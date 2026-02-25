Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Antoine Griezmann'ın MLS takımı Orlando City ile transfer bağlantıları hakkında dürüst bir değerlendirme yaptı

Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi play-off'larında Club Brugge'yi mağlup etmesinin ardından, dikkatler doğal olarak Diego Simeone ve en yaratıcı oyuncusunun geleceğine çevrildi. Griezmann'ın İspanya'daki en parlak yıllarının çoğunu yöneten Arjantinli teknik direktör, Fransız oyuncunun MLS'e transfer olabileceğine dair söylentiler hakkında doğrudan soru aldı. Simeone, spekülasyonları yalanlamak veya "satılık değil" şeklinde kesin bir tavır sergilemek yerine, dikkat çekici bir şekilde düşünceli ve duygusal bir yanıt verdi, bu da transferin çoktan başlamış olabileceğini gösteriyor olabilir.

Simeone, oyuncunun kariyerini belirleyecek bu kararda kişisel iradesini kabul etmekten çekinmedi ve konuyla ilgili kısa ama anlamlı bir açıklama yaptı. Griezmann'ın geleceği ve Orlando City'nin ilgisi hakkında basına konuşan Atleti patronu, "Umarım kendisi için en iyisini ve gerçekten istediği şeyi seçer, istediğini hak ediyor" dedi.