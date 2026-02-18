Getty Images Sport
Axel Disasi, West Ham'a transferini tamamladıktan sonra Chelsea'nin "bomba ekibi"ndeki "çılgın" deneyimini anlattı
Disasi'nin Chelsea sürgünü
Disasi, 2023 yazında AS Monaco'dan Chelsea'ye katıldı ve teknik direktör Mauricio Pochettino yönetimindeki ilk sezonunda tüm turnuvalarda 44 maça çıktı. Ancak Enzo Maresca Arjantinli teknik adamın yerine geçtikten sonra Disasi'nin sahada kaldığı süre önemli ölçüde azaldı ve 2024-25 sezonunun ilk yarısında sadece 17 kez forma giydikten sonra Aston Villa'ya kiralandı.
Fransız milli oyuncunun yaz transfer döneminde tekrar ayrılması bekleniyordu, ancak başka bir kulüp bulamadı ve bu nedenle Raheem Sterling'in de dahil olduğu Chelsea'nin "bomba ekibi" ile birinci takımdan ayrı olarak antrenman yapmaya gönderildi. Sonunda yeni teknik direktör Liam Rosenior tarafından tekrar A takım kadrosuna dahil edildi, ancak kış transfer döneminin son gününde West Ham'a transfer oldu.
'Bomba imha ekibi'ndeki 'çılgın' durum
West Ham'ın kurum içi podcast'inde konuşan Disasi, Chelsea'deki deneyimlerini ve Hammers'a katıldığı için neden minnettar olduğunu anlattı.
"Gerçekten çok güzeldi, önceki durumum biraz çılgınca idi. Benim için burada olmak sadece olumlu bir şey, bir şeyin parçası olmak harika bir his," dedi.
"Chelsea'de biraz çılgın bir dönem geçirdim ama geçmişim bu dönemi atlatmama yardımcı oldu. Zihnim açık kaldı, çok çalıştım ve her zaman kafamın doğru yerde olmasını sağladım.
Ailem bu süreci atlatmamda bana çok yardımcı oldu. Bu dönemde geçmişimin bana çok yardımcı olduğunu gördüm."
Disasi'nin teyzesi West Ham taraftarıdır.
Disasi, teyzesinin West Ham taraftarı olduğunu ve onun Chelsea yerine West Ham'a transfer olmasını tercih edeceğini iddia etti.
"Teyzem West Ham taraftarı, West Ham onun takımı. Chelsea ile sözleşme imzaladığımda mutlu oldu, ama aynı zamanda 'Ah, West Ham'ı tercih ederdim' dedi. Şimdi buradayım ve o mutlu."
Disasi için bundan sonra ne olacak?
Disasi, Londra Stadyumu'na gelene kadar bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymemişti, ancak yeni kulübü için şimdiden üç maça çıktı. Premier Lig'de küme düşme mücadelesi veren ve 18. sırada yer alan West Ham, bu Cumartesi günü Bournemouth'u ağırlayacak.
