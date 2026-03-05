(C)Getty images
Atletico Madrid başkanı, Arsenal ve Barcelona'nın ilgisi üzerine Julian Alvarez transferiyle ilgili tutumunu açıkladı
Atletico, Alvarez'in ayrılmasını engelledi
Atletico, yıldız forvet Alvarez'in geleceği konusunda Arsenal ve Barcelona'ya kesin bir uyarıda bulundu. Haberlere göre Mikel Arteta, eski Manchester City oyuncusunu Premier League'e geri getirerek Arsenal'in hücum seçeneklerini güçlendirmek istiyor, Barcelona ise onu Robert Lewandowski'nin potansiyel uzun vadeli halefi olarak görüyor.
Ancak Atletico başkanı Cerezo, Arjantinli oyuncunun İspanya'nın başkentindeki uzun vadeli projenin temel bir parçası olmaya devam edeceğini vurgulayarak, yurt dışından gelen ilginin artmasına rağmen kulübün teklifleri değerlendirmeye niyetinin olmadığını belirtti.
Gunners için müdahale etmeme uyarısı
İspanya'da gazetecilere konuşan Cerezo, Alvarez'in dokunulmaz bir varlık olarak görüldüğünü açıkça belirtti. Transfer olasılığı sorulduğunda, kulüp başkanı kulübün yatırımını korumak için kararlı bir yanıt verdi. "O bir Atletico Madrid oyuncusu ve bizimle sözleşmesi var. Bizimle olduğu için çok değerli ve satılık değil" dedi başkan, toplanan basına.
26 yaşındaki oyuncu, Madrid'de bir başka güçlü sezon geçirdi, tüm turnuvalarda 14 gol attı ve 6 asist yaptı, Atletico'nun Copa del Rey finaline ve Şampiyonlar Ligi son 16 turuna ulaşmasına yardımcı oldu. Barca ve Arsenal arasında potansiyel bir teklif savaşının finansal cazibesine rağmen, Cerezo'nun tutumu, kulübün bu sezonki ilerlemesini sürdürmek istediği için forvetin hiçbir yere gitmeyeceğini gösteriyor.
Barselona'da yönetim kurulu toplantıları
Bu yorumlar, Atletico'nun Spotify Camp Nou'da Barcelona ile oynayacağı Copa del Rey yarı final ikinci maçı için hazırlık yaparken geldi. Maç öncesinde, Atleti o gece 3-0 yenilmesine rağmen toplamda 4-3'lük skorla finale yükselirken, her iki takımın yöneticileri transfer dedikodularının konuşmaların çoğunu oluşturduğu geleneksel öğle yemeğinde bir araya geldi.
Atletico'nun profesyonel futbol direktörü Mateu Alemany de toplantıya katıldı ve Alvarez'in iki kulüp arasında tartışma konusu olduğu iddialarını hemen reddetti. Alemany, Movistar televizyonuna yaptığı açıklamada, durumla ilgili net bir bilgi verdi ve "Julian Alvarez hakkında tek kelime bile yok, adı geçmedi ve geçmeyecek" dedi.
Griezmann'ın geleceği belirsizliğini koruyor
Kulüp, Alvarez'i satmayacağını açıkça belirtmiş olsa da, Atleti'nin bir diğer önemli ismi Antoine Griezmann'ın geleceği hakkında sorular devam ediyor. Fransız veteran, MLS'e transfer olabileceği yönünde güçlü söylentilerle gündemde ve Orlando City olası bir hedef olarak gösteriliyor. Alemany, 2018 Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun bu yaz ayrılıp ayrılmayacağı konusunda baskı altında kaldığında temkinli bir tavır sergiledi.
Barça maçı öncesinde Griezmann'ın mevcut durumunu değerlendiren Alemany, forvetin şu anki katkısına odaklanmayı tercih etti. Alemany, "Yeni bir gelişme yok, o ilk on birde yer alıyor, umalım da ilk maçta olduğu gibi harika bir maç çıkararak bize çok şey kazandıracak" dedi. Şu an için Atletico, sezonun kritik sonuna doğru ilerlerken istikrarı öncelikli tutuyor gibi görünüyor.
