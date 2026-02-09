"Avrupa Ligi yetmez!" - Mauricio Pochettino, ABD milli takımıyla olan bağlarına rağmen bir kez daha Tottenham'a dönmeyi düşünürken, tuhaf bir şekilde Dünya Kupası'nı kazanmaktansa Premier Lig'i kazanmayı tercih edeceğini itiraf etti.

Pochettino, Tottenham'da gerekli olan başarı düzeyini tartışırken karakteristik bir şekilde açık sözlüydü. Kulüp geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazanmış olsa da, 53 yaşındaki teknik adam taraftarların çok daha fazlasını hak ettiğini ısrarla vurguladı. Tottenham'ın altyapısı ve taraftar kitlesine sahip bir kulüp için odak noktasının sadece futbolun en prestijli ödülleri olması gerektiğini savundu.

Pochettino, "Takımın kazandığı Avrupa Ligi şampiyonluğu iyi bir şey, ama yeterli değil" dedi. "Carabao Kupası, FA Kupası, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi için mücadele etmek yeterli değil. Bu kulüp, taraftarların beklediği gibi, Şampiyonlar Ligi'nde yer almalı, Şampiyonlar Ligi için mücadele etmeli, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğine inanmalı ve aynı zamanda Premier Lig için mücadele etmeli ve Premier Lig'i kazanabileceğine inanmalıdır." Bu yüksek hedefli zihniyet, ilk görevinde taraftarların sevgisini kazanmasını sağlayan şeydi ve bu standartlarda ısrarcı olması, kulübün şu anki durumuna yönelik keskin bir eleştiri niteliğinde.

Daha akıllı futbol bahisleri mi arıyorsunuz? Telegram'daki GOAL Tipsile uzman önizlemeleri, veriye dayalı tahminleri ve kazanan içgörüler elde edin . Büyüyen topluluğumuza şimdi katılın!