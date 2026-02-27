Getty/GOAL
Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi: Aston Villa Lille ile, Nottingham Forest ise Midtjylland ile karşılaşacak
2025-26 sezonunda Avrupa Ligi şampiyonu kim olacak?
Hem Villa hem de Forest, Avrupa Kupası'nın eski şampiyonlarıdır ve Forest, efsanevi Brian Clough yönetiminde iki kez bu kupayı kazanmıştır. Eski zaferler 2026'da yeniden canlanabilir.
Villans, lig aşamasını Lyon ile aynı puanda ikinci sırada tamamlayarak son 16'ya ulaşırken sadece üç puan kaybetti. Fransa'nın lider takımı, turnuvanın bir sonraki aşamasında Celta Vigo ile eşleşti.
Sezonun dördüncü teknik direktörü Vitor Pereira ile çalışan Forest, ilk sekiz sırayı garantilemek için gereken istikrarı gösteremedi. Ancak Fenerbahçe'yi geçmeyi başardılar ve bu sezon Midtjylland ile bir kez karşılaştılar. City Ground'da oynadıkları ilk Avrupa iç saha maçında 3-2 mağlup oldular.
Diğer yandan, Porto'nun iyi bir performans sergileyerek son 16 turunda Stuttgart ile karşılaşması bekleniyor. Serie A devi Roma da en büyük ödülü hedefliyor, ancak eleme turlarına başlarken tanıdık bir rakip olan Bologna ile karşılaşacak.
Eski Manchester United kanat oyuncusu Antony'nin forma giydiği Real Betis, Yunan devi Panathinaikos'a karşı zorlu iki maça çıkacak, Braga Ferencvaros'la, Freiburg ise Genk'le karşılaşacak.
Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi sonuçları
Lyon - Celta Vigo
Aston Villa - Lille
Midtjylland - Nottingham Forest
Real Betis - Panathinaikos
Porto - Stuttgart
Braga - Ferencvaros
Freiburg - Genk
Roma - Bologna
Hırslı yöneticiler nihai zaferi hedefliyor
Villa, Unai Emery ile mükemmel bir teknik direktöre sahip gibi görünüyor. Eski Sevilla, Arsenal ve Paris Saint-Germain teknik direktörü, Avrupa Ligi'ni rekor dört kez kazandı - son başarısını 2021'de Villarreal ile yaşadı.
Beşinci şampiyonluğu kovalamakla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu turnuvada, kupa için yarışacak bir takım olmak gibi net hedeflerimiz var. [İstediğimiz şey] Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için bu kupaya ihtiyacımız olması durumunda, yarışacak bir takım olmak. Ligimiz aracılığıyla [bu] çok zor. Burada kupalar kazanmayı hayal ediyorum ve Avrupa Ligi, bu yılki hedeflerimizden biri."
Forest'ın teknik direktörü Pereira da Clough'un bir zamanlar Forest'ta gerçekleştirdiği "mucizeleri" tekrarlamak istediğini söyledi. Portekizli teknik adam TNT Sports'a şunları söyledi: "Bu işi kabul ettim çünkü bu kulübün büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyorum. Taraftarlara baktığımda tutkuyu görebiliyorum. Oyunculara baktığımda yeteneklerini görebiliyorum. Sadece kendilerine güvenmeleri, kendilerine inanmaları ve birlikte yaptığımız işe inanmaları gerekiyor. Ve bu da gelecek. Gelecek konusunda çok olumluyum.
"Elbette, bireysel olarak başarmak istediğiniz şeyler vardır. Kendi hırsınız, bireysel hırsınız vardır. Ancak hırsınızın kulübün hırsıyla, grubun hırsıyla uyumlu olması önemlidir. Ve iyi bir enerji yaratmak. İyi enerji, bir gülümseme. Bir gülümsemeyle açılabileceğimize, mucizeler yaratabileceğimize inanıyorum."
Avrupa Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak?
Bu sezon Avrupa Ligi'nde hala mücadele eden tüm takımlar finale ulaşma hayali kuruyor. Final maçı 20 Mayıs'ta İstanbul'daki Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak. Bu önemli maça giden yolun haritası çizildi; çeyrek finaller ve yarı finallerin eşleşmeleri de belirlendi.
