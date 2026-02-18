Axel Disasi, West Ham'a transferini tamamladıktan sonra Chelsea'nin "bomba ekibi"ndeki "çılgın" deneyimini anlattı

West Ham'ın kurum içi podcast'inde konuşan Disasi, Chelsea'deki deneyimlerini ve Hammers'a katıldığı için neden minnettar olduğunu anlattı.

"Gerçekten çok güzeldi, önceki durumum biraz çılgınca idi. Benim için burada olmak sadece olumlu bir şey, bir şeyin parçası olmak harika bir his," dedi.

"Chelsea'de biraz çılgın bir dönem geçirdim ama geçmişim bu dönemi atlatmama yardımcı oldu. Zihnim açık kaldı, çok çalıştım ve her zaman kafamın doğru yerde olmasını sağladım.

Ailem bu süreci atlatmamda bana çok yardımcı oldu. Bu dönemde geçmişimin bana çok yardımcı olduğunu gördüm."