you can use a VPN on your mobile device - most VPNs have their own apps to make the task of connecting even easier.

All you need to do is download the appropriate app to your device, and follow the instructions for setup.

Once your device is connected to the VPN, you can start browsing the Internet with complete privacy and security.

