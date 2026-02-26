Getty Images Sport
Aurelien Tchouameni, Real Madrid'in Benfica'yı yenmesini "ırkçılığa karşı duran herkesin zaferi" olarak nitelendirdi
Bernabéu'da dayanışma: Los Blancos, potansiyel devlerle karşılaşmak için ilerliyor
Madrid'de maç başlamadan önce ev sahibi taraftarlar İspanyolca "ırkçılığa hayır" yazılı büyük bir pankart açarak dayanışma atmosferi yarattı. Tchouameni kritik bir golle takımını eşitliğe taşıdı, ardından Vinícius Jr, Madrid'in hücumunun yüzü olduğunu bir kez daha kanıtlayarak Los Blancos'un tur atlamasını sağlayan ikinci golü attı. İspanyol devi şimdi bir sonraki turda kaderini bekliyor. Sporting CP veya tanıdık rakibi Manchester City ile karşılaşma ihtimali var. Gecenin önemini değerlendiren Tchouameni, sonucun sporun ötesinde bir anlam taşıdığını açıkça belirtti. Fransız oyuncu, "Bu maçtan, futboldan daha önemli şeyler var bence" dedi. "Vinícius kendine güvenini koruyor ve yapması gerekenlere odaklanıyor. Bence [Prestianni]'nin bu maçta oynamasına izin vermeyerek doğru kararı verdiler. Dediğim gibi, futboldan daha önemli şeyler var ve bu hepimiz için bir zafer."
Vinícius Jr sahada eleştirilere cevap veriyor
Son sezonlarda sık sık tacizlerin hedefi olan Brezilyalı milli oyuncu, Alvaro Arbeloa'nın takımını eleme turlarına taşımak için olağanüstü bir soğukkanlılık sergiledi. Tchouameni, Benfica'nın maçın başında attığı golü iptal ettikten sonra, Vinícius 80. dakikada öne çıkarak maçı bitirdi. Köşe bayrağı yakınında yaptığı tanıdık dansla kutlaması, ilk maçtaki kutlamasının aynısıydı ve eleştirenlere karşı meydan okurcasına bir yanıt niteliğindeydi. Sosyal medya, forvetin "dans devam ediyor" yazan bir paylaşımıyla kısa sürede doldu. Bu ifade, oyuncu ve dünya çapındaki taraftarları için bir slogan haline geldi.
İngiltere milli takım oyuncusu Trent Alexander-Arnold, takım arkadaşının zihinsel gücünü övdü ve dışardaki gürültünün kanat oyuncusunun hazırlıklarını etkilemediğini belirtti. Eski Liverpool oyuncusu, Vinícius'un gergin geçen hafta boyunca "çok sakin" ve "çok rahat" kaldığını açıkladı. Alexander-Arnold, "Mesaj vermek veya zihniyetini göstermek için gol atmasına gerek yoktu" dedi. "Kimseye bir şey kanıtlamasına gerek yok çünkü ne kadar iyi olduğunu defalarca gösterdi. En çok ihtiyacımız olduğunda ortaya çıkıyor. Kalitesinin ve takıma kattıklarının farkında."
Koçluk ekibi ve takım arkadaşları Brezilyalı yıldızı destekliyor
Bu duygu, soyunma odasında ve yorumcu kabininde de yankı buldu. Uzmanlar, 24 yaşındaki oyuncunun bu kadar yoğun bir ilgi altında nasıl performans göstermeye devam ettiğine hayran kaldılar. TNT Sports'ta konuşan eski Chelsea ve İngiltere kanat oyuncusu Joe Cole, yüksek riskli Avrupa mücadelesinde forvetin teknik kalitesini övdü. Cole, "İki maçta da muhteşemdi. Bitiriciliği harikaydı" dedi. Kulüp bir başka başarılı Avrupa gecesini kutlarken, odak noktası, Avrupa futbolunda ayrımcılığa karşı mücadelenin sembolü haline gelen takımın talismanının duygusal sağlığı üzerindeydi.
Görev süresi boyunca sorunsuz bir geçiş sürecini yöneten teknik direktör Arbeloa, Vinícius'un gol atmasını görmekten kişisel olarak memnun olduğunu ifade etti. Maçın bitiminden sonra basın mensuplarına konuşan Arbeloa, gurur duyduğunu söyledi: "Tabii ki attığı harika gol için sevinçle tepki verdim, çünkü o bunu hak ediyor." Kaleci Thibaut Courtois da bu sevinci paylaştı ve danslı kutlamaların Madrid'in hakimiyetinin bir işareti olduğunu vurguladı. Belçikalı kaleci, "Vini'nin dans etmesinden, hala dans etmesinden mutluyum, çünkü bu onun gol attığı anlamına geliyor" diye ekledi.
Avrupa'da ilerleme kaydetmesine rağmen Mbappe'nin sakatlığı endişe yaratıyor
Gece Vinícius ve ırkçılığa karşı ortak duruşa ait olsa da, Real Madrid'in diğer süperstarı Kylian Mbappe ile ilgili endişeler vardı. Fransız kaptan, antrenmanda yaşadığı diz problemi nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Bu zorunlu eksiklik, kulübün sezonun kritik bir dönemine girerken, Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun bir süre sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor. Arbeloa, oyuncunun sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi vererek, sağlık ekibinin bu golcü oyuncu için herhangi bir risk almamayı tavsiye ettiğini doğruladı.
Arbeloa maç sonrası basın toplantısında, "Dünkü antrenmandan sonra doktorlarla konuştuk, ben de onunla konuştum ve en iyisinin onun durması, %100 iyileşmesi ve gelecek her şey için kendine güvenen ve herhangi bir rahatsızlık duymadan en iyi formuna dönmesi olduğunu düşündük, ki bu elbette çok önemli" dedi. "Umarım çok ciddi bir sakatlık değildir, önemli bir şey değildir ve birkaç gün veya hafta içinde geri dönebilecektir." Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncuyu kısa vadede kaybetmesine rağmen, Madrid'in Benfica'yı ve maçı çevreleyen düşmanca söylemleri aşma becerisi, Şampiyonlar Ligi'nde yenilmesi gereken takım olmaya devam ettiğini kanıtlıyor.
