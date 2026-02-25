AFP
Çeviri:
Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Antoine Griezmann'ın MLS takımı Orlando City ile transfer bağlantıları hakkında dürüst bir değerlendirme yaptı
Griezmann, Orlando'ya şok transferiyle gündemde
Çeşitli medya kuruluşlarının son haberlerinde, 32 yaşındaki forvetin Amerika Birleşik Devletleri'ne, özellikle Orlando City'ye transfer olacağına dair güçlü iddialar yer aldı. Florida merkezli kulüp, oyuncunun transferi için en önde gelen aday olarak öne çıkarken, bazı kaynaklar MLS'de ikinci transfer döneminin açık olması nedeniyle mevcut Avrupa sezonu bitmeden transferin gerçekleşebileceğini ima ediyor. Hemen ayrılması ihtimal dışı olsa da, Madrid'de konuşulanlar, bu önemli forvetin ayrılıp ayrılmayacağı değil, ne zaman Amerika'ya gideceği yönünde.
- Getty Images Sport
Simeone transfer söylentileriyle ilgili sessizliğini bozdu
Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi play-off'larında Club Brugge'yi mağlup etmesinin ardından, dikkatler doğal olarak Diego Simeone ve en yaratıcı oyuncusunun geleceğine çevrildi. Griezmann'ın İspanya'daki en parlak yıllarının çoğunu yöneten Arjantinli teknik direktör, Fransız oyuncunun MLS'e transfer olabileceğine dair söylentiler hakkında doğrudan soru aldı. Simeone, spekülasyonları yalanlamak veya "satılık değil" şeklinde kesin bir tavır sergilemek yerine, dikkat çekici bir şekilde düşünceli ve duygusal bir yanıt verdi, bu da transferin çoktan başlamış olabileceğini gösteriyor olabilir.
Simeone, oyuncunun kariyerini belirleyecek bu kararda kişisel iradesini kabul etmekten çekinmedi ve konuyla ilgili kısa ama anlamlı bir açıklama yaptı. Griezmann'ın geleceği ve Orlando City'nin ilgisi hakkında basına konuşan Atleti patronu, "Umarım kendisi için en iyisini ve gerçekten istediği şeyi seçer, istediğini hak ediyor" dedi.
Amerikan rüyasının cazibesi
Griezmann, Amerikan kültürüne olan hayranlığını ve sonunda MLS'de oynamak istediğini hiç saklamadı. Fransız oyuncu, Kuzey Amerika sporlarının tanınmış bir hayranıdır, sık sık NBA maçlarına gider ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu yaşam tarzına ilgi duyar. Orlando City, oyun kurucu için cazip bir destinasyon sunuyor ve daha önce Kaka gibi küresel ikonları ağırlamış bir şehirde bir franchise'ın yüzü olma şansı sunuyor. Atletico için Griezmann'ı kaybetmek, taktiksel düzeninde büyük bir değişiklik anlamına gelir, ancak kulüp, kırmızı-beyazlı forma için her şeyini veren oyuncunun isteğini kabul etmeye razı görünüyor.
Major League Soccer'daki transfer dönemi Avrupa liglerinden farklı bir takvime göre işliyor olsa da, Griezmann'ın La Liga'daki mevcut sezonu bitirdikten sonra transfer yapacağı beklentisi devam ediyor. Sezon ortasında Orlando City'ye katılma ihtimali teknik olarak mümkün, ancak Atleti'nin hem ulusal hem de Avrupa kupalarında mevcut spor hedefleri göz önüne alındığında pratikte zor. Ancak, kulübün teknik kadrosundan kesin bir yalanlama gelmemesi, yazın büyük bir transfer için zemin hazırlandığını gösteriyor ve taraftarlar "Grizou"nun Colchonero formasıyla geçireceği son ayların tadını çıkarmaya devam ediyor.
- AFP
Atletico Madrid için bundan sonra ne olacak?
Griezmann'ın olası ayrılığı, Simeone'nin kadrosunda büyük bir boşluk bırakacak ve orta saha ile hücum arasında benzersiz bir bağlantı kurma yeteneği nedeniyle bu boşluğu doldurmak zor olacak. Alexander Sorloth'un gelişi ve Julian Alvarez'in varlığına rağmen, Griezmann takımın yaratıcı oyununun kalbi olmaya devam ediyor. Simeone'nin oyuncunun kendi yolunu seçmeyi "hak ettiğini" ısrarla vurgulaması, ikisi arasındaki karşılıklı saygıyı ortaya koyarken, aynı zamanda Atletico için yeni bir dönemin başlangıcını da işaret ediyor. Yönetim, Fransız milli oyuncunun her hafta sahaya kattığı üretkenlik ve liderliği telafi etmek için transfer pazarına yeniden dalmak zorunda kalacak gibi görünüyor.
Söylentiler devam ederken, Griezmann'ın odak noktası Atletico Madrid'deki görevini iyi bir şekilde tamamlamak olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemeyi garantileyen ve La Liga'da zirve yarışı kızışan takımda, Griezmann'ın sahadaki katkıları son dakikaya kadar hayati önem taşıyacak. Florida'ya ya da başka bir Amerikan destinasyonuna giderse gitsin, Madrid'deki konsensüs açık: kulüp, talismanının kalbinin sesini dinlemesine engel olmayacak. Şimdilik Simeone ve ekibi, yıldız oyuncularının Metropolitano'yu Sunshine State'in güneşli havasıyla değiştirmeye hazır olduğu gerçeğiyle sezonun son bölümünü geçirmek zorunda.
Reklam