Aurelien Tchouameni, Real Madrid'in Benfica'yı yenmesini "ırkçılığa karşı duran herkesin zaferi" olarak nitelendirdi

Son sezonlarda sık sık tacizlerin hedefi olan Brezilyalı milli oyuncu, Alvaro Arbeloa'nın takımını eleme turlarına taşımak için olağanüstü bir soğukkanlılık sergiledi. Tchouameni, Benfica'nın maçın başında attığı golü iptal ettikten sonra, Vinícius 80. dakikada öne çıkarak maçı bitirdi. Köşe bayrağı yakınında yaptığı tanıdık dansla kutlaması, ilk maçtaki kutlamasının aynısıydı ve eleştirenlere karşı meydan okurcasına bir yanıt niteliğindeydi. Sosyal medya, forvetin "dans devam ediyor" yazan bir paylaşımıyla kısa sürede doldu. Bu ifade, oyuncu ve dünya çapındaki taraftarları için bir slogan haline geldi.

İngiltere milli takım oyuncusu Trent Alexander-Arnold, takım arkadaşının zihinsel gücünü övdü ve dışardaki gürültünün kanat oyuncusunun hazırlıklarını etkilemediğini belirtti. Eski Liverpool oyuncusu, Vinícius'un gergin geçen hafta boyunca "çok sakin" ve "çok rahat" kaldığını açıkladı. Alexander-Arnold, "Mesaj vermek veya zihniyetini göstermek için gol atmasına gerek yoktu" dedi. "Kimseye bir şey kanıtlamasına gerek yok çünkü ne kadar iyi olduğunu defalarca gösterdi. En çok ihtiyacımız olduğunda ortaya çıkıyor. Kalitesinin ve takıma kattıklarının farkında."