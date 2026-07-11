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Sporting Clube de Portugal v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Atlético Madrid, Hjulmand’ın transferi resmiyet kazandı

Atletico Madrid
Transfers
M. Hjulmand

Danimarkalı oyuncu, Milan ve Juve tarafından da takip edilmişti

Colchoneros'un yaptığı açıklamaya göre, Morten Hjulmand'ın Atlético Madrid'e transferi resmiyet kazandı. Sporting Lizbon ve Atlético Madrid, 40 milyon avro artı 5 milyon avro bonus tutarında bir anlaşmaya vardı. Danimarkalı orta saha oyuncusu, 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli olacak bir sözleşme imzaladı.


  • 1999 doğumlu Hjulmand, Lecce formasıyla Serie A’da forma giymiş bir oyuncu olarak, 2021'den 2023'e kadar 95 maça çıkmış ve gol atamamış (ancak bir Serie B şampiyonluğu kazanmış) olan Hjulmand, hem Giuntoli hem de Comolli yönetiminde uzun süredir Juventus'un radarındaydı ve son zamanlarda, Sporting'de yeteneğini en iyi şekilde ortaya çıkaran teknik direktör Ruben Amorim'in Milan'a gelmesinin ardından bu kulüple adı anılmaya başladı. Hjulmand, Sporting’den 94 maçta forma giyip 7 gol atarak ve iki Portekiz şampiyonluğu ile bir Portekiz Kupası olmak üzere toplam üç kupa kazanarak ayrılıyor.




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