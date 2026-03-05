Atletico Madrid başkanı, Arsenal ve Barcelona'nın ilgisi üzerine Julian Alvarez transferiyle ilgili tutumunu açıkladı

Atletico, yıldız forvet Alvarez'in geleceği konusunda Arsenal ve Barcelona'ya kesin bir uyarıda bulundu. Haberlere göre Mikel Arteta, eski Manchester City oyuncusunu Premier League'e geri getirerek Arsenal'in hücum seçeneklerini güçlendirmek istiyor, Barcelona ise onu Robert Lewandowski'nin potansiyel uzun vadeli halefi olarak görüyor.

Ancak Atletico başkanı Cerezo, Arjantinli oyuncunun İspanya'nın başkentindeki uzun vadeli projenin temel bir parçası olmaya devam edeceğini vurgulayarak, yurt dışından gelen ilginin artmasına rağmen kulübün teklifleri değerlendirmeye niyetinin olmadığını belirtti.