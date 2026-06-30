Atlético Madrid, Grimaldo transferi resmiyet kazandı

Alejandro Grimaldo, 20 milyon avro karşılığında Bayer Leverkusen'den Atlético Madrid'e transfer oldu.





Colchoneros'un resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, "Atlético Madrid ve Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo'nun transferi konusunda anlaşmaya vardı. Grimaldo, kulübümüzle 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.





İspanyol oyuncu, sol bek pozisyonunda çok yönlü bir futbolcu olup, kanat oyuncusu, orta saha oyuncusu ve hatta ofansif orta saha oyuncusu olarak da oynayabilmektedir. Teknik becerileri ve oyun görüşüyle öne çıkan Grimaldo, hem gol atarak hem de asist yaparak hücumda önemli katkılar sağlıyor.





20 Eylül 1995’te Valensiya’da doğan Grimaldo, Atlético Vallbonense, Valencia CF ve FC Barcelona’nın altyapılarında yetişti; Aralık 2015’te Barcelona’nın yedek takımından Benfica’ya transfer oldu. Lizbon kulübünün formasıyla yedi buçuk yıl boyunca 303 maça çıktı, 27 gol attı ve 66 asist yaptı; bu süre zarfında dört lig şampiyonluğu, üç Süper Kupa, bir Portekiz Kupası ve bir Lig Kupası kazandı."



