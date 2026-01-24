Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Julian Alvarez sorusuna sert yanıt verdi

Julián Álvarez, bu sezon İspanya La Liga’da yalnızca 7 gol kaydedebildi ve Atletico Madrid, Barcelona ile Real Madrid’e karşı şampiyonluk yarışını sürdürmeye çalışırken 9 maçtır gol atamıyor. 25 yaşındaki oyuncu, ligde bu sezon çıktığı 20 maçın sadece 4’ünde gol sevinci yaşayabildi. Buna rağmen Atletico Madrid’in başında bulunan Diego Simeone, oyuncusuna olan güvenini koruyor. Pazar günü Mallorca ile oynanacak lig maçı öncesinde konuşan Simeone’ye, basın mensupları taraftarların Álvarez’e inanıp inanmaması gerektiğini sordu.

Bu soru karşısında Simeone, vatandaşı olan oyuncusunu net bir şekilde savundu: “Ciddi misiniz? Bunu gerçekten bana mı soruyorsunuz? Gerçek şu ki Julián Álvarez zaten kendisi adına konuşuyor. Sahip olduğu isim, taşıdığı ağırlık ve bugüne kadar inşa ettiği kariyer ortada, değil mi?” Gol sıkıntısına rağmen Álvarez’in, küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Mallorca’yı Wanda Metropolitano’da ağırlayacak Atletico Madrid’in ilk 11’inde yer alması bekleniyor.