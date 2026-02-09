Getty Images Sport
"Avrupa Ligi yetmez!" - Mauricio Pochettino, ABD milli takımıyla olan bağlarına rağmen bir kez daha Tottenham'a dönmeyi düşünürken, tuhaf bir şekilde Dünya Kupası'nı kazanmaktansa Premier Lig'i kazanmayı tercih edeceğini itiraf etti.
Londra'nın çekiciliği hala güçlü
Pochettino, Atlantik'in ötesinde futbolun gelişimini denetliyor olabilir, ancak gözü hala Premier Lig'in yüksek baskı ortamında. High Performance podcast'inde verdiği samimi röportajda, eski Spurs patronu, 2019 Şampiyonlar Ligi finaline taşıdığı kulüple olası bir yeniden birleşmenin ateşini bir kez daha körükledi. Spurs'un Thomas Frank yönetiminde zor bir dönemden geçtiği şu anda, Pochettino'nun kulübün "ihtiyaçları" hakkında yaptığı kamuoyu açıklamaları, Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki yönetim kademesine yönelik kasıtlı bir sinyal gibi görünüyor.
Arjantinli teknik adam, kuzey Londra'da beş başarılı yıl geçirdi ve taraftarlarla hiçbir zaman gerçekten kopmayan derin bir duygusal bağ kurdu. Paris Saint-Germain ve Chelsea'deki sonraki dönemleri karışık başarılarla sonuçlansa da, Spurs'taki zamanı menajerlik kariyerinin en önemli dönemi olmaya devam ediyor. Son yorumları, kulübü hala İngiliz futbolundaki "ev"i olarak gördüğünü gösteriyor ve Lilywhites'in Avrupa futbolunun zirvesine dönmesi için neyin gerekli olduğu konusunda giderek daha fazla sesini duyuruyor.
Avrupa Ligi, Spurs için 'yeterli değil'
Pochettino, Tottenham'da gerekli olan başarı düzeyini tartışırken karakteristik bir şekilde açık sözlüydü. Kulüp geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazanmış olsa da, 53 yaşındaki teknik adam taraftarların çok daha fazlasını hak ettiğini ısrarla vurguladı. Tottenham'ın altyapısı ve taraftar kitlesine sahip bir kulüp için odak noktasının sadece futbolun en prestijli ödülleri olması gerektiğini savundu.
Pochettino, "Takımın kazandığı Avrupa Ligi şampiyonluğu iyi bir şey, ama yeterli değil" dedi. "Carabao Kupası, FA Kupası, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi için mücadele etmek yeterli değil. Bu kulüp, taraftarların beklediği gibi, Şampiyonlar Ligi'nde yer almalı, Şampiyonlar Ligi için mücadele etmeli, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğine inanmalı ve aynı zamanda Premier Lig için mücadele etmeli ve Premier Lig'i kazanabileceğine inanmalıdır." Bu yüksek hedefli zihniyet, ilk görevinde taraftarların sevgisini kazanmasını sağlayan şeydi ve bu standartlarda ısrarcı olması, kulübün şu anki durumuna yönelik keskin bir eleştiri niteliğinde.
Tuhaf bir kupa hiyerarşisi
Pochettino'nun röportajının belki de en şaşırtıcı yanı, kendi kişisel hedefleri hakkındaki itirafıydı. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ni 2026'da ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na taşımakla görevli bir adamdan, birçok kişi onun nihai hedefi olarak ünlü altın kupayı söylemesini bekliyordu. Ancak Pochettino, garip bir şekilde, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nin günlük prestijinin, uluslararası futbolun en büyük ödülünden daha büyük bir cazibeye sahip olduğunu itiraf etti.
En çok hangi turnuvayı kazanmak istediği sorulduğunda, cevabı hemen geldi ve kulüp maçlarına odaklandı. "Benim için Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig," dedi. "Tabii ki Dünya Kupası da var ama Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig benim için nasıl olacağını bilmediğim ama kesinlikle ulaşacağım şeyler. Hangi kulüp olacağını bilmiyorum."
USMNT görevlerini Spurs'un gölgesinde dengelemek
Pochettino'nun yorumları, onu ABD Futbol Federasyonu ile zor bir duruma soktu. 2026 Dünya Kupası yaklaşırken, Premier Lig'in onun birincil tutkusu olduğunu itiraf etmesi, Kuzey Amerika'daki devasa göreve odaklanmadığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir. USMNT, Pochettino'yu özellikle "büyük maç" deneyimi nedeniyle işe aldı, ancak onun kalbi, İngiliz birinci liginin haftalık dramasına geri dönmek için atıyor gibi görünüyor.
Tottenham için Pochettino'nun gölgesi hala hissediliyor. Wayne Rooney gibi yorumcuların bahsettiği "küme düşme mücadelesi"nden kurtulmak ve sıralamada yükselmeye çalışırken, deneyimli ve sevilen bir ismin takımı düzeltmek için geri dönme ihtimali her geçen gün daha cazip hale geliyor.
