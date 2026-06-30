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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Atlético Madrid, Grimaldo transferi resmiyet kazandı

Atletico Madrid
Transfers
Bayer Leverkusen
A. Grimaldo

Colchoneros ile Bayer Leverkusen arasındaki transfer anlaşması sonuçlandı

Alejandro Grimaldo, 20 milyon avro karşılığında Bayer Leverkusen'den Atlético Madrid'e transfer oldu.


Colchoneros'un resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, "Atlético Madrid ve Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo'nun transferi konusunda anlaşmaya vardı. Grimaldo, kulübümüzle 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.


İspanyol oyuncu, sol bek pozisyonunda çok yönlü bir futbolcu olup, kanat oyuncusu, orta saha oyuncusu ve hatta ofansif orta saha oyuncusu olarak da oynayabilmektedir. Teknik becerileri ve oyun görüşüyle öne çıkan Grimaldo, hem gol atarak hem de asist yaparak hücumda önemli katkılar sağlıyor.


20 Eylül 1995’te Valensiya’da doğan Grimaldo, Atlético Vallbonense, Valencia CF ve FC Barcelona’nın altyapılarında yetişti; Aralık 2015’te Barcelona’nın yedek takımından Benfica’ya transfer oldu. Lizbon kulübünün formasıyla yedi buçuk yıl boyunca 303 maça çıktı, 27 gol attı ve 66 asist yaptı; bu süre zarfında dört lig şampiyonluğu, üç Süper Kupa, bir Portekiz Kupası ve bir Lig Kupası kazandı."


  • Atlético Madrid’in açıklaması şöyle devam ediyor: “2023 yazında Bayer Leverkusen’e transfer oldu ve bu takımda 145 maça çıktı, 30 gol attı ve 45 asist yaptı. Grimaldo, 2023/24 sezonunda Bundesliga ve DFB-Pokal’dan oluşan tarihi çifte kupanın başrol oyuncularından biri oldu; bu sezon takım ayrıca UEFA Avrupa Ligi finaline yükseldi ve bir sonraki sezonun başında DFL-Supercup’ı kazandı.


    Genç milli takımlardan itibaren İspanya milli takımında forma giyen Grimaldo, 2012 yılında UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. A milli takımdaki ilk maçına 16 Kasım 2023'te, İspanya'nın Kıbrıs'ı 3-1 mağlup ettiği UEFA Euro 2024 eleme maçında çıktı; İspanya, bu turnuvayı daha sonra kazandı. Sol bek, şimdi 2026 FIFA Dünya Kupası’nda da aynı başarıyı tekrarlamaya çalışacak.


    "Atleti'ye hoş geldin, Grimaldo!"



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