Atlético Madrid, Hjulmand’ın transferi resmiyet kazandı

1999 doğumlu Hjulmand, Lecce formasıyla Serie A’da forma giymiş bir oyuncu olarak, 2021'den 2023'e kadar 95 maça çıkmış ve gol atamamış (ancak bir Serie B şampiyonluğu kazanmış) olan Hjulmand, hem Giuntoli hem de Comolli yönetiminde uzun süredir Juventus'un radarındaydı ve son zamanlarda, Sporting'de yeteneğini en iyi şekilde ortaya çıkaran teknik direktör Ruben Amorim'in Milan'a gelmesinin ardından bu kulüple adı anılmaya başladı. Hjulmand, Sporting’den 94 maçta forma giyip 7 gol atarak ve iki Portekiz şampiyonluğu ile bir Portekiz Kupası olmak üzere toplam üç kupa kazanarak ayrılıyor.











