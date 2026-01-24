AFP
Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Julian Alvarez sorusuna sert yanıt verdi
- AFP
Simeone, Álvarez’e sahip çıktı
Julián Álvarez, bu sezon İspanya La Liga’da yalnızca 7 gol kaydedebildi ve Atletico Madrid, Barcelona ile Real Madrid’e karşı şampiyonluk yarışını sürdürmeye çalışırken 9 maçtır gol atamıyor. 25 yaşındaki oyuncu, ligde bu sezon çıktığı 20 maçın sadece 4’ünde gol sevinci yaşayabildi. Buna rağmen Atletico Madrid’in başında bulunan Diego Simeone, oyuncusuna olan güvenini koruyor. Pazar günü Mallorca ile oynanacak lig maçı öncesinde konuşan Simeone’ye, basın mensupları taraftarların Álvarez’e inanıp inanmaması gerektiğini sordu.
Bu soru karşısında Simeone, vatandaşı olan oyuncusunu net bir şekilde savundu: “Ciddi misiniz? Bunu gerçekten bana mı soruyorsunuz? Gerçek şu ki Julián Álvarez zaten kendisi adına konuşuyor. Sahip olduğu isim, taşıdığı ağırlık ve bugüne kadar inşa ettiği kariyer ortada, değil mi?” Gol sıkıntısına rağmen Álvarez’in, küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Mallorca’yı Wanda Metropolitano’da ağırlayacak Atletico Madrid’in ilk 11’inde yer alması bekleniyor.
Barcelona ve Arsenal, Álvarez’i yakından takip ediyor
Bu soru, Álvarez’in yaz aylarında takımdan ayrılabileceğine dair çıkan haberlerin ortasında gündeme geldi. Barcelona’nın, sözleşmesinde 433 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi bulunan Álvarez ile ilgilendiği belirtiliyor. Katalan kulübü, Robert Lewandowski’nin yerini doldurmak için seçeneklerini değerlendiriyor. Lewandowski’nin Barcelona ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve Polonyalı oyuncuya yeni bir kontrat teklif edilmesi beklenmiyor. Arsenal’in de Álvarez ile ilgilendiği ifade ediliyor.
Her ne kadar oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli oldukça yüksek olsa da, Atletico Madrid’in eski Manchester City hücumcusunu yaklaşık 86 milyon sterlin civarında bir teklifle elden çıkarmaya sıcak bakabileceği konuşuluyor. Arsenal’in sportif direktörü Andrea Berta’nın, Álvarez’in 2024 yılında Manchester City’den Atletico Madrid’e transfer sürecinde önemli rol oynaması nedeniyle oyuncuyla yakın bir bağı bulunuyor.
- Getty Images Sport
Gyökeres, Sporting’den sonra zorlanıyor
Arsenal, geçen yaz Viktor Gyökeres’i kadrosuna katarak hücum hattındaki seçeneklerini daha da artırmıştı. Mikel Arteta ayrıca Kai Havertz ve Gabriel Jesus’tan da yararlanabiliyor; ancak bu iki oyuncu sakatlık süreçlerinin ardından ancak kısa süre önce tam olarak hazır hale gelebildi.
Gyökeres de, Sporting CP’den büyük beklentilerle transfer edilmesinin ardından şu ana kadar ödenen bonservisin karşılığını vermekte zorlandı. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde yalnızca beş gol kaydedebildi ve Salı günü Inter’e karşı oynanan ve Arsenal’in 3-1 kazandığı maçta, ilk 11’de yerini Jesus’a bırakarak karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Arsenal’den ayrılabileceği, hatta Brezilya’ya dönme ihtimalinin bulunduğu konuşulan Jesus, hafta ortasında Milano’da oynanan maçta iki gol atarak dikkat çekti. Gyökeres ise oyuna sonradan girerek Şampiyonlar Ligi’ndeki üçüncü golünü San Siro’da kaydetti.
Arsenal, pazar günü zirvedeki avantajını korumak istiyor
Arteta, bu sezon ilk kez pazar günü Manchester United ile oynanacak karşılaşma öncesinde tam kadroya yakın bir durumdan faydalanabilecek. Geçtiğimiz hafta Havertz’in durumu soru işaretiydi, ancak Alman oyuncu cuma günü antrenmanda yer aldı. Savunma oyuncuları Riccardo Calafiori ve Piero Hincapié de Manchester United maçı öncesinde takımla birlikte çalıştı.
Böylece genç takım oyuncusu Max Dowman dışında Arsenal’de kesin eksik bulunmuyor. Arsenal, pazar öğleden sonra Emirates Stadyumu’nda Manchester United’ı konuk edeceği maçta yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Kuzey Londra ekibi, son haftalarda Liverpool ve Nottingham Forest ile oynadığı maçlarda üst üste iki beraberlik almıştı. Buna rağmen Manchester City ve Aston Villa’nın son dönemde puan kaybetmesi sayesinde Arsenal, hafta sonuna zirvede 7 puan farkla girdi. Londra temsilcisi, 20 yılı aşkın süredir hasretini çektiği Premier League şampiyonluğunu kazanmak istiyor.
