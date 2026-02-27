Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi: Aston Villa Lille ile, Nottingham Forest ise Midtjylland ile karşılaşacak

Hem Villa hem de Forest, Avrupa Kupası'nın eski şampiyonlarıdır ve Forest, efsanevi Brian Clough yönetiminde iki kez bu kupayı kazanmıştır. Eski zaferler 2026'da yeniden canlanabilir.

Villans, lig aşamasını Lyon ile aynı puanda ikinci sırada tamamlayarak son 16'ya ulaşırken sadece üç puan kaybetti. Fransa'nın lider takımı, turnuvanın bir sonraki aşamasında Celta Vigo ile eşleşti.

Sezonun dördüncü teknik direktörü Vitor Pereira ile çalışan Forest, ilk sekiz sırayı garantilemek için gereken istikrarı gösteremedi. Ancak Fenerbahçe'yi geçmeyi başardılar ve bu sezon Midtjylland ile bir kez karşılaştılar. City Ground'da oynadıkları ilk Avrupa iç saha maçında 3-2 mağlup oldular.

Diğer yandan, Porto'nun iyi bir performans sergileyerek son 16 turunda Stuttgart ile karşılaşması bekleniyor. Serie A devi Roma da en büyük ödülü hedefliyor, ancak eleme turlarına başlarken tanıdık bir rakip olan Bologna ile karşılaşacak.

Eski Manchester United kanat oyuncusu Antony'nin forma giydiği Real Betis, Yunan devi Panathinaikos'a karşı zorlu iki maça çıkacak, Braga Ferencvaros'la, Freiburg ise Genk'le karşılaşacak.