Pierre-Emerick Aubameyang Mikel Arteta ArsenalGetty/GOAL
Can Özer

Aubameyang'dan Arsenal Menajeri Mikel Arteta'ya zehir zemberek sözler

ArsenalPierre-Emerick AubameyangPremier LigMikel ArtetaMarseille

Aubameyang, Mikel Arteta ile yaşadığı ve kendisinin Arsenal'in patronunun sırtına “bıçak” dayamakla suçlandığı "çılgın" çatışmayı açıkladı.

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  • Gabonlu oyuncu Emirates'te kaptanlık yaptı
  • Patronla ilişkisinde bir bozulma yaşadı
  • Sonunda ocak 2022'de Barcelona'ya satıldı
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