Getty/GOALCan ÖzerAubameyang'dan Arsenal Menajeri Mikel Arteta'ya zehir zemberek sözlerArsenalPierre-Emerick AubameyangPremier LigMikel ArtetaMarseilleAubameyang, Mikel Arteta ile yaşadığı ve kendisinin Arsenal'in patronunun sırtına “bıçak” dayamakla suçlandığı "çılgın" çatışmayı açıkladı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowGabonlu oyuncu Emirates'te kaptanlık yaptıPatronla ilişkisinde bir bozulma yaşadıSonunda ocak 2022'de Barcelona'ya satıldıHaberin devamı aşağıda